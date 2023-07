Lisa (50) finishte als laatste bij de Nijmeegse Vierdaagse: “De man die het lint opruimde, schreeuwde me de finish over”

Lisa (50): “Dankzij mijn werk in de horeca was ik wel gewend om veel te lopen en lang te staan. Toen ik als 25-jarige door vriendinnen werd overgehaald om mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse dacht ik dan ook: appeltje eitje.

De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse

De eerste dag gingen we fris van start om zes uur ‘s ochtends en finishten we veertig kilometer verder keurig binnen tien uur. Die avond ploften we volledig uitgeteld op onze bedden. Niet veel later kwamen de blaren opzetten. Mijn voeten waren gezwollen van het vele lopen. Een warm voetenbadje zou vast wonderen doen, dachten we, niet wetend dat koud water op zo’n moment veel beter is. Liggend op bed met onze voeten in een teiltje werd de zwelling in mijn voeten erger en erger en kwam er spierpijn in mijn hele lijf opzetten. Ik kwam de trap niet eens meer op.

Iedereen ging naar huis

De volgende ochtend besloot mijn ene vriendin dat haar Vierdaagse-avontuur eindigde. Mijn andere vriendin en ik begaven ons traag en met frisse tegenzin naar de start, waar we veel later vertrokken dan gepland. We spraken af op ons eigen tempo te lopen. Een uur later was ik haar al kwijt. Door de enorme mensenmassa had ik niet door dat ik steeds verder achteraan de groep belandde. Dat besef daalde pas in toen ik alleen liep en de menigte in de verte zag verdwijnen. Ik kon met de beste wil van de wereld niet sneller lopen. De vrijwilligers die langs de route stonden met water en fruit leidden me in het begin nog af. Maar toen zij hun spullen inpakten en op huis aan gingen, begon ik me zorgen te maken. Ik had geen telefoon bij me en geen horloge. Hoe laat het was en hoeveel kilometer ik nog moest afleggen: ik had géén idee. Ik wist niet eens meer hoe ik moest lopen. Met pijn, moeite en heel veel aandacht zette ik de ene voet voor de andere, terwijl ik iedere stap telde.

Schreeuwend werd ik over de finishlijn geholpen

Tijd voor schaamte had ik niet: er was toch niemand die me zag. Om me heen was het uitgestorven. Slechts één keer nog kwam ik mensen tegen: twee mannen op een bezemwagen die de looproute schoonmaakten voor de volgende dag. ‘Spring maar achterin!’ zeiden ze lachend, terwijl ze toekeken hoe ik mezelf meter voor meter vooruit sleepte. Ik weigerde. Ik was toch zeker niet zover gekomen om het nu op te geven? Wat voelde als uren later kreeg ik daar toch spijt van. Hoe lang móést ik nog? Zeker een uur later zag ik in de verte een oranje tent opdoemen. De finish: uitgestorven, op de ehbo en één man na. Met mijn laatste kracht bewoog ik me richting de eindstreep. Toen pas zag ik wat die ene man aan het doen was: hij ruimde het lint van de eindstreep op. De maximale finishtijd was al verstreken. Ik was eigenlijk te laat. Toen de blik van de man op mij viel en hij zag met hoeveel bloed, zweet en tranen ik in de wedstrijd zat, besloot hij mij toch nog een kans te geven. Schreeuwend hielp hij me over de finishlijn: ‘Kom op, je kan het. Loop door, nog een klein stukje!’ Met alles wat ik nog had liep ik langs het lint, terwijl hij de finish achter mij afsloot. Even verderop zag ik mijn vriendin op een tafel liggen. ‘Dit meen je niet’, zei ze toen ze me zag. ‘Je hebt het gehaald. Nu moeten we nóg een dag.’

Voorgoed genezen van de Nijmeegse Vierdaagse

De laatste twee dagen gingen ons gelukkig verrassend goed af. Omdat ik nooit meer de laatste wilde zijn, hield ik de pas er vanaf de start goed in en zorgde ik dat ik aan de praat bleef met mensen. Dat leidde me zo af dat ik de pijn in mijn voeten minder voelde. Uiteindelijk sleepte ik hem binnen: die felbegeerde medaille. De enige die ik ooit in mijn leven zou behalen: want na dat jaar ben ik voorgoed genezen van de Vierdaagse. Als mensen zeggen dat ze hem graag eens lopen, kan ik alleen maar denken: wat doe je jezelf aan. Ik weet in ieder geval zeker: ik doe het nooit meer. En zéker niet ongetraind.”