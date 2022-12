Liesbeth (52): “Mijn twee dochters willen elkaar nooit meer zien”

Liesbeth: “Ze hadden altijd al over alles een verschillende mening. Allebei vonden ze dat ze gelijk hadden en ze wilden ook allebei dat gelijk halen. Iets wat nooit lukte, omdat ze nogal koppig zijn. Of, zoals mijn man dan opmerkte: ‘De strijd is weer eens onbeslist geëindigd.’ Toch was het altijd heel gezellig als we bij elkaar waren. Onze schoonzonen zijn makkelijk in de omgang, dus wat dat betreft waren er ook geen problemen.

Werkende moeder

Onze oudste dochter Lotte was de eerste die een kind kreeg, en dat is in ieder gezin een bijzonder moment. Ouders zijn ineens oma en opa en onze jongste dochter Ingeborg werd tante. Al vóór de geboorte van Marlies had Lotte gezegd dat ze natuurlijk doorging met werken. Ze had een plek veroverd in een crèche en een goede oppas geregeld. Ja, de eerste keer dat Lotte Marlies afleverde bij de crèche was niet meegevallen, maar het was ook heerlijk geweest om na al die weken zwangerschapsverlof haar collega’s weer te zien.

Meningsverschil

Haar zus Ingeborg hoorde het met afgrijzen aan. Toen ze een paar jaar later haar eerste baby kreeg, was er geen spoor van twijfel. Natuurlijk zou ze de eerste paar jaar thuisblijven bij haar kind, zoals iedere rechtgeaarde moeder hoort te doen. En dáár is het grootste verschil van mening tussen de twee begonnen.

Twee liefdevolle moeders

Van onze twee dochters had Lotte het ’t zwaarst met alle taken die ze op haar schouders had genomen, maar ze was happy. Ingeborg was ook gelukkig, maar op een andere manier. Ze deed vrijwilligerswerk, was met een cursus bezig en genoot van het moederschap. Soms probeerden de zussen hun gelijk bij mijn man en mij te halen, maar wij respecteerden de keuze van allebei. Ik zag in allebei een liefdevolle moeder, alleen beleefden ze dat op een verschillende manier.

Allemaal verliezers

Bij de zussen was het verschil van mening ondertussen een vete geworden, die zo hoog opliep dat ze elkaar niet meer wilden zien. Zo is de situatie nu. We hebben twee kleinkinderen die elkaar nooit zien. Bij elke verjaardag moeten we tijden afspreken waarop de ene en waarop de andere dochter komt. Samen de feestdagen vieren, kunnen we vergeten. Eigenlijk zijn we allemaal verliezers, want van het familieleven waar we allemaal van genoten, is niets meer over.”