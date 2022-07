Laura Möller (43): “Mijn vriend grapt er weleens over als ik sjans heb met een vrouw”

LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. De B staat voor biseksueel. Laura Möller (43) heeft een relatie met een man, maar vindt het belangrijk haar biseksualiteit openlijk te kunnen uitdragen.

Krista Izelaar Petronellanitta

“Rond mijn twintigste ben ik intiem geweest met zowel mannen als vrouwen. Mijn langere relaties waren echter altijd met mannen, ik denk omdat ik aan hen duidelijker zag dat ze in mij geïnteresseerd waren. Dan word je door de buitenwereld al snel als hetero gezien. Daarbij verdrong ik langere tijd dat ik me ook tot vrouwen aangetrokken voel. Halverwege de dertig merkte ik dat ik dat deel van mezelf te veel negeerde. Ik deelde mijn gevoel met mijn vriend, die er gelukkig goed op reageerde.

Zichtbaarheid vergroten

Sommige mensen denken dat je als biseksueel persoon geen monogame relatie kunt hebben, dat is onzin. Ik wil onze relatie exclusief houden en ben erg blij met mijn partner. Wel had ik behoefte om meer in contact te komen met mensen uit de regenbooggemeenschap. Tot voor kort ben ik twee jaar bestuurslid geweest van het COC regio Nijmegen – een LHBT-belangenorganisatie. Ik help graag mee om onze zichtbaarheid te vergroten en het is fijn om met andere mensen uit de regenboogcommunity om te gaan. Ik voel me er vrij en minder beoordeeld, niet alleen als het gaat om geaardheid. Mijn partner grapt erover als ik weleens sjans heb met een vrouw, hij ziet dat vaak eerder dan ikzelf. Mijn biseksualiteit heb ik nooit angstvallig geheimgehouden, maar ik vind het wel fijn dat nu alles open is. Mijn kinderen weten het ook. Zij vinden het normaal – en dat is het ook.”

