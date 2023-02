Maarit (30) is chronisch ziek, maar haar huisarts woont 90 kilometer verderop vanwege een patiëntenstop

Maarit Rademaker (30) groeide op in Nootdorp, maar vond de liefde niet in haar directe omgeving; haar vriend Elvin woonde in Huizen, in het Gooi, dus verhuisde ze naar Huizen. Ze schreef zich uit bij haar eigen huisarts en in bij die van Elvin.

Inmiddels is hun nieuwbouwwoning in Pijnacker opgeleverd en wonen ze met veel plezier in de groeigemeente die officieel Pijnacker-Nootdorp heet. Het blijft alleen nog zoeken naar een huisarts. Alle praktijken zitten vol, dus staat het stel nog steeds ingeschreven in Huizen, zo’n 90 kilometer verderop. “Voor de zekerheid”, legt ze uit.

Maarit Rademaker (links) en Dian Hoppen wandelen door hun nieuwe woonwijk Tuindershof, die nog niet helemaal af is. Ze wonen er met plezier, maar er is geen huisarts te vinden. Beeld Fred Leeflang

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, die uit drie kernen bestaat, had eind vorig jaar 56.572 inwoners. Pijnacker kent elf huisartsenpraktijken, Nootdorp tien en Delfgauw drie. Welke website je ook bezoekt, vrijwel overal luidt de boodschap: ‘wij zitten vol’ en ‘nemen geen nieuwe aanmeldingen meer aan’. Al accepteert huisartsenpraktijk Dumont in Nootdorp wél nieuwe patiënten die in Nootdorp gaan wonen. Voor mensen uit de omgeving van Nootdorp is er - gewoon - een wachtlijst.

Kinderwens

Voor Maarit dus ook en dat is wel een risico. Maarit heeft de chronische ziekte colitis ulcerosa (een chronische dikkedarmaandoening) en staat onder behandeling van een specialist. “Ik kan altijd in het ziekenhuis terecht als er een acuut probleem is, maar voor andere zaken moet ik wel gewoon een huisarts hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld een kinderwens. Stel dat ik zwanger raak en ik klachten krijg die gerelateerd zijn aan mijn ziekte, dan moet ik naar de huisarts kunnen.”

Het liefst iemand die haar dossier kent en een stabiele factor is. “Iemand bij wie ik altijd terechtkan”, vult ze aan. “Nu hebben Elvin en ik elke huisarts hier in de omgeving gebeld, maar niemand neemt nieuwe patiënten aan. We hebben ook contact met de zorgverzekeraar gehad, maar die zegt nu niets te kunnen doen. We hebben blijkbaar pech gehad.”

In dezelfde nieuwe wijk waar Maarit en Elvin zich hebben gevestigd, zijn meer mensen van buiten Pijnacker-Nootdorp komen wonen. “Buren aan de ene kant komen uit Berkel en Rodenrijs, die aan de andere kant uit Nootdorp. Zij hebben allebei hun vorige huisarts aangehouden. Snap ik heel goed, want dat is nog redelijk dichtbij. Maar zo houden we wel allemaal elkaars plekje vast en komt er nooit ruimte.”

De buren uit Berkel en Rodenrijs - Danny Vermulm en Dian Hoppen - zijn twee weken geleden trotse ouders geworden van een dochter, Loïs. Hun huisarts in Berkel zei dat het stel ‘maar snel een dokter in Pijnacker moest vinden’. Niet alleen beter voor henzelf, maar daarmee maken zij ook plaats voor iemand anders, luidde de boodschap.

“Prima dat we worden verzocht ons over te schrijven, maar als er nergens plek is blijven we gewoon daar ingeschreven”, zegt Danny. “Voor mezelf vind ik het nog niet eens zo’n probleem, maar we hebben net een baby. Dat vind ik wel een dingetje. Stel dat er ineens iets gebeurt?”

Bij klachten even wachten

Romano Ruijgrok herkent zich volledig in de situatie van zijn plaatsgenoot: “Wij zijn in juni met ons gezin verhuisd vanuit Berkel en Rodenrijs naar Pijnacker. Ik heb alle huisartsen gebeld en iedereen zit vol. Het is echt leuk wonen in Pijnacker, maar huisartsen zijn er niet te vinden. Geen goede ontwikkeling, want ik denk dat er nu ook mensen zijn die bij klachten denken: ‘Ik wacht nog wel even’, waarmee de kans op echte problemen en complicaties alleen maar toeneemt.”

De signalen over het tekort aan huisartsen was voor Ben Glaser, fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief, reden om aan de bel te trekken bij het gemeentebestuur. Het college zette de cijfers op een rij. Wat blijkt? Er hebben zich twintig nieuwe inwoners gemeld die geen huisarts kunnen vinden. ‘Maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger’, zo schrijft het college in de beantwoording van de vragen.

Aad de Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW. Beeld Sanne Donders

Bij zorgverzekeraar DSW stonden eind december 136 mensen op de wachtlijst. De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en biedt wachtlijstbemiddeling. “Dat klopt, maar de praktijk is weerbarstiger”, stelt Aad de Groot, directeur van DSW Zorgverzekeraar. Sinds september is hij al in gesprek met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de huisartsen over hoe ze dit probleem kunnen tackelen.

“We proberen daar waar we kunnen te helpen met het vinden van huisvesting en bijvoorbeeld praktijken die gesloten zijn weer door waarnemers te laten openen. Daarnaast hebben we het financiële model voor huisartsen die een praktijk starten aangepast, zodat ze gelijk een inkomen hebben.”

Interesse

Overigens hebben die gesprekken er wel toe geleid dat zich twee huisartsen hebben gemeld die interesse hebben om een praktijk te starten in Pijnacker én zijn er vijf artsen bereid gevonden weer patiënten aan te nemen. “Dat gaan we onze verzekerden ook laten weten. We zijn ons bewust van de urgentie, maar overeind blijft staan dat er een landelijk huisartsentekort is. Je kunt ze niet ineens ergens vandaan toveren.”

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging bevestigt dat tekort en probeert het vak van huisarts aantrekkelijker te maken. Bovendien wordt de opleiding meer over het land verspreid en worden parttime artsen geënthousiasmeerd om (toch weer) meer te gaan werken.

“Daarnaast zitten we samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) aan tafel bij gemeenten, om hen bewust te maken van het feit dat als er een nieuwe woonwijk van een paar duizend woningen wordt gebouwd, er vooraf al rekening moet worden gehouden met de huisvesting van een huisarts”, vertelt woordvoerder Luuk Elzinga. “Die kan niet zomaar elk willekeurig, leegstaand pand betrekken. Een huisarts heeft ruimte nodig, maar ook medische faciliteiten en moet goed bereikbaar zijn. Dat kun je niet achteraf creëren.”

