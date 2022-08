Lotte (48): “Samen vielen we in het water, als een stel flirtende pubers”

“Het ging helemaal niet goed tussen Hans en mij toen we op het vliegtuig naar Kreta stapten. Al wekenlang hadden we veel ruzie, deze vakantie was een laatste lijmpoging. Hans en ik woonden sinds een paar maanden samen, maar hij kon totaal niet met mijn kinderen overweg. Hij noemde ze lui en verwend en stelde zich op als de strenge vader, wat mij tegen de borst stuitte. Bovendien was hij niet meer die leuke, grappige vent die ik twee jaar eerder had leren kennen. Meestal had hij een pesthumeur en ik kon in zijn ogen niets meer goed doen.

Zwijgend zaten we naast elkaar in het vliegtuig en aangekomen op onze bestemming was niets goed genoeg voor hem. Het bed was te hard, het eten niet goed, de mensen spraken slecht Engels... Ik had helemaal genoeg van zijn gezeur, en dat zei ik hem ook op een avond. De ruzie liep zo hoog op dat hij zijn koffer pakte en een taxi naar het vliegveld nam.

Toen ontmoette ik Mikis

Daar zat ik dan, alleen. Met betraande ogen en een grote zonnebril op verscheen ik de volgende ochtend aan het ontbijt. ‘Wat is er gebeurd?’, vroeg Mikis, de Griekse ober, zijn handen theatraal in de lucht. Ik vertelde hem dat Hans en ik uit elkaar waren. Hij reageerde empathisch. ‘Vanmiddag ben ik vrij’, zei Mikis, ‘ik zal je opvrolijken. Mag ik je het eiland laten zien?’

Ik twijfelde even, maar zei toen ja. Wat had ik te verliezen? Die middag nam hij me mee in zijn jeep. We draaiden muziek en ik moest constant om zijn grappen lachen. Eerst bezochten we een prachtig dorp, waarover hij van alles wist te vertellen. En toen nam hij me mee naar een verlaten baaitje. Uit zijn tas toverde hij een thermoskan met daarin een cocktail, die we zo uit de fles dronken. Ik werd melig, Mikis begon me speels te kietelen. Wat had ik dit gemist: lol, vrolijkheid. Ik rende de zee in, hij kwam me achterna en greep me om mijn middel. Samen vielen we het water in, als een stel flirtende pubers. Alhoewel duidelijk was dat hij meer wilde, respecteerde hij mijn grenzen. Hij drong niet aan, wat me alleen maar meer voor hem innam.

Mee naar mijn hotelkamer

Die avond in bed voelde ik me schuldig tegenover Hans dat ik daags na onze break-up zo’n leuke middag had gehad. Maar ik had er ook van genoten. Die week nam Mikis me nog een aantal keer mee. We gingen uit eten, bezochten een muziekvoorstelling en maakten een boottochtje. Telkens had ik de grootste lol met hem. Ik werd zowaar straalverliefd, en zag hetzelfde in zíjn ogen.

Op mijn laatste vakantiedag vroeg ik hem me nog een keer mee te nemen naar die verlaten baai. Het werd de meest romantische dag die ik ooit heb meegemaakt. We praatten, zwommen en kusten elkaar in de branding. Die avond nam ik hem mee naar mijn hotelkamer. We hadden geweldige sex en ik vond het afschuwelijk om de volgende dag afscheid van hem te moeten nemen. We beloofden contact te houden. En dat hebben we ook een tijdje volgehouden, maar dat verwaterde helaas toch. Wel ben ik Mikis eeuwig dankbaar. Hij heeft me doen inzien wat ik zoek in een relatie: lichtheid, lol en liefde. Misschien zoek ik hem nog weleens op.”