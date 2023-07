Lisa is het eerste transgender Kamerlid: “Ik voelde me schuldig tegenover mijn zoon. Wat deed ik hem aan?”

Lisa van Ginneken (51) is het eerste openlijke transgender Tweede Kamerlid. Hoewel de transitie niet zonder slag of stoot ging, is ze blij dat ze eindelijk zichzelf kan zijn. “De man die ik was, heeft me gebracht tot de vrouw die ik nu ben.”

Yvonne Brok libelle

“Ik zal een jaar of acht zijn geweest toen ik op zaterdagavond in een schone pyjama en met frisgewassen haartjes op de bank zat met mijn ouders en zussen. Met een bakje chips op schoot keken we tv. Ik weet niet meer precies naar welk programma, maar er kwam een man in beeld die vrouw wilde worden – zo zal het toen genoemd zijn. Over haar schouder zagen we in de spiegel hoe ze zich opmaakte en de zwarte stoppels op haar kin probeerde te negeren, worstelend met haar mannenlichaam en met de oordelen van de buitenwereld. Meteen wist ik dat dit ging over wat ik zelf ook diep vanbinnen voelde, maar voor ik daar woorden aan kon geven, hoorde ik mijn vader ‘vieze flikker’ brommen. De signalen die mijn vader gaf, stonden symbool voor de tijdgeest waarin ik opgroeide. Dus wat ik voelde was vreemd en mocht niet. Ik at mijn bakje chips leeg en hield mijn mond.

Jarenlang moest ik de vraag of ik mezelf mocht zijn alleen dragen. Dat voelde zo eenzaam. Onlangs vertelde mijn moeder me dat ze vroeger dacht dat ik een homoseksuele jongen was. Daarin heeft ze zich vergist, maar ze voelde wel dat ik niet helemaal binnen de lijntjes zou gaan kleuren. Had ze toen maar iets gezegd, denk ik weleens. Dan had ik me misschien wel veilig genoeg gevoeld om erover te praten.”

Zwijgen

“Lang bleef ik wel binnen de lijntjes en het is niet zo dat me dat diepongelukkig maakte. Er is in het leven genoeg te doen wat niet afhangt van je gender en de manier waarop je die naar voren brengt. Ik was een teruggetrokken puber, uitgaan en feesten paste gewoon niet bij me. Ik had een paar goede vrienden, maar een groot en actief sociaal leven hield ik af. Want als ik een vriendschap of relatie met iemand aanging, kon ik mezelf nooit helemaal blootgeven. Ik verzweeg wat voor mij heel wezenlijk was: mijn verlangen naar vrouw zijn. Het voelde als liegen en toch durfde ik het niet te benoemen.

Zelfs naar mezelf toe vond ik dat ingewikkeld omdat ik in mijn achterhoofd altijd weer dat stemmetje hoorde: dit hoort niet en mag niet. Ik heb mijn uiterste best gedaan een keurig leven als man te leiden en trouwde met een partner bij wie ik me op dat moment veilig voelde. Toen we voor het altaar stonden, zei ik volmondig ja. Ook als je niet leeft zoals je werkelijk bent, kun je liefde voor iemand voelen en een verbinding aangaan. Voor mij stond een vrouw in een prachtige jurk, die ik ook liever had aangetrokken dan mijn trouwpak. Samen hebben we een prachtige zoon gekregen.

Dat ik niet helemaal gelukkig was in mijn lijf, had mijn partner op den duur wel door. Ze wist dat ik er behoefte aan had om mijn vrouwelijke kant de ruimte geven. In het verleden heb ik me thuis weleens als vrouw aangekleed, met de gordijnen dicht. Bijzonder en lief dat dit kon, maar het zorgde natuurlijk ook voor ongemak in onze relatie en daar voelde ik me dan weer schuldig over. Ik kon er nooit volop van genieten, omdat ik altijd het gevoel had dat ik iets deed wat niet hoorde. Maar mijn gevoel was niet te negeren, ik moest mijn hart volgen. Ook al wist ik niet precies waar ik dan zou uitkomen.”

Mijlpaal

“Nadat ons huwelijk stukliep, heb ik nog een aantal korte andere relaties gehad. Maar toen niets standhield, kwam ik op het punt dat ik serieus naar mezelf wilde kijken. Daarvoor ben ik allerlei trainingen gaan volgen op het gebied van zelfontwikkeling. Ik heb heel wat lades opengetrokken waarvan het grootste deel veertig jaar lang – want zo oud was ik inmiddels – was dicht gebleven. Ik wilde niet in de valkuil trappen om te denken dat in transitie gaan van man naar vrouw al mijn problemen op zou lossen, dat ik mijn schaduwen af zou werpen en voortaan volledig vrij door het leven zou dansen. Als ik mezelf een eerlijke kans wilde geven op een echt gelukkig leven, dan moest ik mijn gevoel een vrouw te willen zijn serieus nemen en bereid zijn de consequenties te aanvaarden.

Ik heb geprobeerd alle stemmetjes in mijn hoofd overboord te gooien en volledig blanco op onderzoek te gaan. Naast alle cursussen en trainingen ging ik stage lopen als vrouw. Dus op enig moment ging ik mezelf ook buitenshuis manifesteren als vrouw. Mijn eerste uitje was een etentje met mijn toenmalige partner. Ik vond het stoer dat zij daarvoor openstond. Het was het meest stressvolle wat ik ooit heb gedaan, ik kreeg geen hap door mijn keel en had het idee dat iedereen naar me keek. Ik voelde me een soort act, het beeld dat ik kende uit mijn jeugd: een man in een jurk die belachelijk wordt gemaakt. Toch was die avond een mijlpaal, het startpunt van een proces waarin ik steeds kleine stapjes zette. Zoals de eerste keer alleen de straat op gaan. In mijn herinnering heb ik drie kwartier met de deurknop in mijn hand gestaan. Ik voelde me zo kwetsbaar, zowel emotioneel als fysiek. Het is algemeen bekend dat je als transpersoon meer kans loopt op geweld. Met die wetenschap in je achterhoofd is het doodeng om de deur uit te gaan.”

Zichtbaar kwetsbaar

“Aan de ene kant kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen als vrouw, aan de andere kant moest ik mijn stijl uitvinden. In het begin had ik een voorkeur voor korte rokjes en hoge hakken. De mannelijke fantasie van een lekker wijf, noem ik dat. Als ik mijn nagels niet had gelakt, ging ik de deur niet uit. Dat gaf destijds een soort idee van veiligheid omdat ik wist dat ik mezelf op alle punten zo vrouwelijk mogelijk had gemaakt. Nu weet ik dat je jezelf daarmee alleen maar zichtbaarder en kwetsbaarder maakt. Ik moest ontdekken wie ik als vrouw was, met een half leven als man in mijn achterzak. En met verantwoordelijkheden naar mijn kind, familie, vrienden en werk. Het verliezen van mensen van wie ik houd, was altijd mijn grootste angst.

Gelukkig werd ik door een aantal vrienden en vriendinnen gesteund. En hoewel ik er rekening mee hield dat ik ook afgewezen kon worden, vond ik het verdrietig toen dat gebeurde. Zeker door mensen die me dierbaar waren, ik heb een tijdlang geen contact gehad met mijn moeder en mijn zoon. Hoe hartverscheurend het ook was, ik twijfelde niet of ik ermee moest doorgaan. Natúúrlijk wilde ik het contact met mijn kind niet verliezen. Hij zat midden in de puberteit en kon dit er gewoon niet bij hebben. Maar ik moest doorzetten omdat ik daarmee niet alleen mijzelf een dienst bewees, maar in zekere zin ook hem. Door te laten zien hoe belangrijk het is om je hart te volgen en om jezelf te mogen zijn, ook als dat vreselijke offers vraagt. Mijn emoties waren overigens ambivalent, want ik voelde me tegelijkertijd ook schuldig. Wat deed ik hem aan? Al die tijd heb ik gehoopt dat onze band hersteld zou kunnen worden. En dat is gebeurd, zowel met mijn zoon als met mijn moeder heb ik nu fijn contact. Helaas heeft mijn vader mij nooit als vrouw gezien, omdat hij al jong overleed.”

Nieuwe naam

“De naam die mijn ouders me hadden gegeven, paste niet bij mijn leven als vrouw. Zelf koos ik voor Lisa. Voor de spiegel oefende ik hardop of die klopte bij wat ik zag. Ik weet dat veel transmensen een geboortekaartje sturen, maar dat wilde ik niet. Voor mij voelt dit proces niet als een hergeboorte, maar als compleet maken van wat niet af was. Feitelijk is het dan ook geen transitie, maar een integratie, want de eerste veertig jaar van mijn leven hebben me ook gevormd en me veel moois gegeven. Een tijdlang heb ik gedacht en misschien ook wel gehoopt dat ik het kon combineren: een paar stappen zetten richting vrouw zijn en verder de man blijven die ik was. Dat duurde een jaar of vier, het aandeel ‘vrouw’ nam stap voor stap toe en gaandeweg voelde ik dat het zo niet voor me werkte en dat de enige optie voor mij was: fulltime als vrouw leven.

Zowel man als vrouw zijn, hield ik niet vol. Er zijn momenten geweest dat ik huilend voor mijn kledingkast zat omdat ik een jurk aan wilde, maar als man aan het werk moest. Ik voelde steeds meer weerstand om aan die mannelijke verwachtingen te voldoen en besloot er helemaal voor te gaan.

1 november 2014 staat in mijn geheugen gegrift, die dag mailde ik al mijn contacten dat ik voortaan Lisa heette. Natuurlijk moesten mensen wennen, dat moest ik zelf ook. Ik vond het dan ook niet gek als iemand zich vergiste, het was fijn om te zien dat de meeste mensen hun best deden mijn nieuwe naam te gebruiken. Ik was op dat moment organisatieveranderaar en was trainer en coach bij mijn eigen bedrijf en ben toen ook wat klanten verloren. Zij konden er niet mee dealen, denk ik, en lieten na die bewuste mail nooit meer wat van zich horen.

Nu ik echt als vrouw door het leven ging, was de volgende stap de medische transitie. Ik heb nooit het gevoel gehad in het verkeerde lijf geboren te zijn. Ik heb een toplijf, kijk wat het allemaal heeft doorstaan. Er hing alleen het verkeerde geslacht onder. Het medische traject was intens en duurde lang. Ik voerde gesprekken met psychologen en slikte hormonen die me emotioneel labiel maakten. Maandenlang leefde ik in een chemische disbalans, maar ik zette door. Omdat mijn geslachtsveranderende operatie in Nederland steeds weer werd uitgesteld, ben ik in 2016 op eigen kosten naar een kliniek in Thailand gegaan. Ik keerde niet alleen terug met een vrouwenlichaam, maar ook met meer zelfvertrouwen. Eindelijk was ik compleet.”

Tweede Kamer

“Ondertussen was ik al een tijdje actief binnen Transvisie, de belangenorganisatie voor transgender personen. Eerst als gespreksleider, later als bestuurslid en voorzitter. Ik wilde me inzetten voor de hele transgender gemeenschap, omdat die in onze samenleving te weinig ruimte krijgt en wordt gediscrimineerd. Dat heeft alles te maken met stigmatisering. Behalve het risico op geweld is er ook sprake van eenzaamheid en armoede omdat transgender mensen minder kans hebben op banen. Vanuit die rol kwam ik regelmatig in Den Haag om met Kamerfracties te bespreken wat naar mijn mening moest worden verbeterd voor de transgender gemeenschap.

Door rondom deze arena te dansen, ontstond het idee zelf politiek actief te worden. Dat bleef bij een gedachte, tot ik Thierry Baudet in 2019 in zijn campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen hoorde zeggen dat hij zich stoorde aan de Nederlandse vrouw omdat die meer bezig was met haar carrière dan met zorgen voor nageslacht. Woest was ik! Dat soort respectloze arrogantie ligt aan de basis van de achterstelling van vrouwen in onze samenleving. Dat moest stoppen! Niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen.

Op dat moment besloot ik de politiek in te gaan en mailde Boris Dittrich – die ik kende uit de LHBTI+-wereld – hoe ik op de lijst voor D66 kon komen. En nu zit ik alweer ruim twee jaar in de Tweede Kamer en heb ik de portefeuilles wegen en mobiliteit; spoor en OV; en personen en familierecht. Ook als parlementslid zet ik me in voor zichtbaarheid en gelijke kansen voor de transgender community en andere minderheden. De transhaat die ik online en dagelijks in mijn mailbox ontvang, trek ik me niet persoonlijk aan. De inhoud neem ik niet serieus, het is geen kompas voor de vraag of ik het goed doe. Wel maakt het me kwaad en verdrietig, omdat iedereen op social media mee kan lezen en het vreselijk kwetsende berichten zijn voor de hele transgendergemeenschap. Ook in de Tweede Kamer volg ik mijn hart en zet ik me in voor een inclusieve samenleving, op alle vlakken en voor iedereen.

Er wordt me weleens gevraagd of ik foto’s heb van vroeger. Natuurlijk heb ik die, alleen laat ik die niet zien. Die leiden alleen maar af van wie ik nu ben. Maar thuis op mijn piano prijkt een foto uit mijn verleden en daar kijk ik met liefde naar. Want de man die ik daarop zie, heeft me gebracht tot de vrouw die ik nu ben.”