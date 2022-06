Margot (41): “Hij ging vrolijk vreemd, terwijl ik in de kreukels lag”

Margot (41): “Mijn man heeft het meteen verteld, dat hij verliefd was geworden op een collega. Hij wilde niet weg bij mij en de kinderen, maar hij kon haar ook niet missen en zou haar voorlopig blijven zien. Allemaal heel eerlijk, maar ondertussen werd ik wel opgezadeld met een probleem waar ik niets mee kon. Dat hij het aan mij had verteld was duidelijk een pak van zijn hart. Hij was vrolijk, liep te fluiten, vertelde ’s ochtends opgewekt dat hij die avond laat thuis zou komen omdat hij een afspraak had met haar. Dat klinkt als een open huwelijk, maar volgens mij heb je dat alleen als je er allebei mee instemt. Bij ons was het zo dat hij vrolijk zijn gang ging en dat ik in de kreukels lag.

Natuurlijk was ik jaloers, en niet zo’n beetje ook. En kwaad. Waar hij me helemaal woedend mee maakte was dat hij verontwaardigd deed over mijn boosheid. Hij deed toch niets stiekem? Nou dan! Ondertussen fantaseerde ik over haar, de vrouw die een verhouding had met een getrouwde man en die waarschijnlijk hoopte dat hij bij ons weg zou gaan. Die geen baan met een gezin hoefde te combineren, niet in het weekend klusjes in huis moest doen omdat daar doordeweeks geen tijd voor was. Die niet altijd moe was, niet om tien uur wilde gaan slapen, niet onderuitgezakt voor de televisie wegdommelde. Wat voor leven had ik mezelf eigenlijk opgelegd zonder dat iemand het van me verlangde? Een tandje minder kon toch ook? Wanneer had ik voor het laatst iets leuks voor mezelf gedaan zonder me schuldig te voelen.

Voor het eerst in tijden belde ik een paar vriendinnen en gingen we een avondje stappen nadat ik mijn man had gezegd dat hij die avond de kinderen naar bed moest brengen. De volgende vriendinnendate staat al. Ja, ik ben boos en verdrietig, maar ik heb wel ontdekt dat ik er zelf ook nog ben. Dat maakt me sterk. Hoe dit afloopt weet ik niet, maar ik weet wel dat ik me niet laat ondersneeuwen.”