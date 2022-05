Lydia (52): “Met mijn vriendin José ga ik twee keer per week sporten. Na onze work-out drinken we altijd een kop thee en praten we over de dingen des levens. Niets blijft onbesproken: relaties, werk, kinderen. Er is alleen één ding dat ik haar niet kan vertellen: dat haar dochter op meisjes valt. Kiek is namelijk de beste vriendin van mijn zestienjarige dochter Luna. Al sinds de basisschool komt Kiek bij ons over de vloer. Een ontzettend leuke meid. Ze is al een paar keer met ons mee op vakantie geweest en voelt als mijn tweede dochter. Eigenlijk heb ik via haar José leren kennen, die in de loop der jaren ook een goede vriendin van mij werd.

Dochter vriendin valt op vrouwen

Een paar maanden geleden at Kiek mee. Ze was opvallend stil aan tafel. Het was duidelijk dat er iets aan de hand was, want normaal kletsen die twee meiden honderduit. Toen mijn man en zoon van tafel waren, vroeg ik wat er was. ‘Kiek heeft me net iets verteld’, zei mijn dochter voorzichtig. Kiek werd rood. ‘Je weet dat je alles tegen me kunt zeggen, hè lieverd’, drukte ik haar op het hart. Toen vertelde ze haar geheim. Tranen liepen over haar wangen, ze had het er enorm moeilijk mee. Ik heb Kiek een dikke knuffel gegeven en haar gezegd dat er voor mij niets zal veranderen. Ze smeekte me om het niet aan haar ouders te vertellen en uiteraard zal ik dat niet doen. Wel hoop ik dat ze snel uit de kast komt, voor haarzelf. Het valt voor een jong meisje vast niet mee om met zo’n groot geheim rond te lopen. En ik weet zeker dat José het meteen zal accepteren, ze heeft een groot hart. Daarom vind ik het ook moeilijk om mijn mond te houden, maar het moet. Voor Kiek.”