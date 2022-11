Mantelzorger Daniëlle (35) moest stoppen met haar werk: “Ik ben echt in een gat gevallen”

Jarenlang werkte Daniëlle Vermeulen (35) uit Vianen in de horeca. Ze genoot van haar werk. Toch moest ze daar voor de zomer mee stoppen. Het was niet meer met de zorg voor haar dochter Jaylin (14) te combineren. “Ik heb daar wel een tik van gekregen hoor. Je hebt het gevoel niet meer in de maatschappij te kunnen meedraaien.”

Jaylin is geboren met het syndroom 22q11. Hoewel het in haar uiterlijk niet te zien is, loopt ze ver achter in haar ontwikkeling. Haar moeder moet de tiener overal in begeleiden. Ook heeft ze regelmatig een operatie nodig door fysieke problemen.

Door de zorg voor haar dochter liep Daniëlle tijdens haar carrière steeds tegen muren op. De ene leidinggevende had alle begrip voor haar thuissituatie en gaf haar de ruimte. De volgende noemde haar niet flexibel genoeg en wilde Daniëlle eruit werken. “Collega’s klaagden ook over me, omdat ik vaste werktijden had. Die verweten me dat ik nooit langer kon blijven. Dat doet pijn.”

Maruschka Kroon en haar man Pieter Beeld Koen Verheijden

Vergrijzing

Steeds meer werknemers moeten hun baan met mantelzorg combineren. Nu al zorgt een kwart naast het werk voor een hulpbehoevende. Dat aantal zal verder oplopen. Per zorgvrager zijn er nu zo’n vijftien mensen in de omgeving die hulp kunnen bieden. In 2040 zijn dat er nog maar zes. Dat komt doordat veel mantelzorgers van nu straks ouder zijn en zélf hulp nodig hebben. De zorg zal door de vergrijzing meer op de schouders van jongere werkenden komen. Terwijl alle handen juist hard nodig zijn om al het werk in ons land uit te voeren.

Meer zorgen en werken gaat op deze manier niet, stelt MantelzorgNL. Uit onderzoek onder ruim 30.000 werkenden - onder wie 6125 mantelzorgers - blijkt dat personeel dat ook voor iemand zorgt vaker overbelast raakt dan collega’s. Bijna een kwart overweegt minder te gaan werken en een op de tien wil zelfs helemaal stoppen. “Juist in de huidige krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers met aandacht voor mantelzorgers met zorgtaken aantrekkelijke werkgevers”, zegt Wies Kerkvliet, onderzoeker bij Werk & Mantelzorg. “Als je aan mantelzorgers vraagt wat zij het belangrijkste vinden, zeggen ze aandacht en begrip. Dan gaat het niet eens om verlofuren.”

32 uur werken

Dat de combinatie van mantelzorg en een baan wél mogelijk is, bewijst de 48-jarige Maruschka Kroon uit Ede. Zij zorgt al tientallen jaren voor haar man Pieter. Hij lijdt aan de ziekte multiple sclerose (ms), waardoor hij steeds meer zorg nodig heeft. “Hij kan bijna niets zelfstandig. Als hij jeuk heeft, krab ik hem. Ik help hem met eten en drinken, tandenpoetsen, naar bed gaan.”

Mantelzorgers vallen vaker uit op het werk, omdat de combinatie van zorg en werk te zwaar is. Maar de komende jaren zijn veel meer mantelzorgers nodig. Beeld ANP

Hoewel er steeds zorg bij kwam, is Maruschka nooit minder dan 32 uur gaan werken. Dat wil ze ook helemaal niet. “Mijn man en ik vinden het belangrijk om ook nog een eigen leven te hebben. Hij heeft altijd gezegd dat hij achter de geraniums komt, maar dat ik niet achter de geraniums hoef te zitten.” Haar werk bij de gemeente Utrecht geeft Maruschka juist veel voldoening. Op de dagen dat zij werkt, krijgt haar man andere hulp.

Het helpt deze mantelzorger dat haar werkgever altijd met haar meedenkt. “Ik heb vooral flexibiliteit nodig en verspreid mijn uren over vijf dagen. Het belangrijkste is dat ik mijn projecten goed doe, op tijd af heb en me aan de afspraken houd. Dat helpt enorm.”

Voorbeeld

Daar zouden andere werkgevers een voorbeeld aan kunnen nemen, vindt MantelzorgNL. Nee, bedrijven kunnen niet alle gevolgen van de vergrijzende bevolking en personeelstekorten in de zorg op hun schouders nemen. Maar vaak kunnen mantelzorgers prima hun werk doen als er afspraken liggen, stelt de belangenvereniging. “Bij sommige werkgevers bestaat nog het beeld dat een mantelzorger een last is. Maar we horen juist dat deze werknemers heel loyaal en betrokken zijn, omdat ze zo graag willen werken”, aldus Kerkvliet. Een zorgende leraar kan bijvoorbeeld geholpen zijn als die een mobiele telefoon bij de hand mag houden om altijd bereikbaar te zijn. Voor een verpleegkundige is het soms fijn om alleen nachtdiensten te draaien. “Praat met elkaar over wat nodig is om te blijven werken.”

Bovendien ziet MantelzorgNL een taak voor de overheid. Nu zijn mantelzorgzorgmakelaars nodig om bijvoorbeeld de administratie met allerlei instanties te regelen. “Dat komt doordat die regels zo lastig zijn en per gemeente verschillen. Zorg dat die structuur om mantelzorgers heen goed is. Dat ze gebruik kunnen maken van een zorgverlener als het even niet meer gaat, dat er goede dagbesteding voor de zorgvrager is”, legt woordvoerder Fleur Kusters uit.

Terug naar Daniëlle. Zij krijgt nu vanuit het persoonsgebonden budget betaald voor de zorg voor haar dochter. “Maar ik ben echt in een gat gevallen. Werk was voor mij ook een uitlaatklep. Het sociale is ineens weggevallen.” Daniëlle overweegt zich om te gaan scholen, bijvoorbeeld naar een administratieve baan. “Als ik meer kan thuiswerken en flexibel met mijn uren kan omgaan, kan ik prima werken.”

Schrijvers Loïs Kaihatu en Krista Peeters hopen met hun dagboek mantelzorgers te helpen. In deze video geven ze antwoord op de vraag: ‘wat komt er op je af als mantelzorger?’

Bron: AD