Louise (47) verbrak het contact met haar vader: “Toen hij overleed, kreeg ik verwijten in plaats van troost”

Iemand steunen bij rouw is zo makkelijk nog niet. Louise (47) ervoer dat zelf, toen haar vader overleed nadat ze het contact met hem had verbroken. “Mensen vulden voor me in dat ik spijt moest hebben, terwijl ik andere dingen voelde.”

Louise (47): “Ik was 35 jaar toen ik het contact met mijn vader verbrak. Waar de buitenwereld hem altijd zag als weldoener met grote idealen - de man die vrijwilligerswerk deed in het buitenland en niets gaf om materialistische dingen of status - zagen zijn dochters daar weinig van terug. Terwijl mijn vader minderbedeelden hielp met grote donaties, haalde mijn zus haar eigen eten bij de voedselbank. Ook tegen mij was hij keihard: ik moest en zou studeren, succesvol worden en liep op mijn tenen om dat te volbrengen. Mijn vader stak geen vinger uit om me daarin te ondersteunen. ‘Ik ben je vader, niet je vriend’, was zijn gevleugelde uitspraak. Dat werd voor de zoveelste keer pijnlijk duidelijk toen hij tegen mijn wil een foto van mijn dochter op social media plaatste en weigerde deze te verwijderen. Toen er advocaten en rechters aan ons meningsverschil te pas moesten komen, werd me duidelijk dat mijn vader en ik nooit de warme band zouden hebben waarop ik hoopte. Ik verbrak het contact.

Geen contact meer

Natuurlijk miste ik hem in de jaren dat we elkaar niet spraken, maar ik miste slechts een stukje van hem: zijn diepgang, zijn kennis en zijn idealisme. Verder miste ik iemand die hij nooit zou worden: een aanwezige vader. Ik wist dat het beter was om hem niet in mijn leven te hebben. Toch flitsten onze jaren samen aan me voorbij toen ik te horen kreeg dat hij terminale kanker had. Het onvermijdelijke wikken en wegen drong zich aan me op: wilde ik niet tóch nog naar hem toe? Met mijn zus besprak ik wat we uit een mogelijk weerzien wilden halen. Wat ik nodig had, was een vader die zijn hand op mijn schouder legde en zei dat het hem speet, dat hij dingen anders had moeten doen en dat ik goed genoeg was. Ik realiseerde me dat wat ik zocht, onvindbaar was. Op het tijdstip van mijn vaders euthanasie, brandden mijn zus en ik een kaarsje en draaiden we Ave Maria. We waren er eventjes ‘bij’.

Onverwachtse rouw

Ik had verwacht dat mijn vaders overlijden me niet zo erg zou raken. Ik had immers al zes jaar eerder afscheid van hem genomen en door de jaren heen stapje voor stapje gerouwd om alles wat we niet meer waren en nooit meer zouden zijn. Toch kon ik me moeilijk focussen op mijn werk in de periode na zijn overlijden. Ik was in mezelf gekeerd en minder beschikbaar voor mijn gezin. ’s Avonds in bed werd ik overspoeld door onverwachtse huilbuien. Terwijl ik wachtte op een zucht van verlichting, rouwde ik onverwachts toch om de man die mijn vader nooit was geweest. De hoop dat het goed zou komen met ons had ik onderweg allang opgegeven, maar misschien realiseerde ik me nu pas dat ik die hoop ook nooit meer zou vinden. Ik was permanent en definitief onbegrepen door mijn eigen vader. Daarbij kwamen met mijn vaders overlijden plotseling mooie herinneringen van vroeger terug. Ineens zag mezelf weer gierend op de achterbank van de auto zitten, terwijl mijn vader veel te hard over hobbels reed en met me mee lachte. Nu hij niet meer leefde, lukte het me om met afstand naar onze band te kijken en zo kon ik zien dat deze ook mooie kanten kende. Dat maakte het gemis alleen maar groter.

Ongepaste reacties

Ik wilde daar graag over praten met mijn omgeving, maar in plaats van te checken hoe ik me voelde, vulden veel mensen in wat ik volgens hen zou móeten voelen. Had ik mijn vader niet tóch moeten bezoeken op zijn sterfbed?, vroegen velen zich hardop af. Ik had vast spijt dat ik dat niet had gedaan. Had ik hem niet toch moeten vergeven? Hij was immers zo’n goed mens. En het bleef toch mijn vader? Dat de voor velen zo vanzelfsprekende familieband het niet won van mijn vaders afstandelijke opvoeding, begrepen maar weinig mensen. Een opmerking als ‘Als jij je hier fijn bij voelt, dan is het goed’, was voor mij troostend geweest. Ik had het fijn gevonden als ik gewoon over mijn vader had kunnen praten. Als ik had kunnen delen hoe zijn sterke ideeën mij toch hadden gevormd en hoe fijn hij was als opa voor mijn kinderen. Natuurlijk kan ik daar zelf over beginnen, maar dat is lastig als je in rouw bent. Het was fijn geweest als iemand het me had gevraagd.”