Lou Lise Sore (35) is queer: “Als mijn dochter mij mama noemt, vind ik dat prima”

LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. De Q staat voor queer. Lou Lise Sore (35) is getrouwd, moeder en identificeert zichzelf als genderfluïde, panseksueel en polyamoureus. Als queer, kortom.

“Heel lang ben ik een verlegen en teruggetrokken type geweest. Ik dacht altijd een heteroseksuele vrouw te zijn, ik had immers een lange relatie met een man en daarin was ik zeker niet ongelukkig. Nadat die relatie op mijn achtentwintigste was uitgegaan, ging ik steeds meer zelfonderzoek doen. Mijn huidige partner, ook een man, stimuleert mij daar enorm in. Ik ontdekte dat ik van meerdere mensen tegelijk kan houden én dat gender daarbij voor mij niet uitmaakt. Ik voel me aangetrokken tot mensen, niet per se tot mannen of vrouwen of alles daartussenin. Vijf jaar lang heb ik naast mijn huwelijk een relatie gehad, in volledige samenspraak met mijn partner. Ik heb nooit een hekel gehad aan mijn vrouwenlichaam, maar ik ontdekte dat ik me niet alleen maar vrouw voel. Ik ben kunstenaar, maak zelfportretten en dit thema kreeg een steeds grotere rol in mijn werk.

Ik noem mezelf genderfluïde, op sommige dagen voel ik mij vrouwelijker dan op andere dagen, bijvoorbeeld als mijn dochter mij mama noemt – wat ik prima en uit haar mond erg liefdevol vind. Maar er zijn ook dagen dat ik me lekkerder voel als ik niet in het hokje man of vrouw hoef te passen. Ik merk dat ik het prettig vind om niet als ‘zij’ aangesproken te worden, al vind ik het niet vervelend als mensen het toch doen. Queer is voor mij een parapluterm die aangeeft dat ik niet in een hokje pas. Niet wat betreft mijn gender, niet als het gaat om tot wie ik me aangetrokken voel én niet van hoeveel mensen ik mag houden. Dat alles gewoon oké is.”

