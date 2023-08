Libelle’s nieuwe podcast ‘Slaapkamergeheimen’: wat gebeurt er tussen de lakens van een ander?

Benieuwd wat er bij een ander tussen de lakens gebeurt? In ‘Slaapkamergeheimen’, Libelle’s nieuwe podcast, vertellen echte vrouwen spannende én waargebeurde verhalen over hun seksleven.

Eva Breda Libelle

Luister je mee?

Luister naar waargebeurde ‘Slaapkamergeheimen’

Eerlijk is eerlijk: van een beetje juice zijn we allemaal niet vies. Zeker niet als het gaat over het seksleven van anderen. Want: hoe doen zij het? Hoe werkt een open relatie? Hoe spannend is een trio? En hoe kinky kan een vrijpartij worden als je er een vleugje BDSM ingooit?

Libelle vroeg tientallen vrouwen over hun spannendste slaapkamergeheimen en al die waargebeurde verhalen kun jij nu als podcast beluisteren. In slechts vijf minuutjes vertellen vrouwen je alle smeuïge ins en outs van hun seksleven. Benieuwd? De eerste vijf afleveringen beluister je nu op Spotify, Apple Podcast óf hieronder: