Margaretha (37) geeft readings: “Mijn overleden opa was de enige die me begreep”

“Dat mijn overleden opa elke avond aan mijn bed zat, vond ik als kind net zo normaal als de nachtkus die mijn ouders me voor het slapen kwamen brengen. Ik had een innige band met mijn opa en nadat hij was gestorven, zetten we onze gesprekken voort. Het gaf me een fijn, warm gevoel. In die tijd werd ik op school gepest en hij was een van de weinigen die mij begreep.

Engelachtige figuren



Op mijn tiende verscheen er een sterk wit licht bij het raam in de vorm een engelachtige figuur die me vertelde dat ik later iets met mijn helderziende gaven ging doen. Ik had voorspellende dromen en wist vaak al wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Vreemde dingen, van relaties die binnenkort over zouden zijn tot een vliegtuigcrash. Ik wist niet beter, dat hoorde bij me. Rond mijn puberteit raakte ik er bang voor.

Ik vond het zelf ook eng



Na het zien van de film The sixth sense, waarin een jongetje opbiecht ‘dead people’ te zien, kon ik een half jaar langs nauwelijks slapen. Ik checkte regelmatig of er iemand onder mijn bed lag. Ik vond het doodeng dat ik blijkbaar hetzelfde buitengewone zesde zintuig had als dat jongetje uit de film. Ik sloot me ervoor af: zei hardop dat ik niets meer wilde zien. Dat lukte. Zelfs mijn opa bleef weg.

Boodschappen voor anderen



Pas toen ik 25 was, keerde het terug. In levensechte dromen zweefde ik ’s nachts door het universum met engelen die me levenslessen meegaven. Ook kwam mijn opa weer voorbij en zag ik steeds vaker ‘dode mensen’ die me boodschappen voor anderen doorgaven door middel van sterke gedachten. Deze keer stond ik er wél voor open. Ik ben als wetenschapper opgeleid – middels een studie sociale geografie – en ging op onderzoek uit. Ik wilde dat wat ik zag toetsen en het bleek nog te kloppen ook.

Dingen zien en voelen



De afgelopen jaren heb ik diverse reading- en healingcursussen gevolgd. Ik ontdekte dat ik hoogsensitief ben. Ik voel en zie dingen die anderen niet bewust waarnemen. Noem het een enorm ontwikkelde intuïtie. Iedereen heeft weleens een bepaald sterk voorgevoel, ik heb dat vaak en er is ook nog een duidelijk verband tussen de gebeurtenissen. Pas sinds vorig jaar mei ben ik officieel ‘uit de kast’ gekomen: ik geef readings aan anderen. Op mijn 37e doe ik eindelijk wat me al op mijn tiende werd voorspeld.”

Beeld: iStock