Lesley (41): “Mijn grote liefde koos opnieuw niet voor mij”

Lesley (41): “Het was alsof de bliksem insloeg toen Chris en ik elkaar voor het eerst zagen. Hij was echter al met een andere vrouw samen en na drie jaar ‘aanrommelen’ met mij, koos hij toch voor haar en ze vertrokken samen naar het buitenland. Vijftien jaar later kwam hij via internet weer terug in mijn leven. Wij vertelden elkaar per mail hoe het ons was vergaan en al snel kwam de ontboezeming dat we nog net zo verliefd op elkaar waren als vroeger. De eerste keer dat we weer belden, hingen we tweeënhalf uur aan de telefoon en toen we ophingen, waren we nog niet uitgepraat. Al snel volgde een ontmoeting. Het was overrompelend om elkaar na al die jaren weer te zien. We konden nog net ‘Hallo’ uitbrengen en vervolgens stonden we als een stel pubers te zoenen. O, wat was ik verliefd en wat was het heerlijk om hem te horen zeggen dat hij die liefde beantwoordde. Natuurlijk volgden er ook verdrietige momenten, want we beseften maar al te goed dat de situatie gecompliceerd was vanwege onze partners en kinderen. We spraken dan ook af dat we elkaar af en toe zouden zien, maar dat we onze gezinnen niet zouden verlaten. Dat liep anders dan gepland. Binnen een paar weken vertelden we allebei aan onze partners dat we verliefd waren en dat we die verliefdheid niet wilden negeren. Chris’ vrouw gooide hem meteen op straat, maar mijn man wees mij niet de deur. Dat leverde een bizarre situatie op, waarbij ik allerlei smoezen verzon om buitenshuis te kunnen zijn.

Niet voor mij gekozen

We zagen elkaar die avond nog en hij leek overtuigd van onze toekomst samen. Welgeteld één nacht sliep Chris in een hotel. De volgende ochtend volgde het bericht dat hij niet zonder zijn kinderen kon en dat hij daarom had besloten terug naar huis te gaan. Het was een slag in mijn gezicht. Mijn grote liefde koos opnieuw niet voor mij. Voor de tweede keer liet hij me op het cruciale moment vallen. Ik ben er kapot van. Ik ben nog wel samen met mijn man, die dolgraag met me verder wil. Verscheurd door tegenstrijdige gevoelens zit ik mijn dagen uit. Ongeluk voert de boventoon.”