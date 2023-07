Lydian: “Terwijl mijn buurman een croissantje at, kon hij meegenieten van het audiospektakel in de B&B”

Onze B&B is eigenlijk geen B&B. Het is een B. Want de tweede B hebben we een aantal jaren geleden laten vallen, omdat ik huilend en stijf van de moederhormonen met een pasgeboren baby op mijn arm om zeven uur ’s ochtends eitjes stond te koken voor gasten. Exit breakfast. Dat beviel zo goed, dat we er nooit meer aan zijn begonnen.

Liefdesnest

Wel probeer ik mijn gasten persoonlijke aandacht te geven en te luisteren of er verborgen wensen zijn die ik kan vervullen. De meeste gasten zijn schatten, blij en enthousiast. Ik vind het een verslavende uitdaging om mensen telkens weer een bijzonder weekend te geven, met goede tips die passen bij wat ze zoeken. Daarnaast is ons tiny huisje een waar liefdesnest. De romantiek – zelfs als die jaren is ingedut – komt hier vanzelf tussen stelletjes boven borrelen. Daar ben ik trots op. Ik doe er zelfs mijn stinkende best voor.

Het vuur van de liefde

Stel je even voor: een heerlijke veranda met houtkachel, schommelstoel en loungebank, een tweepersoonshangmat tussen de bomen in het lommerijke deel van onze tuin, een platenspeler met een bak vol nostalgische lp’s ernaast, een kleine keuken met oude, houten bureaulades op de muur als ‘kasten’ en een fantastische tadelakt badkamer met vintage Portugese tegeltjes op de vloer. En overal meterslange hangplanten die heel Instagramfähig vanaf de nok tot de vloer bungelen. Hier kom je om diep in de poppetjes van elkaars ogen te staren en het vuur van de liefde opnieuw te doen ontvlammen.

Dat de vonken soms zo hard er vanaf spatten dat mijn buren moeten ingrijpen, ja, daarmee had ik geen rekening gehouden.

Niet echt gescheiden

Op die bewuste zomerse vrijdag kwam een iets ouder stel inchecken. Enthousiast liepen ze de tuin in, de vreugde glansde in hun ogen.

“Dit is perfect”, verzuchtte de vrouw, en ik groeide tien centimeter.

Ik deed mijn normale incheckrondje en vroeg als laatste, zoals ik wel vaker doe: “Waar komen jullie vandaan?”

“Ik kom uit de buurt van Breda, maar hij komt uit Deventer.”

“O”, zei ik, terwijl ik probeerde mijn nieuwsgierigheid in bedwang te houden.

“Ja”, ging de vrouw gelukkig zonder enig aansporen verder. “We kennen elkaar nog niet zo lang – we zijn allebei officieel nog niet gescheiden maar wel bijna – en we wilden samen even ontsnappen aan de ellende thuis.”

“O.” Mijn wenkbrauwen die als vanzelf omhoog schoten, maande ik terug naar hun normale plek. Het zijn tenslotte niet mijn zaken.

Even weg

Ik vertelde dat wij zelf dat weekend ook een nachtje weg zouden zijn, maar dat ze me konden bellen als er iets was. Ze mochten de sleutel in de sleutelkluis achterlaten na vertrek. En ik wenste ze een heerlijk verblijf.

De volgende middag kwamen mijn vriend, onze twee dochters en ik terug van een leuk dagje Scheveningen en liep ik tegen onze buurman aan. De buurman aan wiens erf onze tiny house grenst.

“Zo”, zei hij met een brede grijns. “Dat was wel een bijzonder stel in jullie B&B.”

Ik voelde nattigheid. Wat bleek: het duo had de hele zaterdagochtend, met de ramen wijd open en Barry White’s Sexual Healing op repeat, liggen krikken. Luidruchtig en vol overgave. Twee mensen die elkaar heel graag beter, of dieper, wilden leren kennen dus.

Audiospektakel

Terwijl mijn buurmannen rustig in het ochtendzonnetje een croissantje aten op het terras, konden zij meegenieten van het audiospektakel. Het was blijkbaar zo extreem, dat mijn ene buurman – de redelijkheid zelve – na de vierde ronde toch maar heeft aangeklopt om te vragen of Barry als-je-blieft uit mocht.

Ik ben naar huis gelopen, heb een goede fles wijn uit onze kelder getrokken en die aan hem gegeven. De wijn mag dan het opgelopen gehoortrauma niet verhelpen, maar reinigt in ieder geval het smaakpalet.