Laura (41): “Van die winterse duisternis word ik altijd een beetje triest”

Laura (41): “Ik heb mijn hele volwassen leven al last van wat ik voor het gemak maar ‘winterdepressie’ noem. Al is het meer een gevoel van neerslachtigheid, omdat de lucht dan zo vaak grauw is en het eerder donker en later licht wordt dan in de zomer. Want zomer is voor mij de toptijd van het jaar. Dan bloeien er bloemen in de tuin en kan ik buiten zitten totdat het bedtijd is. Dan hoef ik geen dikke kleren aan waaraan ik zo’n hekel heb, en kan ik na het avondeten nog heerlijk een uurtje fietsen. En het belangrijkste voor mij: ’s zomers is het licht als ’s ochtends de wekker gaat. Als ik dan de gordijnen opendoe ben ik meteen in een goed humeur: laat de dag maar komen, ik ben er klaar voor! Om deze tijd van het jaar kan ik ze beter dichtlaten als ik uit bed stap, want van duisternis en voorbijrijdende auto’s met koplampen aan word ik altijd een beetje triest. Ik zou dan ook niet kunnen leven in een land waar het een groot deel van het jaar donker is, al zou ik het ook niet prettig vinden als het maand na maand prachtig zomerweer zou zijn. Sterker nog, als het in ons landje heel lang mooi weer is, kan ik verlangen naar een lekkere regenbui met donkere onweerswolken. Ik hou van de afwisseling in ons Nederlandse weer. Bovendien klaart de hemel na zo’n donderbui altijd zo lekker op. Ik heb een keer voor mijn werk een maand doorgebracht in een land waar het in die periode moesson was: regentijd in een tropisch land. Non-stop de paraplu open. Heel bijzonder om een keer mee te maken, maar ik moet er niet aan denken dat ik in zo’n land zou leven.

Dat het weer zo’n invloed kan hebben op hoe ik mij voel, heb ik mij vroeger nooit gerealiseerd. Ik besef dat er geen simpele oplossingen voor zijn, want om nu bij somber weer de hele dag alle lampen in huis aan te houden is financieel niet haalbaar, en op straatverlichting wordt ook steeds meer bezuinigd. Volgens mij kunnen we er zeker van zijn dat de goede oude tijd waarin een lampje meer of minder niet veel uitmaakte voorgoed voorbij is. En ik vind het best moeilijk om daaraan te wennen.”