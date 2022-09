Lisa (48): “Voor het gemak negeerde ik even dat ik al jaren gelukkig getrouwd was”

Lisa (48): “Iedere dag denk ik wel even aan Patrick, de man die lang geleden mijn bedrijfsleider was. Op een avond in 1990 waren we met een groepje van het werk in de kroeg. Iedereen was dronken en sentimenteel, want Patrick zou ons binnenkort verlaten. Plots zoende Patrick mij en jolig als ik was, zoende ik terug.

Verliefde pubers

Ineens was er een enorme spanning tussen ons. We werkten vaak samen, maar tot dat moment had ik niet zo veel voor hem gevoeld. Na die ene zoen konden we niet van elkaar afblijven. We glipten snel naar buiten en stonden als een stel verliefde pubers in het fietsenhok te zoenen.

Voor het gemak negeerde ik even dat ik al jaren gelukkig getrouwd was met Henk.

Ook Patrick had een vrouw. Omdat hij kort daarna verhuisde wegens overplaatsing, zagen we elkaar nog weinig. Maar we hielden wel contact. Soms belde of mailde hij, af en toe kwam hij zelfs bij mij thuis. Ik kon met hem over alles praten. Ook over mijn huwelijk, want daar was ik ondertussen wel aan gaan twijfelen. Er ontstond een hechte vriendschap die me erg dierbaar werd. Als Patrick langskwam, was het net of er een goede vriendin over de vloer kwam. Alleen hem begroette ik met een innige zoen.

Huwelijk opgeven

Soms liet hij ineens maanden niks van zich horen. Dan zette ik de knop om en deed alsof het me koud liet, maar zodra er weer een mailtje kwam, maakte mijn hart een sprongetje. Meer dan zoenen hebben we nooit gedaan. Eén van ons was altijd de verstandige en het was voor ons beiden geen optie om onze huwelijken op te geven. Maar dat kwam vooral doordat hij na zijn verhuizing ver weg woonde. Als hij nog bij mij in de buurt had gewoond, vrees ik dat mijn huwelijk kapot was gegaan.

Geen contact

Na de laatste keer dat Patrick bij mij was, mailde hij geen contact meer te willen. Hij was in mijn dorp een goede vriendin van zijn vrouw tegengekomen en dat had veel gedoe gegeven. Ik vind het prima, maar weet ook dat hij dat al vier keer eerder heeft gezegd. Zijn telefoonnummer en mailadres heb ik gewist om niet in de verleiding te komen.

Gelukkig getrouwd

Ondertussen ben ik nog steeds samen met Henk, de vader van mijn twee dochters. Mijn geheim zal ik nooit met hem of wie dan ook delen. We hebben een goed huwelijk en daar ben ik tevreden mee. Maar Patrick is elke dag in mijn gedachten en stiekem hoop ik op een dag toch weer een mail in mijn inbox te vinden.”