Magda Römgens (85): “Ik had er nooit bij stilgestaan dat ik op vrouwen kon vallen”

LHBTIQ+: dat zijn zes letters en een leesteken die een gevarieerd gezelschap vertegenwoordigen. De L staat voor lesbisch. Magda Römgens (85) reist met de Tour d’Amour langs beroepsopleidingen en verzorgingshuizen om bewoners en zorgpersoneel bewust te maken van het bestaan van ‘roze ouderen’.

Krista Izelaar Petronellanitta

“Toen ik 41 was, ik was anderhalf jaar gescheiden van de vader van mijn kinderen, werd ik voor het eerst straalverliefd op een vrouw. Toen ik haar zag, begreep ik pas: dít is verliefd zijn! Een heel lichamelijk gevoel dat ik nooit eerder had ervaren. Voor die tijd had ik er nooit bij stilgestaan dat ik lesbisch kon zijn, omdat het gewoonweg niet leek te bestaan. Gelukkig heb ik destijds mijn gevoel gevolgd en ik ben inmiddels al 44 jaar gelukkig met haar.

Stemmen uit het verleden

Altijd als ik met de Tour d’Amour voor een groep onbekenden sta en vertel dat ik een relatie heb met een vrouw, is dat lastig voor me. De stemmen uit het verleden ‘dat hoort niet’ en ‘dat mag niet’ klinken nog steeds in mijn achterhoofd. Ergens blijf ik bang voor afwijzing en dat is precies de reden dat ik dit werk doe.

Een voorrecht

Omdat er erg weinig aandacht is voor homoseksualiteit bij ouderen worden zij, als ze in een verzorgingshuis terechtkomen, vaak weer terug de kast in gedwongen. Als ik in een nieuwe situatie zou komen waarin ik afhankelijk zou worden, zou ik het ook moeilijk vinden om te benoemen. Terwijl geaardheid zo’n essentieel deel is van iemands identiteit. Daarom is het zo belangrijk dat – toekomstig – zorgpersoneel zich ervan bewust is en bijvoorbeeld niet vraagt: ‘Is uw man overleden?’, maar het over ‘partner’ heeft. Vooral op opleidingen ontroert het me als jongeren na afloop naar me toe komen en zeggen dat ik ze heb geraakt. Het is een voorrecht dat ik dit werk op mijn leeftijd mag doen.”

Magda doet de Tour d’Amour samen met dragqueen Victoria False en Eveline van de Putte, die in het boek Stormachtig Stil de levensverhalen van roze ouderen optekende.

ROZE 50+

Magda is ambassadeur van de stichting Roze 50+, een samenwerkingsverband tussen de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en COC. De stichting wil de leefsituatie en het welzijn van LHBTI’ers van vijftigplus verbeteren door kennis en ervaringen te delen en hun belangen te behartigen. Meer weten? Ga naar roze50plus.nl.

M.m.v.: Paprika (top), Ulla Popken (jeans), Shabbies via Omoda (instappers) | Decor: Yolenth@Studio Celeb