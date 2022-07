Leentje (44): “Mijn man en ik willen allebei wel eens iets anders”

Leentje (44): “Over een maand zitten we weer aan het strand, ergens in de buurt van Marbella. Hetzelfde strand, dezelfde camping en met dezelfde mensen als altijd. We komen hier nu al voor het zesde jaar. Voordat we kinderen kregen, trokken mijn man en ik eropuit met een klein tentje en weinig bagage. We toerden door landen waar we nieuwsgierig naar waren. We bezochten plekken waar veldslagen hadden gewoed, bezochten musea en andere historische plekken. Als het buiten veertig graden was, zaten wij in de koelte van een kerkje alles over de bouwstijl te lezen. Voor ons stond vakantie gelijk aan landen, plaatsen ontdekken en dingen leren. Natuurlijk waren er dagen dat we aan het strand lagen, maar al gauw werden we weer onrustig, er was nog zo veel te doen, zo veel te zien.

Toen kregen we onze eerste zoon en anderhalf jaar later de tweede. Een appartementje huren met zwembad en pierenbadje erbij was wel zo handig, maar zodra we het verantwoord vonden, gingen we kamperen. Zo kwamen we op deze camping terecht. De jongens waren toen zes en acht en ze genoten vanaf dag één. Ze hadden er meteen leuke vriendjes, er was veel te doen en wij hadden een klik met de andere ouders, dus iedereen blij. Er werden afspraken gemaakt voor het komende jaar en het was inderdaad leuk om elkaar weer te ontmoeten en voor de kinderen om met dezelfde vriendjes op te trekken.

Toch willen mijn man en ik ook wel weer eens iets anders. Maar als wij dat bij het maken van vakantieplannen voorstellen, reageren de jongens met heel veel weerstand. Daar kunnen we niet tegenop, dus boeken we maar weer een vakantie op de camping. Elk jaar proberen we de kinderen uit alle macht te porren voor een avontuurlijke vakantie. ‘En onze vriendjes dan?’ roepen ze dan verontwaardigd. Ach, het is best gezellig op die camping en je rust er lekker uit, maar wát verlangen we naar oude stadjes in plaats van gloednieuwe tenten om ons heen.”