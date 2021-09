Laura (43) heeft een minnaar: “Mijn man vertel ik niks, deze aandacht is een cadeautje aan mijzelf”

“Wanneer hij zijn telefoon mee naar bed neemt, weet ik al hoe laat het is. Weer geen sex. Marcel scrolt liever doelloos door zijn socials dan dat hij scoort bij mij. Zo voelt het althans. Moe. Niet in the mood. Geen rust voor. Iedere keer dat ik weer naar die opgetrokken rug staar, voel ik de afwijzing steken in mijn hele lijf.

Geen libido meer

Een tijdje geleden vroeg een single vriendin wanneer we het voor het laatst gedaan hadden, en ik wist het niet eens meer. Pijnlijk zeg. Zij datet regelmatig mannen van onze leeftijd, maar blijkbaar heeft Marcel geen libido meer. Ik heb wel geprobeerd om erover te praten met hem, maar eerlijk gezegd wordt het daar alleen maar pijnlijker van. De klassieke it’s not you, it’s me. Heb ik niks aan, natuurlijk.

Second Love

Juist nu ik me beter voel dan ooit. Sinds een paar maanden sport ik met een personal trainer en ben ik mijn coronakilo’s plus nog vier kilo van daarvoor kwijt. Ik voel me heerlijk. Mooi en wellustig, en ik vind het irritant dat Marcel er geen oog voor heeft. Toen ik een tijdje terug in een mooi setje naast hem lag en hij weer niet reageerde terwijl ik hem over zijn rug streelde, had ik er genoeg van. Met een ronkende man naast me, maakte ik in het holst van de nacht een profiel aan op Second Love. Kennelijk is dat toch de kracht van reclame, want zomaar een affaire beginnen met een vader bij de voetbal is echt niet de bedoeling. Weg bij Marcel wil ik absoluut niet, maar mijn lijf verdient het wel om aangeraakt en bemind te worden.

Volle inbox

Ik vulde allerlei weetjes over mezelf in, mijn leeftijd, de kleur van mijn ogen en mijn haar en zelfs mijn lengte en gewicht. Geen foto. Daarna een heel lijstje met alles wat ik wenste. Sex voor één keer, een trio of een relatie voor een poosje? Ik liet het allemaal open. Tot slot vinkte ik nog wat hobby’s aan en daarna scrolde ik door wat profielen. Nicknames als BigLoverJohn sloeg ik over, maar SportBilly, Usual Cowboy en Mister M. trokken wel mijn aandacht. Ik kon een knipoog sturen, of een bericht achterlaten. Dat bleek achteraf allemaal niet nodig, want de dagen erna stroomde mijn inbox vol met versierpogingen.

Richard

Marcel vertel ik niks. Deze aandacht is mijn cadeautje voor mezelf. Een tijd lang vond ik alleen chatten al spannend genoeg, en met één man kwam ik uit in een speciale app, die ik op zijn advies in het mapje ‘Work’ op mijn telefoon zette. Een paar weken later wandelden we op een doordeweekse middag door Amsterdam en trakteerde hij me op een ijsje. Richard heet-ie en hij keek naar me op een manier die ik van Marcel niet eens ken. Geïnteresseerd en verlekkerd. Ook hij wilde het thuisfront intact houden, en ook hij miste de fysieke fascinatie.

Positief effect

Sinds dat ijsje hebben we een aantal keer in een Van Der Valk afgesproken in het midden van het land. De voorpret en alles eromheen is nog fijner dan de daad zelf. Richard laat me weer voelen. We hebben geen regels en geen verwachtingen, alleen momenten. Ondertussen kijk ik nog regelmatig op Second Love en dompel ik me heerlijk onder in de aandacht van allerlei mannen. Meer dan wat plagerige berichten heen en weer wordt het niet, want ik heb mijn handen vol aan mijn gezin, werk en af en toe een middag met Richard. We nemen dan allebei vrij. Op die manier heeft niemand last van wat wij doen. Thuis glunder ik en dat valt Marcel ook op. Ik doe geen moeite meer om hem te verleiden en dat lijkt te helpen. Gisteren kwam hij na het sporten zelfs bij me in de douche staan toen de kinderen al naar school waren en hebben we eindelijk weer eens gezoend en gevreeën. Eén keuze voor mezelf, heeft uiteindelijk een positief effect op drie verschillende mensen. Dat is toch mooi?”

Stelling: “Reclames die aanzetten tot vreemdgaan moeten verboden worden”