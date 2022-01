De lockdown dwingt relaties in andere vormen. Maar hoe houd je dat vol als je partner gewelddadig is? Dankzij de politie werd Maartje (34) bevrijd uit haar relatie. “Ik ben ze eeuwig dankbaar.”

Maartje: “Als je van iemand houdt, ga je soms grenzen over. Dat heb ik jarenlang gedaan in de relatie met mijn ex. Na een vreselijke tijd in de lockdown en vele ruzies en gevechten, moest de politie eraan te pas komen om mij uit de relatie te laten stappen. Ik ben ze daar eeuwig dankbaar voor.

Opvliegerig en handtastelijk

Guido en ik woonden al jaren samen, toen het mis ging. Daarvoor hadden we vooral veel leuke momenten samen. We konden samen lachen, maakten mooie reizen en Guido was bedreven en vrolijk. Maar naarmate we langer samenwoonden werd hij opvliegerig. In ruzies kon hij handtastelijk worden en als er iets mis was in huis lag het áltijd aan mij. Zelf heb ik een chronische ziekte, waardoor ik soms op bed lig en een dag niets kan. ‘Je speelt een spel’, beet hij me dan wel eens toe. Ik weet zijn gemene gedrag altijd aan zijn eigen jeugdtrauma’s en bleef bij hem. Ik wilde hem helpen, zijn leven beteren. Maar daardoor ging ik continu mijn eigen grenzen over. Toen ik erachter kwam dat hij met andere vrouwen chatte en afsprak, bleef ik hem trouw. Zelfs het feit dat hij mij tijdens de seks soms stiekem filmde en die video’s online zette, was niet genoeg voor me om bij hem weg te gaan. Ik begrijp er achteraf niets van, maar ik hield van hem en hij had me in zijn greep.

Traumatische avond

Veel mensen weten dat giftige relaties er in de lockdown niet beter op worden. Als partner ben je overgeleverd aan je relatie en al het verbale en fysieke geweld dat daarbij komt kijken. Ook ik. Keer op keer hadden we knallende ruzie. Dan viel hij me aan. De laatste keer dat het mis ging was in november. Na mijn aandringen had hij beloofd een goed en rustig gesprek met me te voeren over onze relatie, die me aan het opbreken was. Maar weer werd hij woest. Ik weet niet eens meer wat precies de aanleiding gaf, maar hij greep me bij de keel. Ik gilde, smeekte hem om weg te gaan, maar dat deed hij niet. In plaats daarvan pakte hij een deegroller, waarmee hij me hardhandig probeerde binnen te dringen. Een vreselijk traumatische avond was het.

Hulp van de politie

Gelukkig hoorden de buren me gillen en belden zij de politie. Wat was ik opgelucht toen ik de politieagenten voor de deur hoorde die Guido meenamen en hem een straatverbod gaven. Die avond heb ik goede gesprekken met de politie gevoerd en voor het eerst liet iemand me inzien dat ik uit deze relatie moest stappen. Ik kon Guido niet redden, ik moest mezelf redden. De politie hielp me een stappenplan op te stellen voor als Guido toch nog in mijn buurt zou komen en ze maakten een notitie van mijn situatie. Ik hoefde maar te bellen als ik me weer onveilig voelde, en ze zouden voor de deur staan. Dat heeft me de moed gegeven om de relatie te verbreken.

Bedanken

Het is hun werk, maar ik wilde iets doen om de politieagenten te bedanken. Daarom heb ik in samenwerking met een aantal lokale bedrijven mooie zelfzorgpakketjes gemaakt. Ik ben langsgegaan bij het politiebureau om pakketten vol zeepjes en crèmes te overhandigen. ‘Jullie hebben zo goed voor mij gezorgd, nu is het tijd om voor jezelf te zorgen’, heb ik ze op het hart gedrukt. Dat bedankje vonden ze heel bijzonder.

Eindelijk veilig

We zien de politie vaak als hard en autoritair, maar onder het pak zitten ook maar gewoon mensen die dag in dag uit, lockdown of niet, keihard werken om onze veiligheid te waarborgen. In coronatijd werkt de politie zelfs harder dan ooit! Voor het eerst sinds jaren voel ik me veilig en heb ik de rust en ruimte om mijn trauma’s te verwerken. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.”