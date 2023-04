Maaike (58): “De arts bij de bloedbank wilde aan mijn borsten voelen”

Grensoverschrijdend gedrag is – helaas – van alle tijden en daarom iets waar we het over moeten blijven hebben. Als les voor daders, als steun voor slachtoffers, en omdat victim blaming écht moet stoppen. In deze wekelijkse rubriek delen lezeressen hun ervaringen met grensoverschrijdende situaties, waarin ze verstijfden of (onterecht) zichzelf iets kwalijk namen. Deze week Maaike (58), bij wie een donorarts verder ging dan hij zou moeten.

“‘Mevrouw Van Tiel’, klinkt het door de wachtkamer. Ik kijk op en kijk in de ogen van de donorarts. Hij is iets ouder dan ik, een jaar of dertig en leidt me naar de kamer waar hij mijn bloed gaat onderzoeken. Ik ben al jaren met veel plezier bloeddonor en heb de test al vaak doorlopen. Rechtop staan, een stethoscoop tegen mijn rug, ademen, bloed prikken, kijken of de waardes goed zijn voor het doneren, en weer op huis aan. Hetzelfde riedeltje vandaag, maar met een nieuwe arts.

‘U mag uw bovenkleding uittrekken’, zegt de arts me. ‘Alles?’ vraag ik verbaasd. Dit is me nog nooit gebeurd. Waarom moet ik bloot zijn als hij alleen mijn ademhaling moet controleren? Ach, misschien is hij nieuw en vindt hij het nog lastig, zeg ik tegen mezelf, terwijl ik toch mijn blouse en beha uittrek. De ogen van de arts priemen op mijn borsten terwijl hij boven me hangt en mijn ademhaling controleert. ‘Je hebt wel héél grote borsten, hè?’ zegt hij plotseling. Ik had hem een klap moeten verkopen op dat moment.

Als jong meisje had ik al een Dolly Parton-figuur. Grote borsten, een kleine taille. Maar in tegenstelling tot Dolly, verhulde ik mijn boezem liever. Het roept iets eigenaardigs in mensen op. Zo ben ik als jonge meid meermaals zomaar bij mijn borsten gegrepen door mannen. Ik was altijd te verbouwereerd om iets te zeggen. Maar achteraf voelde ik me altijd zo stom. Het deed pijn, het voelde vies. Waarom deed iemand zoiets?

Ik had nooit verwacht dat nota bene een arts de volgende boosdoener zou zijn. Dat zo iemand zijn positie misbruikt. Toen hij me vroeg me uit te kleden, bleef ik het in mijn hoofd goedpraten: hij zal vast beter weten dan ik hoe hij mijn ademhaling het beste controleert. Maar toen ik half ontbloot op mijn rug op de behandeltafel lag - omdat hij dat graag wilde - en hij over me heen hing, voelde ik: dit klopt niet. Iedere arts kan dit staand, mét kleding. Ik controleerde de behandelkamer. Er waren geen ramen, niemand die me kon zien.

Misschien wist hij dat ik me naakt en liggend kwetsbaar voelde. Dacht hij dat de kans groter was dat ik ook mee zou gaan in zijn volgende vraag. ‘Zulke grote borsten moeten vaak gecontroleerd worden op bultjes. Zal ik even voor je voelen?’ Ik kreeg het er warm van. Deze arts was helemaal niet gespecialiseerd in borstkanker. ‘Dat doet mijn huisarts’, zei ik gauw. ‘Maar het moet vaker met zulke grote borsten. Ik doe het wel even voor je’, reageerde de arts. ‘Mijn man doet het ook regelmatig’, zei ik nog, om te laten merken dat ik getrouwd was. Maar daar had hij geen boodschap aan. Terwijl de arts dichterbij kwam, ben ik opgesprongen. Ik schoot mijn blouse in en liep met een noodvaart de deur van de behandelkamer uit.

Ik had in zijn gezicht willen zeggen: ‘Houd je poten thuis, goorlap.’ Ik had de wachtkamer in willen rennen en tegen alle wachtende vrouwen willen roepen dat er een grote viezerik in kamer zes zat en dat ze er niet voor moesten vallen. Hij zal dit trucje vast bij meer vrouwen hebben geprobeerd. Sommigen hebben hem waarschijnlijk ook echt laten voelen.

Ik had een melding moeten maken bij het ziekenhuis, want ik weet zeker dat het niet de bedoeling is dat een donorarts de borsten van zijn patiënten controleert. Maar ik deed niets. Het zou zijn woord tegen het mijne zijn, dacht ik. Nu we in de media veel horen over grensoverschrijdend gedrag, moet ik vaak aan deze situatie denken. Ik heb medelijden met al die meiden die net als ik iemand vertrouwden die vervolgens misbruik van een situatie of machtspositie maakte.

Jarenlang stopte ik met het doneren van bloed. Pas toen mijn moeder, ook bloeddonor, dankzij de verplichte bloedtest een ontsteking bij zichzelf ontdekte, zag ik weer in dat bloed doneren niet alleen anderen helpt, maar ook jezelf. De schrik van wat me was overkomen, was inmiddels weggeëbd. De bloedbank heeft me - los van dit incident - altijd heel fijn geholpen en is door de jaren heen ook veranderd. Alle behandelkamers hebben tegenwoordig ramen en er zijn strikte protocollen. Ik heb me daarom toch weer op de donorlijst laten zetten. Inmiddels ga ik met een gerust hart naar de bloedbank en ben ik dankbaar dat ik zo veel mensen kan helpen. Voor mij is het een kleine moeite, voor een ander misschien wel levensreddend.”

