Al twaalf jaar ziet Linde (36) lijdzaam toe hoe haar man Edwin (38) openlijk flirt met andere vrouwen. Hij is aanrakerig, charmant en strooit met complimenten. Zijn telefoon bestaat voor meer dan de helft uit vrouwelijke contacten en hij stuurt hen dubbelzinnige appjes. Edwin beweert dat het onderdeel is van zijn baan als vertegenwoordiger. Door extra aardig en amicaal te zijn, haalt hij veel targets binnen. Hij zegt niet vreemd te gaan en vindt dat zijn vrouw ‘gewoon’ niet moeilijk moet doen. Maar na alle schandalen rondom The voice, twijfelt Linde of haar man niet te ver gaat.

“Een appje met: ‘Ha schoonheid, ik zat vandaag nog aan je te denken’. Een blozende smiley met drie hartjes achter een bericht over hoe gezellig het die middag was geweest of alleen maar een kussende mond. Het zijn zomaar wat appjes die mijn man Edwin op een dag verstuurde. Niet naar mij, maar naar zijn ‘business cliënts’: zijn vrouwelijke cliënten, of de assistentes van zijn mannelijke klanten. Berichtjes waar ik volgens hem niks achter moet zoeken en die nu eenmaal horen bij zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger. En die bij hem en zijn charmante persoonlijkheid horen. Daar was ik immers zelf toch ook op gevallen?

Populairste jongen

Klopt, twaalf jaar geleden. De populairste jongen van het MBO zat ineens achter mij aan. Ik stond versteld. Erg bijzonder was ik niet, er waren veel knappere en slimmere meiden. Maar Edwin uit de vierde wilde míj. Hij maakte werk van zijn versierpogingen. Hij boekte mooie restaurants, nam me mee voor strandwandelingen en verraste me met een trip naar Antwerpen. Ik was zo verguld met zijn aandacht, ik zweefde gewoon. Tot dan toe had ik weinig geluk in de liefde. Mijn eerdere relaties liepen al na een paar weken mis en vaak was ik degene die probeerde de boel bij elkaar te houden. Bij Edwin was alles anders. Zelfs al vroeg ik hem rustig aan te doen, hij was een aanhouder. Al na negen weken woonden we samen. We kochten een huis aan de rand van het bos, maakten mooie reizen en namen twee honden. We hebben beide geen kinderwens, maar zijn gek op dieren. Zo bouwden we een fijn leven op.

Zijn gedrag

Er was één ding dat me zorgen baarde en baart: zijn gedrag. Edwin is een enorme flirt. Op feestjes is hij degene die al binnen vijf minuten een groep vrouwen om zich heen heeft verzameld en die in een gesprek constant je arm of hand aanraakt of spontaan om de nek vliegt. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat hij dat met iedereen doet: van oude dames tot kleine kinderen en zowel bij mannen als bij vrouwen. Alleen zijn de jonge vrouwen bij wie hij zijn charmes in de strijd gooit, wel in de meerderheid en is die groep de laatste jaren ook steeds groter geworden. Iets waaraan ik maar niet kan wennen. Want hij mag er dan niks bij bedoelen - zoals hij zelf beweert - ik heb daar twijfels bij. Als hij ‘kennisjes’ die we tegenkomen in de stad op de mond kust. Als hij de hele dag met zijn neus in zijn telefoon zit en er op zaterdagavond 23.30 uur zelfs ‘zakelijke’ appjes binnenkomen, als we samen een film kijken op de bank.

Alles voor de business

Soms word ik gek van nieuwsgierigheid en snuffel ik in zijn telefoon. Niet netjes. Niet handig ook, want ik krijg acuut buikpijn. Het maakt me onzeker. Wie zijn al die vrouwen en waarom moet hij al die berichten beantwoorden met kussen, hartjes en kruisjes? ‘Alles voor de business, Linde’, zegt Edwin als ik hem ermee confronteer. Hij vertegenwoordigt een bedrijf in de medische sector, moet bepaalde spullen verkopen. Zijn targets zijn al jaren superhoog. Mede door zijn charmante persoonlijkheid, daarvan ben ik echt overtuigd. Maar sommige berichten zijn zo expliciet, zo seksueel getint of flirterig dat ik doodsbang ben dat er meer speelt. Het zorgt er vaak voor dat ik boos word en wij ruzie krijgen. Ik vind het voortdurende ge-app een inbreuk op onze privacy en maak me druk om de toon. Edwin noemt mij overdreven jaloers. Hij zegt dat hij nog nooit is vreemdgegaan en zielsveel van mij en ons leven samen houdt. Volgens hem is zijn gedrag onschuldig en moet ik niet zeuren, ik wist immers dat hij geilt op vrouwelijke aandacht.

Voordeel van de twijfel

Tot de hele The voice-rel vond ik zijn gedrag vooral vervelend en bedreigend voor onze relatie. Maar nu twijfel ik aan zijn grenzen en de veiligheid van deze vrouwen. Zitten zij wel op zijn berichten en die liefdes-smiley’s te wachten? Is Edwin niet een soort Jeroen Rietbergen? Oké, mijn man is geen leidinggevende, maar voelen zij zich wel vrij genoeg om hem af te wijzen? En weet ik werkelijk alles? Ik heb geen zicht op wat hij doet als hij van huis is. Reist hij werkelijk het hele land door, op klantenbezoek? Of houdt hij er privé-adresjes op na? Hij slaapt elke avond thuis, maar komt regelmatig later thuis. Files. Uitgelopen afspraken, volgens hem. Voorlopig geef ik Edwin het voordeel van de twijfel, maar ik blijf op mijn hoede. Sinds het verhaal van Jeroen Rietbergen weten we dat zélfs de mannen die de leukste echtgenotes hebben of het mooiste, meest luxueuze leven leiden, er tóch nog een hele schijnwereld op kunnen nahouden.”