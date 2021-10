Manon: “Ik zwaai de deur open en zie Wils en die jongen in elkaars armen”

Donderdag

“Ga eens van die stoel af”, zeg ik tegen Arie. Eindelijk heeft er iemand gereageerd op mijn Marktplaats-advertentie waarin ik de stoel te koop heb gezet. Ik vraag er 150 euro voor, ene Babette heeft er 100 voor geboden. Ik was zo wanhopig dat ik haar bod meteen accepteerde. Nu maar duimen dat ze hem inderdaad meeneemt, want Arie is de enige die in de Louis XV-geborduurde fauteuil zit en hij staat behoorlijk in de weg. Ik zuig de hondenharen eraf, klop het kussen op en bedenk dat het de ideale stoel is om vuistdikke romans in te lezen bij een knapperend haardvuur. Alleen hebben we geen open haard en ik geen tijd om te lezen. Wanneer ik voor het laatst een boek uitlas, kan ik me niet eens herinneren, ik val binnen twee bladzijdes in slaap. Ik kijk op mijn horloge. Waar blijft Babette toch? Straks is Titia wakker en dan moet ze een schone broek en een fles. Ik stuur Arie naar de keuken zodat ze niet kan protesteren als ik haar ‘mand’ verkoop en ruim het huis nog wat op. Net als ik me begin af te vragen of Babette überhaupt nog komt, belt ze aan. Ze blijkt een vrouw van een jaar of zestig met een blonde bob, ze draagt een trenchcoat en een keurige donkerblauwe pantalon. “Sorry, dat ik te laat ben, ik kon het niet vinden.”

Ik slik een bitse opmerking in over routeplanners en troon haar mee naar de stoel. “Tadaaaa! Is het geen plaatje? Ik heb ’m op een veiling gekocht, maar zoals je ziet is-ie te groot voor mijn huis.” Ze neemt plaats en trekt een weifelende blik. “Het borduurwerk is heel bijzonder”, ga ik door. “Geen bloem is hetzelfde, en het hout is nog prachtig.”

Op dat moment komt Willeke thuis met een knappe jongen. “Hi mam, dit is Micha, we gaan repeteren voor de musical.” Arie schiet langs haar benen naar de stoel waar Babette in zit en begint naar haar te grommen. “Misschien kunt u beter ergens anders gaan zitten”, zegt Wils, ‘Arie beschouwt dat als haar mand.”

Razendsnel staat de vrouw op. “En die stinkstoel moet ik in mijn woonkamer zetten?!”

“Hij stinkt niet, hoor”, zeg ik.

“Hij ruikt alleen een beetje naar hond”, grinnikt Wils. “Wij gaan naar boven, mams.”

Arie ligt alweer op haar plekje en houdt Babette nauwlettend in de gaten. “Ik denk dat ik maar van de koop afzie”, zegt ze. “Je hond wil er duidelijk geen afstand van doen.”

“Maar ze heeft ook een mand!” roep ik.

“Nee, dank je.” Babette loopt naar de voordeur. Zodra die achter haar is dichtgeslagen, ren ik de trap op om mijn dochter te vertellen dat ze met haar domme opmerkingen de koop heeft verprutst. Ik zwaai de deur open en zie haar en die jongen met hun armen om elkaar heen staan. Onmiddellijk laten ze elkaar los. “Dit hoort bij het stuk hoor, mam!”

Dat geloof ik best, maar haar rode wangen staan zeker niet in het script.

Vrijdag

Met een grote bak popcorn zitten Boy en ik in de bioscoopzaal te wachten tot James Bond begint. “Ik kan best kritiek hebben”, zeg ik, “maar het zou fijn zijn als Victor ook eens een compliment geeft. Weet je hoe ze hem op de redactie noemen? De opperzeiker.”

“Weet ik toch. Je hebt het elke dag over hem.” Hij kust me op mijn wang. “Nu ga je even niet meer aan je baas denken, maar van de film genieten.”

“Sorry. Ik word zelf ook een beetje een zeur, geloof ik. Komt ook omdat ik steeds zo moe ben.”

“Ja, en daarom heb ik voor volgend weekend een hotelletje geregeld.”

“Een hotelletje?” echo ik verbaasd. “Waar is Titia dan?”

Maar hij antwoordt niet, omdat de film begint.