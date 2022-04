Liesbeth (48) kreeg een reading van medium Fleur Leussink: “Meteen stroomden de tranen over mijn wangen”

Liesbeth: “Toen ik hoorde dat ik het interview met Fleur mocht doen, wist ik dat ik eigenlijk ook een persoonlijke vraag moest stellen. Er is veel scepsis rondom dit onderwerp en dit was mijn kans om de proef op de som te nemen. Niet om haar te testen, maar om te ervaren hoe zij werkt. Toch twijfelde ik. Is dat nou wel professioneel om te doen? Mezelf onder werktijd laten readen. Ik besloot er toch voor te gaan. “Ik wil je iets persoonlijks vragen”, zei ik na afloop. Op de achtergrond hoorde ik mijn man stilletjes juichen. Hij luisterde mee met het gesprek en hoopte al dat ik de stoute schoenen aan zou trekken.

Contact met een overleden dierbare

Toen ik mijn vraag stelde aan Fleur, zei ze meteen daarna ‘zeg maar niets meer’. Meer uitleg of het noemen van namen was niet nodig. Na een korte stilte kreeg ze contact met de persoon waar ik op hoopte. Dat werd duidelijk via een extreem precieze verwijzing naar een gebeurtenis in mijn leven waar vrijwel niemand van weet. Hierdoor werd voor mij bewezen dat ze er écht was, de persoon die ik al zolang mis. Meteen stroomden de tranen over mijn wangen. Ook bij mijn man, die nog steeds meeluisterde. Het was zo bijzonder.

Belangrijke inzichten gekregen

Er volgde een minutenlang, aandachtig en liefdevol ‘gesprek’. Fleur gaf me een boel belangrijke inzichten: wat komt er de komende jaren op mijn pad, waarop kan ik me voorbereiden en waarop moet ik letten? Ook had ik zelf een specifieke vraag waarop ik een krachtig antwoord kreeg.

Troost uit het contact

De manier waarop mijn familielid overleed was erg zwaar. Ik maakte me lange tijd zorgen over de plek waar ze nu is: gaat het daar goed met haar? Daar kreeg ik nu een duidelijk antwoord op. Het gaat goed. Wat ik heel troostend vond, is dat ze jong en meisjesachtig klonk. Ik weet nu ook dat ze me volgt. Ze weet wat ik aan het doen ben en we kunnen bij elkaar zijn als we dat willen.

Sommige dingen wil je niet weten

Tijdens de sessie met Fleur vielen veel stiltes. Je moet zelf niet te veel willen zeggen als je een reading krijgt. Daarom vroeg Fleur mij om stil te zijn. Zelf liet ze ook veel stiltes vallen, dan was ze aan het luisteren. Ik weet bijna zeker dat ze meer heeft gehoord, maar me waarschijnlijk bewust niet alles heeft verteld. Dat is ook goed. Sommige dingen moet je niet willen weten. Bijvoorbeeld of je ziek wordt, of wanneer je doodgaat. Een goed medium vertelt je alleen wat je moet horen. Dat heeft Fleur voor mij gedaan. De blijdschap en troost die ik dankzij dit gesprek heb mogen ervaren, zijn onbeschrijfelijk.”