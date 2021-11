Leonie (47) verloor twee kinderen: “Ook als je baby stil geboren wordt is kraamzorg heel waardevol”

“Ik ben moeder van drie kinderen die verwekt zijn met behulp van ivf. Van de eerste twee moest ik afscheid nemen. De derde, Mans, bleef gelukkig wel bij ons. Tijdens de zwangerschap van Madelon kreeg ik door een nierbekkenontsteking een infectie waardoor ze overleed in mijn buik. Ook tijdens mijn tweede zwangerschap ontstonden er complicaties en toen ik bijna 24 weken zwanger was, beviel ik van Oscar. Hij overleed vrijwel direct daarna in mijn armen.

Wiegje

Het is moeilijk te beschrijven wat het verlies van een vroeggeboren kindje met je doet. Ik voelde van alles, maar was vooral verdoofd en getraumatiseerd. Ook heb ik nog nooit zo veel jaloezie gevoeld, een jaloezie die voortkwam uit het verlangen naar een baby en boosheid naar moeders die wel met een levend baby’tje in hun armen liepen. Er was heel veel liefde en ik was trots en toch ook blij; ik had een kindje gekregen. Dat de baby niet leefde realiseerde ik me in het begin niet. Pas na een paar weken kwam het besef dat mijn kindje nooit meer terug zou komen. Ik weet nog dat ik midden in de nacht wakker werd en op zoek ging naar Oscar. Ik wilde steeds in zijn wiegje kijken terwijl er niet eens een wieg stond.

Recht op kraamzorg

Officieel heb je vanaf achttien weken zwangerschap recht op kraamzorg. Ik was twintig weken zwanger toen Madelon stil geboren werd. In het ziekenhuis werd gezegd dat ik geen recht op kraamzorg had, dus ik kreeg het niet. Op dat moment vond ik het niet zo erg, ik associeerde kraamzorg met blijdschap. Helaas besefte ik me toen nog niet hoe belangrijk het is, juist als je een kindje bent verloren.

Bloedverlies en stuwing

Door het plotselinge overlijden van onze dochter waren we totaal in de war. Ook ging er van alles mis op medisch gebied. Doordat er geen kraamzorg was, had bijvoorbeeld niemand in de gaten dat er een stuk placenta was achtergebleven in mijn baarmoeder. Ik had veel bloedverlies. Een kraamverzorgende had dit opgemerkt en actie ondernomen. Het was echt een gevaarlijke situatie. Ook had ik erg last van stuwing en geen idee wat ik daarmee aan moest. Ervaring had ik niet, ik zat boordevol verdriet en voelde me alleen.

Kraamvrouw

Nadat Oscar was geboren vroeg de verpleegkundige in het ziekenhuis het nummer van het kraambureau. Met de geboorte van Madelon in mijn achterhoofd vroeg ik waarom ik eigenlijk geen recht had op kraamzorg. Ze was verbaasd en zei: ‘Natuurlijk krijg je kraamzorg, je bent kraamvrouw. Ik bel ze juist om te vertellen dat jullie zoontje is overleden. Zij nemen contact met je op en dan hoef je verder niets uit te leggen’. Ik was zo opgelucht toen ik dat hoorde. Ik wilde zo graag dat iemand voor me zou zorgen.

Trotse moeder

Die iemand was kraamverzorgende Barbara. Zij is de verpersoonlijking van ‘hulp en steun’ en heeft ons door de kraamweek geholpen. Ze liet ons trotse ouders zijn, maar ons ook beseffen dat Oscar was overleden en dat we maar een keer afscheid konden nemen. Barbara schroomde niet om te praten over onze overleden kinderen, zoals anderen wel deden. Ze noemde hun namen en was de eerste die vroeg of ik foto’s had van Madelon. We bekeken ze samen. Niemand anders had dat gevraagd en dat vond ik moeilijk. Ook al zijn mijn kinderen niet meer in leven, ik ben wel hun moeder en ik ben trots op ze.

Uitvaart regelen

Ook wat betreft de kraamzorg en praktische hulp was Barbara heel waardevol. Ze hield het huis schoon, kookte, deed boodschappen en ontnam ons zo veel andere dingen zodat wij ons konden richten op ons zoontje en ons verdriet. Ze dacht mee over de invulling van de uitvaart en zocht samen met ons naar passende muziek.

Blije kraamweek

Twee jaar later kregen we onze tweede zoon, Mans. Samen met Barbara mochten we deze keer een blije kraamweek beleven. Omdat we eerder iets heel verdrietigs hadden gedeeld, voelden we echt een band met haar en het was zo bijzonder dat zij ons kraamzorg mocht verlenen. Ze was weer ontzettend waardevol: ze gaf steun, moedigde aan en leerde me vertrouwen hebben in mijn lijf en in mezelf als moeder. Ook leerde ze me dat ik me niet schuldig hoefde te voelen tegenover mijn andere kindjes omdat Mans wel bleef leven.

Ik wil echt tegen iedere moeder van een vroeggeboren, overleden kindje zeggen: aanvaard kraamzorg. Het is van onschatbare waarde.”