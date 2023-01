Leny (78) begint een eigen bedrijf na jaren zorgen voor haar man: “Adriaan zou trots zijn”

Een partijtje ‘zitten kniezen achter de geraniums’? Nee, dat is niks voor Leny van Loon (78) uit Wijk bij Duurstede. Drie jaar lang zorgde ze voor haar zieke partner, Adriaan, die ruim twaalf jaar ouder was dan zij. Niet altijd even makkelijk. Terugblikkend denkt ze wel eens dat het mantelzorgen ‘niet veel langer had moeten duren’. Maar zeuren? Ho maar.

Hem wassen, aankleden, koken: Leny deed het allemaal zelf. “Ik heb altijd in de zorg gewerkt en zei toen hij ziek werd meteen: ik ga het zelf doen. Ik voelde toen hij overleed ook een gek soort euforie, een beetje van: wat fijn dat het gelukt is, dat ik hem tot het einde zelf heb kunnen verzorgen.”

Vanzelfsprekend was dat overigens niet. Zelf wordt Leny namelijk ook al een aantal jaar geteisterd door een vorm van kanker. “Lymfeklierkanker, daar kwamen ze vier jaar geleden achter. Het was een tijd zo ernstig dat het erop leek dat ik het niet ging redden. Inmiddels ben ik opgeknapt, al krijgen ze de kanker niet weg. Maar ik ben stabiel en ja - ik leef nog.”

Iets leuks doen voor jezelf

Na een lang ziekbed overlijdt Adriaan in april 2022. Als ze de vele spullen van haar man opruimt, komt er flink wat ruimte vrij in de woning. Het balletje begint te rollen. “Ik denk ineens: goh, ik kan eigenlijk wel iets thuis gaan doen, nu ik plek over heb. Toen we hier gingen wonen wilde ik al een salon openen, maar dat was in die tijd niet haalbaar”, vertelt ze. Nu zet ze door. Ze schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel en besluit - op haar 78ste - een eigen pedicurestudio aan huis te beginnen.

Haar omgeving is direct enthousiast. “Iedereen die ik vertelde over het plan, vond het een goed idee. Ze zeiden allemaal: gelijk heb je, Leny, ga iets leuks voor jezelf doen. Eén iemand vroeg waarom ik niet ging genieten. Nou, dit is voor mij genieten. Mijn dochter was trouwens nog enthousiaster dan ik zelf”, zegt de goedlachse Wijkse. Het vak is Leny niet vreemd. Hoewel ze ook lang een eigen naaiatelier had en als ziekenverzorgster werkte, behaalde ze als jong meisje haar pedicurediploma en verzorgde ze de afgelopen jaren pedicures bij een podoloog.

Samen met een vriend van Adriaan en haar schoonzoon stak ze de afgelopen maanden de handen uit de mouwen. De lege kamer werd in korte tijd omgebouwd tot een pedicurestudiootje. “Veel werk. Ik moest veel spullen wegdoen, ook van Adriaan. Tsja, ik kan daar wel een potje om gaan zitten huilen, maar je moét wel. We hebben het goed gehad samen, denk ik dan maar.”

Trots als een pauw

Twee weken geleden opende ze haar studio. Enthousiast, is ze, en vol goede moed voor het nieuwe jaar. “We gaan zien hoe het loopt. Ik spring in het diepe, maar ik zeg ook: ik heb niet veel te verliezen. Ik heb al veel klanten uit de buurt en hoef niet elke dag open. Misschien dat ik later dit jaar nog vrijwilligerswerk ga doen in een hospice, en tsja... ik wil ook nog wel wat tijd voor mezelf overhouden.”

Voor Leny geen ‘zwart gat’, al mist ze haar man iedere dag. “Maar ik heb ook vrede met de situatie, hij is negentig geworden, heel veel mensen halen dat niet eens. Dat vind ik bijzonder.” Afsluitend: “En als Adriaan me nu zag, weet ik zeker dat hij zo trots zou zijn als een pauw.”

Bron: AD