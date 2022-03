Lisanne: “Ik zag de moeder van mijn beste vriendin zoenen met een andere man”

Aanstaande vader

“Hij wilde geen baby met haar, snikte hij”

Mariska (33): “Mijn beste vriendin Saskia en haar vriend Leendert waren pas drie maanden samen toen ze onverwacht zwanger werd. In een roes van liefde besloten ze de baby te houden. Voordat haar vrienden en familie konden verwerken wat er was gebeurd, trokken ze bij elkaar in. Ze zouden dolgelukkig worden, zeker weten.

Je kunt op je vingers natellen dat de maanden die volgden niet makkelijk verliepen. Sas en Leendert kenden elkaar amper, ze waren nog niet eens samen op vakantie geweest. Ook hadden ze allebei nooit eerder samengewoond. En nu kwam er plotseling een baby en woonden ze samen in Leenderts piepkleine appartement. Ze maakten veel ruzie en konden slecht wennen aan de nieuwe situatie, die hun leven volledig op z’n kop zette.

De middag dat Saskia weeën kreeg, was Leendert onderweg voor werk. Samen met haar moeder ging ze naar het ziekenhuis en vroeg mij om Leendert op te sporen. Ik ijsbeerde gespannen door het huis. Ondertussen appte ik met de aanstaande vader dat zijn dochter werd geboren en hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moest gaan. Twee uur later werd er bij mij aangebeld. Op de stoep stond Leendert. Hij huilde onbedaarlijk en stortte zich in mijn armen. Hij kon de situatie niet aan, snikte hij. Hij had de hele middag rondgereden en geprobeerd een smoes te verzinnen om overal onderuit te komen. Hij wilde niet samenwonen, hij wilde geen baby, het ging hem allemaal te snel. Hij wilde wegrijden en nooit meer terugkomen.

Binnen zette ik hem op de bank en luisterde. Leendert schaamde zich diep dat hij niet meteen naar Saskia was gereden. Ik heb geduldig op hem ingepraat en geprobeerd hem te overtuigen dat alles anders werd zodra hij zijn baby in zijn armen had. Ik had een flinke bel wijn voor ons ingeschonken en inmiddels lagen we samen op de bank. Na een tijdje konden we voorzichtig lachen om de hele situatie. Toen we besloten samen naar het ziekenhuis te gaan en we met ons jas aan stonden, pakte Leendert opeens mijn gezicht vast. Hij drukt een warme, zachte kus op mijn mond, die ik beantwoordde. Zo stonden we een tijdje in de gang, innig zoenend terwijl hij zijn handen onder mijn sweater stak. Pas toen hield ik hem tegen. We gingen de deur uit en raceten naar het ziekenhuis.

Die avond werd Julia geboren. Leendert en ik hebben nooit meer gesproken over wat er die middag in mijn huis was gebeurd. Inmiddels is hij een leuke en gelukkige vader. We laten het moment voor wat het was.”

Stiekem drinken

“De flessen wijn verstop ik in het gootsteenkastje”

Brigitte (49): “Ik hou van uitgaan en ben elk weekend wel in de stad te vinden. Meestal in dezelfde kroeg. Ik ken daar iedereen, het is mijn tweede woonkamer. Maar twee jaar geleden liep mijn drinkgedrag, zonder aanwijsbare reden, wel erg uit de hand. Een paar keer per week was ik straalbezopen en ik verwaarloosde mijn vrienden. De bijbehorende katers waren zó erg dat ook mijn werk eronder begon te leiden.

Tijdens een etentje werd ik door twee vriendinnen met mijn drinkgedrag geconfronteerd. Ik was onhebbelijk, zeiden ze, en ze maakten zich grote zorgen. Gek genoeg sprak ik ze niet tegen. Eigenlijk was ik blij met hun confrontatie en ik meldde me een dag later aan bij de AA. Daarna heb ik een halfjaar geen druppel gedronken. Vooral mijn vriendin Karlijn hield me nauwlettend in de gaten.

Maar na zes maanden begon ik weer stiekem te drinken. Eerst thuis, waar ik flessen wijn in het gootsteenkastje verstopte. Al snel was ik weer in mijn stamkroeg te vinden. Tegen Karlijn loog ik dat ik naar de film was, als ze me weer eens niet kon bereiken. Of dat ik in de sportschool zat. Ons contact werd minder, ik begon haar te vermijden. Mijn zucht naar drank is sterker dan onze vriendschap, geef ik toe. Ik heb het niet onder controle. Tegen Karlijn lieg ik nog steeds de hele boel aan elkaar als we elkaar spreken. Maar wie houd ik nu eigenlijk voor de gek? Het zal heus wel een keer uitkomen. Tot die tijd doe ik alsof ik alles onder controle heb en nog steeds nuchter ben.”

Huurachterstand

“Ik heb haar geld uitgegeven aan kleding en uitgaan”

Samantha (40): “Nadat ik mijn baan kwijtraakte, kreeg ik geldproblemen. Ik kan amper de eindjes aan elkaar knopen. Mijn situatie is compleet anders dan ik gewend was, want ik verdiende altijd behoorlijk goed. Nu moet ik elke cent omdraaien en kan ik me geen enkele uitspatting veroorloven.

Een halfjaar geleden heb ik aangeklopt bij mijn vriendin voor een geldlening. Ik zei dat het voor de huur was en dat ik het bedrag meteen zou terugbetalen zodra het kon. Maar het geld heb ik uitgegeven aan uitgaan, kleding en een veel te dure lamp. Ik móést iets leuks kopen voor mezelf. Mijn huurachterstand is inmiddels verder opgelopen. Ik durf het niet aan mijn vriendin vertellen, want ook het geld heb ik nog niet terugbetaald.”

Betrapt

“Is het aan mij om te vertellen dat haar moeder een affaire heeft?”

Lisanne (31): “Mijn vriendin Kim en ik kennen elkaar ons hele leven. We zijn samen opgegroeid en zijn meer zussen dan vriendinnen. We woonden tot ons negentiende in dezelfde straat en waren onafscheidelijk. Onze ouders zijn ook bevriend, ze komen al jaren bij elkaar over de vloer.

Deze zomer was ik op mijn verjaardag met mijn vriend een dagje naar Antwerpen. Het was een warme dag en ’s avonds aten we buiten op een plein. In een hoek van het volle terras zag ik Mia, de moeder van Kim, zitten. Ze was met een man die ik niet kende en had het zichtbaar naar haar zin. Ze zat dicht tegen haar gezelschap aangekropen en kuste hem een paar keer op zijn mond. Het was overduidelijk niet Kims vader, met wie Mia al zo’n veertig jaar samen is. Ik was tamelijk in shock, maar besloot te blijven zitten. Na een tijdje liep Mia weg met haar date, innig gearmd en heel erg verliefd. Ik heb Kim niets verteld. Want is het aan mij om mijn beste vriendin te vertellen dat haar moeder een affaire heeft? Het zit me totaal niet lekker, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen hun gezin en het huwelijk van Mia te verwoesten.”

Woede-aanval

“Ik schrok er zelf van: de tik was veel harder dan de bedoeling was”

Anoushka (35): “Dani’s zoon Iwan en mijn dochter Nika zitten in dezelfde klas op de basisschool. Na school spelen ze vaak samen. Iwan is een druk jochie met een behoorlijke gebruiksaanwijzing. Heel anders dan Nika, die een stuk serieuzer is. Iwan is brutaal en heeft driftbuien en als hij bij ons is, heb ik vaak mijn handen vol aan hem.

Op een woensdagmiddag nam ik de kinderen mee naar het strand. Ze renden en speelden en hadden het prima naar hun zin. Maar toen het tijd werd om naar huis te gaan, had Iwan andere plan-nen. Baldadig liep hij weg en was niet van plan om in de auto te stappen. Toen ik hem eindelijk te pakken had, begon hij hard te schreeuwen en om zich heen te slaan. Hij schopte naar me en probeerde los te komen uit mijn greep. Na een worsteling raakte mijn geduld op. In een vlaag van woede en onmacht gaf ik Iwan een flinke tik op zijn achterhoofd.

Ik schrok er zelf van, de klap was veel harder dan de bedoeling was. Iwan hield beduusd op met krijsen en gaf zich over. Stilletjes kroop hij naast Nika op de achterbank. Ik was als de dood dat hij het aan Dani zou vertellen. Maar bij het afscheid kreeg ik toch een knuffel van hem. Ik voel me op de dag van vandaag schuldig. Het was nog nooit in me opgekomen om een kind te slaan. Ik had mijn geduld nooit zo mogen verliezen en schaam me dood, maar toch houd ik het voorval liever stil.”

Ons geheim

“Op het politiebureau trof ik mijn dochter huilend aan”

Anita (52): “Mijn jongste dochter Daisy is net zestien en een verstandige meid. Ze drinkt of rookt niet en studeert hard. Haar beste vriendin Kim, de dochter van mijn jeugdvriendin Brenda, is het tegenovergestelde. Kim is een leuke meid, maar lapt geregeld de regels aan haar laars. In de zomervakantie bleef Kim een week bij ons op de camping logeren. Ze was jarig en wilde met Daisy naar een strandje in de buurt. Ik vond het prima, zolang ze maar voor het donker terug waren en er niet werd gedronken.

De hele tijd hield ik nauwlettend mijn telefoon in de gaten. Toen het rond negen uur donker begon te worden en Daisy haar mobiel niet op nam, begon ik me zorgen te maken. Niet veel later werd ik gebeld door een agent: ‘Mevrouw, maakt u zich geen zorgen, uw dochter is bij ons. Haar vriendin is echter in beschonken toestand aangehouden.’ Mijn hart stond stil: als er maar niets ernstig met de meisjes was gebeurd.

Op het politiebureau trof ik Daisy huilend aan. Kim had drank aangenomen van onbekende jongens en had in haar eentje een fles wodka achterover geslagen. Daisy bleef nuchter om op haar te letten, maar de stomdronken Kim werd onhandelbaar en liep met kleren en al het meer in. Toen Kim out ging op het strandje, gingen de jongens er vandoor. Daisy raakte in paniek en durfde mij niet te bellen, bang dat ik woest zou worden. Een bezorgde voorbijganger heeft tenslotte 112 gebeld.

Ik nam de meisjes mee naar huis en stopte ze in bed. De volgende ochtend hadden we een pittig gesprek. Kim kon alleen maar huilen en voelde zich vreselijk schuldig. Ik heb beloofd het niet aan haar moeder te vertellen, zolang ze zich vanaf nu gedraagt. Het is ons geheim. Maar als Kim weer de fout in gaat, is Brenda de eerste die het hoort.”