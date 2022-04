Lydie (48) viel voor de man van haar vriendin: “ik wist dat zij en Geert apart sliepen”

Lydie (48): “Carla en ik waren al jaren bevriend. We spraken soms af om koffie te gaan drinken en vaak gingen onze echtgenoten dan mee. Haar man Geert was altijd gul met aandacht. Hij knipoogde naar me en zei dat ik er goed uitzag, maar ik stond daar niet echt bij stil. Pas toen we 5 jaar geleden met z’n vieren op vakantie gingen en hij om de haverklap opsprong om me te helpen, begon het me op te vallen. Geert was een charmante man, knap en een beetje macho. Zelf had ik me mijn hele leven te dik gevoeld, ondanks de lieve woorden van mijn man. Dat een buitenstaander nu oog voor mij had, streelde mijn ego. Toen we weer thuis waren, bleef Geert me opzoeken. Onschuldige complimenten veranderden in lieve smsjes en ik werd hopeloos verliefd.”

Zelfvertrouwen

“Ik kan niet zeggen dat ik mij ertegen heb verzet. Ik liet alles over me heen komen en genoot van de spanning.Door Geert bloeide ik op. Mijn hele leven schaam ik me al voor mijn lichaam, maar hij gaf me ook in bed een zelfvertrouwen dat ik nooit had gekend. Soms zagen we elkaar een tijdje niet, maar zodra we met z’n vieren weer eens koffie gingen drinken, streek hij met zijn voet langs de mijne en begon mijn hart sneller te kloppen. Het klinkt misschien vreemd, maar ten opzichte van Carla heb ik me nooit schuldig gevoeld. Ik kende haar door en door en wist dat zij en Geert al jaren in aparte bedden sliepen, met die gedachte suste ik mijn geweten.”

Verdwaald smsje

“Natuurlijk besefte ik dat dit niet kon blijven duren. Een verdwaald smsje bracht de bal aan het rollen. Carla belde me op en vroeg me op de man af wat er aan de hand was tussen Geert en mij. Ik heb meteen mijn autosleutels gepakt en ben naar hun huis gereden. Zonder aarzelen heb ik alles opgebiecht. Geert zat erbij als een geslagen hond, Carla hoorde mijn verhaal huilend aan. Kwaad was ze niet, hoogstens teleurgesteld. Maar ze eiste dat Geert koos tussen haar en mij. Toen Geert niet háár maar mijn naam prevelde, wist ik niet wat ik hoorde. Hij is bij mij in de auto gestapt en 4 uur lang hebben we gepraat over hoe het nu verder moest. Als ik na 25 jaar een bom onder mijn huwelijk legde, moest ik wel heel zeker zijn dat hij voor mij koos. Maar Geert verzekerde me dat we dit konden doen slagen.”

Overdosis

“De volgende dag al viel alles in duigen. Ik had net iedereen over onze beslissing verteld, het hart van mijn man gebroken en mijn kinderen van zestien en veertien jaar oud achtergelaten met pijn en verdriet. Toen bleek dat Carla een overdosis pillen had genomen. Ik schrok enorm, ik had dit nooit van haar verwacht. Gelukkig zou ze er bovenop komen, maar Geert was nu vastbesloten om haar niet in de steek te laten. In het begin was ik er kapot van. Alleen al het idee dat Geert en ik nooit meer samen zouden zijn, deed me ongelofelijk veel pijn. Later hoorde ik echter dat hij eerder ook met andere vriendinnen van Carla had aangepapt. Hoe oprecht waren zijn gevoelens voor mij? Mijn verdriet sloeg om in boosheid. Om wat hij mij heeft aangedaan, maar ook om hoe hij Carla aan het lijntje houdt.”

Schaamte

“Tussen mijn man en mij is het nooit meer goed gekomen en de vriendschap tussen Carla en mij is verwoest. Ik kom haar nog weleens tegen in het dorp en dan knikt ze me vriendelijk gedag. Dan kan ik wel door de grond zakken. Ik schaam me om wat ik haar heb aangedaan. Had je mij 5 jaar geleden gezegd dat ik mijn man in de steek zou laten voor de echtgenoot van mijn vriendin, dan had ik je voor gek verklaard. Maar spijt komt altijd te laat.”