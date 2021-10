Mandy (57): “Ik liet vriendinnen aan mijn borst voelen: dit is dus kanker”

“Ik had alles gegeven tijdens de les en voelde mijn hart bonzen. Tijdens het uitfietsen legde ik mijn hand op mijn hart en toen voelde ik ’m. Klein en hard, een soort knikkertje. Het kon ook een opgezette klier zijn, of een cyste, maar ik was er niet gerust op. Noem het vrouwelijke intuïtie. De hele avond voelde ik aan mijn borst of het er nog was, maar het knobbeltje ging niet weg.

Sneltrein

De volgende ochtend belde ik meteen de huisarts. M’n dochter kwam vragen wie ik zo vroeg aan de lijn had. Haar vader en ik zijn gescheiden, dus we zijn met z’n tweetjes thuis. Ik heb haar meteen over mijn onrust verteld. Een paar dagen later bleek het een kwaadaardige tumor en een week later lag ik al op de operatietafel.

Een heftige tijd, ook voor mijn toen 17-jarige dochter. In het begin wilde ik haar niet opzadelen met mijn zorgen, maar ze gaf zelf aan dat ze graag overal bij betrokken wilde worden. Ze zocht steun bij haar vriendinnen en ja, ik heb ze allemaal even aan mijn borst laten voelen: ‘dit is dus kanker, meiden, check het bij jezelf, je weet nu waar je op moet letten.’ Vonden ze gek, maar ze deden het wel. Echt voelen is veel concreter dan er een keertje over lezen.

Heftig

Ik ben een nuchter persoon. Bij hoofdpijn loop ik liever een rondje buiten dan dat ik een paracetamol neem, maar toen het woord kanker viel, schrok ik toch wel. Ik heb me er maar ingestort. Borstkanker heeft een hoge genezingskans, negen op de tien vrouwen komen er goed doorheen. Maar ja, je zal maar net die tiende zijn. Ik ben ervoor gegaan. Eerst een borstbesparende operatie, waar ik zelf de keuze in had: borstbesparend of amputatie. Vervolgens een maand lang bestralingen en daarna nog zes keer chemo. In het begin bleef ik gewoon werken, dat vond ik wel een fijne afleiding, maar die chemo’s hakten er dusdanig in dat ik er wel even tussenuit was. Die moeheid was echt vreselijk.

Mooie tijd

Toch was het ook een hele mooie tijd. Mijn zus kwam vaak voor me koken, mijn ex en mijn dochter gingen mee naar de behandelingen en de gesprekken met de artsen. Vriendinnen kwamen vaak langs, stuurden bloemen en kaartjes en samen zorgden ze ervoor dat ik me geen enkel moment zielig en eenzaam voelde. Ik moest echt afkicken toen die stroom aan cadeautjes uiteindelijk stopte.

Tweede helft

Na bijna een jaar vol behandelingen was het klaar. Ik was bijna 50 en kon met een schone lei beginnen aan de tweede helft van mijn leven, zo voelde het. Ik leek te struikelen, maar kwam goed tot de finish. Wat een mazzel. Met een personal trainer ben ik back on track gekomen en heb ik sindsdien zelfs een paar keer de halve marathon gelopen. Straks ga ik weer daten en dan zal ik ook open zijn over de borstkanker die ik heb gehad, ook al voel ik me nu al lang geen patiënt meer. Ik ben nog steeds blij dat ik voor een borstbesparende operatie heb gekozen en niet uit angst de hele boel heb laten weghalen, al snap ik goed dat andere vrouwen daar wel voor kiezen.

In mijn geval is het goed afgelopen. Ik heb een engeltje op mijn schouder, denk ik, dat me zoveel geluk geeft. Ik ben blij met mijn lijf, ook al zou ik best vier kilo kwijt willen. Maar ja, er is altijd wel wat. Ik zie die borstkanker als een incident, blijkbaar had ik net even het verkeerde lootje getrokken. Maar godzijdank zat ik bij die 90 procent en heeft mijn sterke lijf me hier maar mooi doorheen gesleept.”

P.S. 1 op de 7 vrouwen krijgt te maken met borstkanker. Hoe eerder de symptomen van borstkanker worden onderkend, hoe beter de behandelresultaten. Wil je weten waar je op moet letten? Neem dan een kijkje op de site van Pink Ribbon.