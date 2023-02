Lizette: “Mijn haar in laagjes, dat staat véél vlotter!”

Lizette Witvliet • 51 jaar

• manager verpleging

• 24 jaar getrouwd met Kok

• 2 zoons (22 jaar)

• lengte: 1.76 m.

• kledingmaat: 40

Lizette

“In coronatijd ben ik behoorlijk aangekomen. Gelukkig ben ik met het Keto-dieet nu weer vijftien kilo kwijt. Ik eet nauwelijks koolhydraten, geen brood, pasta, rijst of aardappels. Ik val nu niet meer af, maar blijf zolang ik me goed voel op deze manier eten. Ik kan zelfs mijn lievelingsspijkerbroek van tien jaar geleden weer aan! Ik koop en verkoop de laatste tijd veel kleding via Vinted. Mijn kledingkast hangt weer lekker vol.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Lizette “Lizette heeft mooi en veel haar met prachtige krullen. Omdat het wat droog is, adviseer ik drie producten uit de Kérastase Curl Manifesto-lijn die je in nat haar moet aanbrengen en niet hoeft uit te spoelen: Gelee Curl Contour (krulversterkende gelcrème), Huile Sublime Repair (voedende haarolie) en Crème de Jour Fondamentale (hydraterende leave-in crème). Het lijkt wat veel, maar alleen zo krijg je de pluis echt onder controle. De lengte heb ik zo gelaten, het haar is in lagen geknipt waardoor het mooi rond Lizettes gezicht valt.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Lizette “Lizette houdt van vrouwelijke en kleurrijke kleding, maar vindt het lastig om kleuren te combineren. Als je kiest voor tinten uit dezelfde familie, sla je nooit de plank mis. Kijk maar naar het aubergine pak en de bloes met roze- en roodtinten eronder. Een mooi geheel en zeker niet te hysterisch. Lizette is een koukleum. Een leuke manier om een jurk anders te dragen is door er een trui overheen te stylen. Lekker warm en je hebt meteen een andere look.”

Jasje € 75,- en broek € 60,- (We Fashion), top met print € 14,99 (H&M), laarsjes € 119,95 (Tamaris) Kasjmier trui € 149,- (Zara), midi jurk € 59,99 (Mango), suède laarzen € 119,95 (Mexx) Jumpsuit met stippen € 49,99 (Mango), laarsjes € 119,95 (Tamaris)

Een week later

“Wat een geweldige dag met allemaal vriendelijke mensen die er zelf ook zin in hadden. De tijd vloog voorbij. Ik ben echt blij met mijn haar; het staat vlotter nu het in lagen is geknipt en ik kan er toch nog best veel mee. Wat betreft de kleding ben ik positief verrast over de warme tinten.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd en Sylvana Blikman | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer