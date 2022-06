Last van vervelende vliegen in huis? Met deze tips kun ze verjagen

Wat kun je doen om van die zwarte (brom)vliegen af te raken?

1. Schoon huis

Vliegen komen af op vieze geuren, dus zorg ervoor dat je huis lekker schoon is. Laat de afwas niet zomaar staan, vergeet kruimels niet gelijk op te ruimen en leeg op tijd de prullenbak. Oh, en laat ook vooral geen voedsel in de openlucht liggen.

2. Zakjes water

Het klinkt misschien een beetje gek, maar blijkbaar werkt het echt: hang een zakje water op. Vliegen hebben ontelbaar veel ogen en samen vormen die ogen één beeld. Je kunt het vergelijken met een soort mozaïek. Wanneer er een zakje water hangt, raken ze door de lichtschittering in de war en draaien ze om. Wat handig!

3. Kruidige geuren

Vliegen houden misschien wel van vieze geuren, maar niet van kruidige geuren. Dus een bakje water met kruidnagel, knoflook, basilicum, azijn of allesreiniger met citroengeur kunnen al helpen om vliegen te verjagen. Vliegen hebben trouwens ook een hekel aan de geur van lavendel, dus een boeketje lavendel kan ook de uitkomst zijn. Ziet er leuk uit, het ruikt lekker binnen én je hebt geen vliegen (en muggen) meer in huis. Ideaal!

4. Vliegenval

Als je een echte dierenvriend bent, is dit misschien niet de oplossing. Maar je kunt vliegen ook heel goed vangen met een vliegenval. Zo kun je ze lokken met een bakje met daarin een mix van honing of ahornsiroop met maïsmeel of maak van een plastic fles een vliegenval. Knip de bovenkant van een plastic fles af en stop onderin de fles iets wat vliegen lekker vinden zoals limonadesiroop, stukjes worst of fruit. Zet de flessenhals omgekeerd in de fles, zonder dop. Maak de randen dicht met nietjes of plakband. Je zult zien dat de vliegen er gelijk op afkomen.

5. Hor

En wil dat allemaal niet lukken, dan kun je ook altijd nog een hor voor het raam aanschaffen. Vliegen komen het huis in omdat in huis lichter of warmer is dan buiten. Bovendien zijn ze dol op etensgeuren en die bevinden zich vooral binnen. Maak dus horren voor de ramen, om te voorkomen dat ze naar binnen glippen.

Wat je ook kunt proberen om van die lawaaiige vieze vliegen af te raken, is zelf een vliegenplakstrip maken. Het is heel makkelijk, kijk maar:

