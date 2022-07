Lilian Haak (57): “Ik voelde me een puber die alles voor het eerst moest uitvinden”

LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. De T staat voor transgender. Lilian Haak (57) werd geboren in het lichaam van een man. Een lichaam dat niet bij haar paste. Zes jaar geleden besloot ze haar uiterlijk te laten aansluiten bij wie ze vanbinnen al was.

“Toen ik jong was, had ik nog nooit van het woord transgender gehoord. Ik noemde mezelf een vrouwelijke man, ik hield van dansen, knutselen en zorgde met liefde voor mijn vier zoons. De laatste vijftien jaar was ik alleenstaande ouder en droeg ik de zorg vrijwel alleen. Daarnaast was en ben ik nog steeds beleidsadviseur bij de nationale politie.

Sluimerend gevoel

Nadat mijn zoons het huis uit waren gegaan, na mijn tweede scheiding, kwam er meer ruimte om te onderzoeken wat ik nu echt wilde. Ik voelde me niet thuis in mijn mannenlichaam, soms dacht ik: zal ik een schaar pakken en dat ‘ding’ eraf knippen? Ik had al drie burn-outs gehad door een vaag, sluimerend gevoel dat ik niet kon zijn wie ik was. Toch duurde het nog een paar jaar en veel gesprekken met een psycholoog voor ik daadwerkelijk de stap nam om in transitie te gaan, een lang proces van operaties en hormonen.

Eindelijk als vrouw tussen de vrouwen

Op een vrijdag stuurde ik een mail naar collega’s: op maandag zal ik als vrouw het kantoor binnenstappen. Een ontzettend spannend moment. Ik voelde me een puber die alles voor het eerst moest uitvinden: make-up gebruiken, welke roklengte me stond en welke hakhoogte geschikt was. Ik heb geluk: ik heb nog steeds een goede relatie met mijn zoons, mijn collega’s accepteren me, ik heb inmiddels sinds vier jaar een fijne relatie met een vrouw. Ken je dat nummer van Shania Twain: Man! I Feel Like a Woman? Elke dag klinkt dit als een juichkreet in mijn hoofd. Eindelijk ben ik een vrouw tussen de vrouwen. Als ik vroeger naar buikdansen ging, was het: ‘Hallo dames, en Braldt’ – mijn oude voornaam. Nu hoor ik erbij, zo voelt het.”

