Loes (62): “Als ik grensoverschrijdend gedrag wil stoppen, moet ík van me afbijten”

“Mijn collega komt weer achter mijn stoel staan. Hij legt zijn handen op mijn schouders en drukt zijn onderlijf tegen mijn rug. Ik voel hoe hij beweegt, tegen me aanrijdt en ik ril. Vanbinnen dan, want vanbuiten geef ik geen kik. Ik wíl wel van me afbijten, maar ik heb geen idee hoe. Op de fiets naar huis vraag ik mezelf voor de zoveelste keer af waarom ik het onprettige gevoel niet van me af kan schudden. Stel ik me niet gewoon aan? Het is maar een aanraking! Er zijn mensen die veel ergere dingen meemaken. Toch moet hij met zijn poten van me afblijven, denk ik er direct achteraan. Waarom heb ik hem dat niet gewoon gezegd?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Als jonge vrouw in een mannenwereld was ik op mijn werk altijd het mikpunt van vieze aanrakingen en denigrerende opmerkingen. Ik vond het vreselijk, voelde me vies en gekleineerd. Toch liet ik het altijd gebeuren. Die keer dat mijn collega’s vieze grappen over me vertelden? In stilte zat ik ernaast. De keer dat een veel oudere leidinggevende op een kerstfeest te midden van andere mannelijke collega’s een kus op mijn mond gaf? Schaapachtig keek ik toe hoe de heren smakelijk lachten om deze ‘lollige kwajongensactie’. En ook bij die ene collega die meermaals tegen mijn rug aan reed, zat ik altijd als bevroren voor me uit te staren.

Ik durfde nooit van me af te bijten

Stemde ik met mijn zwijgen in met deze acties? Maakte mijn passiviteit me schuldig aan wat er gebeurde? Absoluut niet. Deze mannen hadden beter moeten weten. Wat zij deden was onacceptabel. Wel voelde het alsof ik hun gedrag in stand hield. Door niet van me af te bijten, zouden deze mannen nooit leren dat wat zij deden niet door de beugel kon. Op een goede dag ben ik dan ook eens wél naar de mensen van personeelszaken gestapt toen mijn collega weer tegen mijn rug aanreed, om melding te maken van zijn gedrag. Hun reactie? Ik moest het maar laten gaan want het zou wel ‘zielig voor mijn collega zijn’ als zijn baan en huwelijk zouden lijden onder de betasting.

Ik moest leren assertief te worden

Gek genoeg begreep ik het destijds. Ik moest het niet groter maken dan het was. Ik was toch niet verkracht? De melding trok ik in. Toch bleef ik momenten houden - thuis, op de fiets, onder de douche - waarop ik me een voorval herinnerde en dacht: had ik maar van me afgebeten. Vaak kwamen de gevatte comebacks dan plotseling tot me. Waarom had ik dat tóén niet gezegd?, dacht ik vaak. Gevatte reacties en assertief mijn grenzen aangeven: het zat wel in me, zo bleek. Het moest alleen mijn tweede natuur worden. Ik besloot het over een andere boeg te gooien: als personeelszaken mijn probleem niet aanpakte en als de mannen in kwestie dit soort gedrag bleven vertonen, dan was het aan mij om er iets aan te doen. Ik zou leren assertief te worden.

Dat is een flinke taak waar ik de rest van mijn leven flink mee heb moeten oefenen. Vergeet niet: ik was 20 toen ik bij het desbetreffende bedrijf ging werken en als inmiddels 62-jarige worstel ik nog steeds wel eens met van me afbijten. Maar ik ben hier de afgelopen jaren enorm in gegroeid. Thuis oefende ik hele gesprekken met de comebacks en scherpe opmerkingen die ik altijd ná het incident bedacht. Ik hoopte dat de opmerkingen na verloop van tijd eigen zouden worden. En met resultaat: want op de werkvloer kwam ik steeds vaker ín het moment met een gevatte reactie.

Mijn grenzen werden gerespecteerd

Als iemand een vieze grap maakte, zei ik steeds vaker: ‘Waarom denk je dat ik dat oké vind?’ Als een collega me onzedelijk betastte riep ik uit een reflex: ‘Handen thuis’. En zelfs de mannelijke collega die jaren eerder mijn lippen ongevraagd had gekust, confronteerde ik nog eens met zijn actie. ‘Dat had je nooit zomaar mogen doen’, zei ik hem. Of ze me allemaal begrepen en het met me eens waren? Zeker niet. Vaak kreeg ik een bitse reactie terug of werd er gezegd dat ik me niet zo aan moest stellen. En toch merkte ik langzaam maar zeker dat mijn assertiviteit resultaat had: de ongevraagde opmerkingen, ongepaste grappen en onprettige aanrakingen stopten. Het was niet zozeer dat ik de mentaliteit van deze heren veranderde met mijn opmerkingen, maar wél maakte ik mijn grenzen kenbaar. En die respecteerden ze.

Natuurlijk is het nooit jouw schuld als iemand je grens over gaat, maar dat betekent niet dat je geen onderdeel van de oplossing kunt zijn. Sommige mensen hebben helaas niet het goede fatsoen om zich - voordat ze handelen - te realiseren dat ze aan je moeten vragen of je iets prettig vindt. Deze mensen moet je een beetje opvoeden. Het is niet makkelijk, maar als je er niets van zegt dan stopt het nooit.”

* Uit privacyoverwegingen is de naam Loes gefingeerd.