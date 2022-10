Maarten verloor zijn zwangere vrouw, maar vond uiteindelijk zijn geluk terug: “Mensen vonden het te vroeg, dat deed pijn”

“Het gaat niet goed met Melany. Bereid je maar voor op het ergste.” De boodschap die sportdocent Maarten Kruijt (40) op een donderdagochtend in november 2019 van zijn vader krijgt, net als hij aan zijn les wil beginnen, komt als een donderslag bij heldere hemel.

Zijn vrouw is dertig weken zwanger van hun tweede kindje. Die week ervoor is ze op haar werk flauwgevallen. De verloskundige had haar hartslag gemeten en bloeddruk getest. “Alles is goed, maar u moet rust houden”, was het advies. “Als jij werkt, dan zorgen wij voor Melany”, hadden zijn ouders gezegd.

Lesgeven

Na het telefoontje van zijn vader slaat het hoofd van Kruijt op hol. “Misschien ben ik wel mijn dochtertje kwijt, dacht ik eerst.” Op zijn school in Schiedam licht hij zijn teamleider in. “Ga even een rondje lopen”, adviseert die. “Die les kun je nu niet meer geven.”

Maarten Kruijt samen met Melany en dochter Faye. Beeld Maarten Kruijt

Dan trilt zijn mobiel opnieuw. Weer zijn vader, nu totaal in paniek. “Ik hoorde hem iets zeggen over reanimeren, maar hij werd kort gehouden door een agent, omdat er nog van alles speelde.”

Kruijt houdt het niet meer. Samen met zijn teamleider stapt hij in de auto. “Wat gaan we doen?” vraagt die, terwijl de autogordels worden vastgeklikt. “Naar een ziekenhuis”, antwoordt de sportdocent. Dan gaat weer zijn mobiel. Nu een agent aan de lijn. “Rijd naar het Erasmus MC”, zegt hij. “Wij komen eraan.”

“Dan ga ik nu naar mijn vrouw. Ze zal wel in paniek zijn”

In een kamertje bij de spoedeisende hulp ziet hij een brancard voorbijkomen. “Met zo’n klein wurmpje erop”, vertelt hij beeldend. “‘Is dat mijn dochter?’ vroeg ik de zuster. ‘Ja’, reageerde ze. ‘Ga er maar achteraan.’”

Hij loopt de kamer binnen waar zijn dochter, die tien weken te vroeg is geboren, wordt behandeld door een compleet artsenteam. Wat hij dan ziet? “Een meisje dat hartstikke blauw lag te wezen.”

De man die zojuist voor de tweede keer vader is geworden, richt zich tot de artsen: “Kan ik jullie ergens mee helpen?” “Meneer,” antwoorden ze, “wij hebben hier best lang voor gestudeerd. Wij komen er wel uit. Ze is stabiel, ademt zelfstandig, maar is nog wel gekoppeld aan de beademing. Het is de komende 48 uur afwachten.”

“‘Goed’, reageerde ik. ‘Dan ga ik nu naar mijn vrouw. Ze zal wel in paniek zijn.’”

Twee vingers

Aan de blikken van de artsen ziet de kersverse vader van twee dat er meer aan de hand is. In een hokje verderop krijgt hij het bericht dat Melany is overleden. “Ze lag al dood op de grond, toen Yenthe door de trauma-arts met twee vingers op haar borstje werd gereanimeerd op de keukentafel.”

“Wat er dan door je heengaat? Je gaat in de overlevingsstand. Ik moest mijn teamleider informeren. Daarna dacht ik ineens: ik heb geen luiers thuis, maar die had ik ook niet nodig. Yenthe moest in het ziekenhuis blijven.”

Dan staan zijn ouders en dochter Faye voor zijn neus, zwaar geëmotioneerd, want ze hebben alles gezien. “Toen ik mijn oudste in paniek zag, kon ik wel door de grond zakken”, herinnert Kruijt zich. “De moeder van Melany, die in de kraamzorg werkt, was toevallig ook in het Erasmus MC. Ook haar verdriet vergeet ik nooit.”

‘Is dit een grap?’

Als de tranen op zijn, komt het besef dat Kruijt naar huis moet. Hij moet afscheid nemen van zijn vrouw en de uitvaart regelen, maar niet waar zijn dochter bij is. “Zij kon gelukkig bij de opvang terecht.”

Thuis op de bank treft hij zijn overleden vrouw aan, haar lichaam bedekt met een wit laken. De man, die zijn vrouw nog geen zes uur geleden gedag kuste voordat hij naar zijn werk ging denkt: is dit een grap? Hij tilt het laken van haar gezicht, om te kijken of het wel echt gebeurd is. Hij herinnert zich de grauwe huidskleur en haar blauwe lippen. “Het leven was helemaal uit haar.”

Paar jaar aanmodderen

De vrouw, die hij ooit als trainer leerde kennen op de volleybalclub, was er ineens niet meer. Die teamspeler, die niet de beste was, maar wel de fanatiekste. “Ze woonde bij mij in de buurt. Vaak fietsten we samen naar huis. Van het een kwam het ander. Na een paar jaar aanmodderen, zijn we getrouwd.”

Bijna drie jaar na haar dood, is Kruijt steeds beter in staat om terug te denken aan de mooie herinneringen met de moeder van zijn twee kinderen. “Voor het eerst samenwonen, stiekem trouwen, de huwelijksreis in Cuba, ons eerste kindje, de koopwoning in Nieuw Terbregge, waar we samen oud zouden worden.”

‘Mammaaaa!!’

Ook de band tussen zijn oudste dochter Faye en haar moeder staat hem bij. “Altijd als ze thuiskwam, vroeg ze eerst naar haar moeder: ‘Mamma’, gilde ze dan. ‘Mammaaaa!!’ Dat doet ze ook, nog geen halfuur nadat de uitvaartondernemer haar lichaam heeft meegenomen naar het rouwcentrum. ‘Waar is mamma?’

“Dat kwam wel even binnen”, zucht de vader van twee dochters. “Maar je moet een kind eerlijk antwoord geven. ‘Je weet toch dat mamma vandaag ziek is geworden?’ zei ik tegen haar. ‘Ze is naar het ziekenhuis gebracht en komt niet meer terug.’ En later: ‘Ze is een sterretje in de hemel.’”

Pure pech

In het ziekenhuis wordt sectie op haar lichaam verricht. Een embolie in de longen is de jonge vrouw van dertig jaar fataal geworden. “Pure pech. Dit kan iedereen overkomen.”

Tijdens de uitvaart heeft Kruijt nog voor zo’n vijfhonderd aanwezigen gesproken. Terwijl hij in het crematorium afscheid neemt van zijn vrouw, ligt zijn vroeggeboren dochtertje aan de beademing in het ziekenhuis.

“Na het weekend van de uitvaart belden artsen dat ik haar mocht komen opzoeken. Toen ik mijn dochtertje in mijn armen sloot, kwamen alle emoties van de afgelopen dagen eruit. Snel heb ik haar teruggelegd in haar bedje. Ik was er nog niet klaar voor.”

Kerstboom opgetuigd

“Begrijp me niet verkeerd”, vervolgt hij. “Vader worden is het mooiste wat er is, maar weduwnaar het vervelendste. Welk gevoel overwint? Het is een bokswedstrijd met veel rondes. De ene ronde wint het goede gevoel, de andere ronde het rotgevoel.”

Zo goed en zo kwaad als dat gaat, probeert Kruijt zichzelf bij elkaar te rapen. “In november is het allemaal gebeurd”, zegt hij. “Een maand later heb ik de kerstboom opgetuigd. Niet voor mezelf, maar voor mijn dochter Faye. Nou, Kerst 2019 was geen bal aan.”

Het is weleens zwart voor zijn ogen geworden, vertelt hij eerlijk over een van zijn woede-uitbarstingen. “Zo heb ik de hele zolder kort en klein geslagen. Ook smeet ik het speelgoedtreintje van Faye een keer door de kamer toen ik haar bui even niet trok. Daar ben ik niet trots op. ‘Sorry Faye,’ zei ik, ‘pappa maakt het treintje wel weer.’”

Datingsite

Er is Kruijt voldoende hulp aangeboden. ‘Als ik wat voor je kan doen, dan hoor ik het wel. De deur staat altijd voor je open.’ “Maar dat soort hulp is niet concreet. Mensen weten vaak niet wat ze moeten zeggen. Sommigen blijven maar in die wond wrijven: ‘Je zal het wel zwaar hebben’, hoorde ik vaak, terwijl ik probeerde op te krabbelen.”

Daarom maakt Kruijt, twee maanden na de dood van zijn vrouw, een profiel aan op datingsite Lexa. “Ik wilde in een wereld terechtkomen waar niemand mij kende. Niet alleen praten over de dood van mijn vrouw. Toen zag ik Jantien voorbijkomen. Ik ken haar al tien jaar, we hebben altijd een klik gehad. Ze was net gescheiden.”

Het is de periode dat dochter Yenthe na tien weken in het Sophia Kinderziekenhuis naar huis mag en Kruijt zelf voor zijn spruit moet zorgen: “Rotzooien ’s nachts met de flessenopwarmer”, gniffelt hij. “Werkelijk alles wat automatisch ging bij de oudste, lukte me ineens niet meer.”

‘Zal ik even langskomen om je te helpen?’

‘Hoe was de eerste nacht?’ vraagt Jantien via de datingapp. ‘Helemaal kut’, antwoordt Kruijt. ‘Zal ik even langskomen om je te helpen?’ vraagt ze dan. ‘Ik ben nu toch alleen thuis. De kinderen zijn bij hun vader’.

“Ineens stond ze voor de deur”, glimlacht Kruijt. “Voordat ik er erg in had, nam ze Yenthe in haar armen.” Jantien, die zich in het gesprek mengt, leg uit: “Ik zag dat kleine hopeloze meisje liggen en die radeloze vader. Dat kindje moest gewoon even heel goed geknuffeld worden.”

Omdat ze te vroeg geboren is, krijgt ze veel prikkels te verwerken. “Daardoor was ze onrustig en huilde ze veel”, vertelt Jantien. “Het was een kwestie van strak instoppen en veel slapen. Als ze de fles kreeg, moest ik haar in de houdgreep houden. Daar werd ze rustig van.”

Samengesteld gezin met vijf kinderen

Een paar dagen later rijdt Kruijt naar het dijkhuisje van Jantien in Gouda, met Yenthe in de Maxi-Cosi op de achterbank. Hij heeft haar hulp nodig. Als ook de gevoelens tussen de twee niet meer te ontkennen zijn, beginnen ze een relatie. Een jaar later, in maart 2021, trekt hij met zijn dochters bij haar in en vormen ze een samengesteld gezin met vijf kinderen. “Daarin moesten we wel onze weg vinden”, lacht het duo.

Als in de omgeving van Kruijt bekend wordt dat hij een nieuwe liefde heeft, is er kritiek. “Mensen vonden het veel te vroeg. Dat deed pijn. Dat maak ik toch zelf wel uit? In het begin had ik ook een loyaliteitsconflict met mezelf. Mag ik wel van Jantien houden? Natuurlijk mag dat, weet ik nu.”

Maarten Kruijt en Jantien zijn gelukkig met elkaar. Beeld Maarten Kruijt

De meiden van Kruijt noemen Jantien inmiddels mammie: “‘Jij bent toch ook een klein beetje mijn moeder?’, vroeg Faye mij tijdens een vakantie. Dat ben ik zeker, reageerde ik, maar jouw echte mamma is een sterretje. Dat blijven we benoemen.”

Inmiddels heeft het stel een groter huis gekocht in Gouda. Op 19 augustus zijn ze getrouwd. Foto’s van het huwelijksfeest, in een strandtent bij Hoek van Holland, hangen in een collage op het toilet. Kruijt lacht: “Toen we op het strand op de foto moesten, met alle kindjes erbij, dacht ik bij mezelf: dit klopt gewoon.”

Trouwfoto van Maarten en Jantien en hun samengestelde gezin. Beeld Maarten Kruijt

Op de vraag of hij gelukkig is, antwoordt hij volmondig ‘ja’. “Ik ben er nog niet, maar ik ben goed op weg.”

Angststoornis

Binnenkort begint hij aan een serie praatsessies met de psycholoog, die een angststoornis bij Kruijt vaststelde. “Ik was bang dat ik iets onder de leden zou hebben. Dat de meiden ook hun vader zouden verliezen. Ook checkte ik de meiden en mijn vrouw in hun bed of ze nog wel leefden.”

Ook oudste dochter Faye, nu vijf jaar oud, heeft soms ‘s nachts paniekaanvallen. “Zij heeft praatsessies bij de kinderpsycholoog”, zegt haar vader. “Toch gaat ze naar school en dat gaat goed. Ze heeft een foto van haar moeder in haar kamer staan.”

“Faye lijkt op haar moeder”, vervolgt haar vader. “Soms geeft ze een blik en dan zie ik Melany. Dat er toch iets van haar moeder achterblijft, vind ik mooi. Stiekem hoop ik dat de meiden ook haar karakter hebben. Dat ze die zorgzame vrouw worden, die haar moeder was. Dat Melany voortleeft in haar dochters.”