Leven van Nathalie verwoest na vuurwerkbom: “Verloor door tinnitus wil om te leven”

Jaarlijks lopen tussen de 800 en 1600 Nederlanders blijvende gehoorschade op door harde knallen van vuurwerk. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is de kans groot dat dit aantal veel hoger ligt. De meeste mensen hebben namelijk niet meteen in de gaten dat ze gehoorschade hebben. In de meeste gevallen is dit een geleidelijk proces.

Maar niet bij Nathalie. Zij wist op oudejaarsdag van 2020 meteen dat het foute boel was. “Die dag heeft mijn leven voorgoed veranderd”, zegt de Zwolse. Ze weet alles nog. “Ik stapte uit mijn auto, liep naar mijn huis en hoorde ineens een enorme knal en daarna een onverdraaglijke piep in mijn hoofd.” Die piep, genaamd tinnitus, gooide haar leven volledig overhoop. “Ik zou net aan een nieuwe baan beginnen, maar ik kon helemaal niets meer”, vertelt ze geëmotioneerd. “Ik kon niet eten, niet slapen. Die piep maakte me kotsmisselijk. Ik was een wrak en kon alleen maar op de bank liggen. Doelloos voor me uit staren. Televisiekijken was al te veel gevraagd.”

Bergafwaarts

Nathalie hoopte dat de piep zou verdwijnen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Het geluid werd alsmaar luider en luider, zodanig dat de tinnitus zelfs meester over haar lichaam werd. De moeder van twee zocht wanhopig naar hulp om ervan af te komen. Bij kno-artsen, psychologen en psychiaters. Een enorm traject dat haar zeker 10.000 euro kostte. “Ik kon na twee maanden zoeken eindelijk bij GGZ terecht. Zij hebben me echt vooruit geholpen. Maar na zes weken ging mijn psycholoog met zwangerschapsverlof. Er kwam geen vervanger. Zo stond ik er alsnog weer helemaal alleen voor. Bizar vond ik dat, en heel kwalijk!”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. “Ik verloor de wil om te leven”, herinnert Nathalie zich. “In de krant zag ik rouwadvertenties voorbijkomen. Stond ik daar maar tussen, dacht ik toen. Van die gedachte schrok ik enorm. Zoiets zit helemaal niet in mijn aard.” De Zwolse wist zich lange tijd geen raad, tot haar eigen familie ingreep. “Ik kreeg van mijn nichtje, die psychoterapeute is, het advies om antidepressivum en slaapmedicatie te slikken. Daarna ging het een stukje beter, ook deels door EMDR-therapie, maar mijn nieuwe leven ligt nog altijd flink overhoop.”

Onderschat

Tinnitus is een enorm onderschat probleem, zegt Nathalie. “Niemand kan jouw piep horen en dus is het er niet. Vooral mijn buren hebben mij enorm teleurgesteld. De jongen die het vuurwerk afstak heeft nooit zijn excuses aangeboden. Dat ik daar net liep was mijn eigen schuld. Terwijl híj iets deed wat verboden was en waardoor ík nu een levenslange aandoening heb. Een die het plezier uit mijn leven heeft gehaald. Een aandoening die mijn kijk op de dood heeft veranderd. Ik ben er niet meer bang voor. Heel erg, eigenlijk.”



Nathalie mist de stilte om haar heen. “De tinnitus is onverminderd aanwezig. Altijd. Gehoorapparaten getest, maar die hadden geen effect. Nu praat ik af en toe met een sociotherapeut in Zwolle, de eerste die met mij écht goed in het probleem is gedoken. Het is nog steeds heel moeilijk. De stress zit nog in mijn lijf. Het is een soort PTSS. Soms in bed hoor ik plots een knal in mijn hoofd. Alsof iemand een pistool afschiet dichtbij. Op slechte dagen komt er nog een extra piep overheen. Alsof er een stel krekels in mijn woonkamer zit.”

Daarbovenop heeft Nathalie ook last van hyperacusis: een overgevoeligheid voor bepaalde geluiden. “Ik kan niet langer tegen scherpe geluiden. Bestek op een bord, een chipszak die kraakt, het geratel van vitaminepillen die ik uit het potje haal. Ze doen gewoon hartstikke pijn. Mijn hele dagelijkse leven is eigenlijk compleet ontwricht. Ik kan nog altijd niet werken of de hele dag naar muziek luisteren. Mijn telefoon heb ik vaak op de speaker staan. Daar gaan mijn oren van bubbelen, merk ik. Dat kan dus niet te hard, maar ik moet het wel kunnen verstaan.”

Petitie

Kno-artsen zien de afgelopen jaren het aantal mensen met gehoorschade door vuurwerk niet dalen. Ze pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk en zijn voorstander van professionele shows. Ook de Leidse dirigent Martin van der Brugge kreeg last van tinnitus na een vuurwerkknal en startte vorig jaar een petitie voor een verbod op vuurwerk.

“Ik vind het verschrikkelijk. Ik dirigeer met verschrikkelijk veel plezier en wil dat nog wel een jaar of twintig doen. En het is heel vervelend dat daar door een jochie van 14 een streep doorheen wordt getrokken, ook al deed hij het niet expres”, vertelde hij vorig jaar aan Omroep West.

Vuurwerkverbod

In de Tweede Kamer is vooralsnog weinig steun voor een vuurwerkverbod, bleek volgens het ANP afgelopen zomer tijdens een debat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen consumentenvuurwerk verbieden, maar een meerderheid heeft twijfels over het wetsvoorstel van de partijen.

Verschillende fracties, waaronder de VVD, CDA en SP, wijzen erop dat de regels voor vuurwerk al strenger zijn geworden. In 2020 werd zwaarder vuurwerk, van de zogeheten F3-categorie, verboden. Het afschieten van vuurpijlen mag al niet meer, potten en fonteinen zijn nog wel legaal. Partijen willen eerst weten wat de effecten zijn van het verbod op het zwaardere vuurwerk.

Ondertussen lijkt Nederland wel klaar te zijn voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod voor consumenten: 6 op de 10 mensen is voor. Dat gemeenten nu zelf mogen bepalen of in steden en dorpen wel of geen totaalverbod geldt, vinden velen te onduidelijk en onwenselijk, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 26.000 leden van het Opiniepanel.

* De naam van Nathalie is gefingeerd vanwege het huidige conflict met haar buren. Voor dit artikel zijn documenten ingezien die haar medische verhaal ondersteunen.

‘Tinnitus hoeft geen levenslang trauma te betekenen’ De TinnitusFree Foundation is opgelucht dat het thema gehoorschade en tinnitus ‘eindelijk’ op de politieke agenda komt, maar oprichter Frank van Hoorn (65) waakt tegelijkertijd voor onrust. “Het is goed dat we met z’n allen scherp blijven op onze oren, maar er is nu geen reden voor blinde paniek.” De indruk wordt volgens Van Hoorn nu gewekt dat tinnituspatiënten met een levenslang trauma rondlopen. “Dat is echt niet zo. De meeste mensen leren er gelukkig mee leven. Er wordt gezegd dat er niets aan te doen valt, en dat klopt medisch misschien ook zo. Maar er zijn tal van therapieën die je leren om tinnitus onder controle te krijgen. Een gezonde levensstijl en goede voeding kunnen ook wonderen verrichten.” Van Hoorn (65) heeft zelf ook stevige tinnitus. Hij hoort onophoudelijk een hoge fluittoon op 80 decibel, ongeveer even hard als een normale conversatie. “Ik kan ermee leven, als ik er maar niet de hele tijd aan denk”, zegt hij. “Het is vooral belangrijk om weg te blijven van het vele gelul op internet. Het is verschrikkelijk om te zien hoeveel kwakzalvers er in deze sector actief zijn. Erover praten met dierbaren en acceptatie zijn de belangrijkste elementen in het verwerkingsproces.” De TinnitusFree Foundation richt zich op fondsenwerving en campagnes met als doel de zoektocht naar genezing van tinnitus te versnellen, en om bewustzijn en preventie van tinnitus te vergroten.

Bron: AD