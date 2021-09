Margriet werd op haar 45ste oma: “Ik had het niet anders willen doen”

“Mensen die horen dat ik een kleinkind heb, zeggen altijd: ‘Dan was je er ook vroeg bij!’ Dat klopt, ik was 22 toen onze oudste dochter werd geboren. En toen zij 22 was, is haar eerste zoon geboren. Nu ben ik 45, en zit ik als een trotse oma met mijn eerste kleinkind in mijn armen. Natuurlijk krijgt mijn dochter kritiek, dezelfde die ik indertijd moest aanhoren. Dat begin twintig te jong is voor het ouderschap. Dat je mooiste jaren voorbijgaan terwijl je aan het moederen bent."

Niet alleen rozengeur en maneschijn

"Begin twintig is ook best jong om zwanger te worden en een kind te krijgen, maar we waren zo verliefd, mijn man en ik. Een kind was de bevestiging van onze liefde, zo zagen we dat. Dat het niet alleen rozengeur en maneschijn is om een kind te krijgen, wist ik heus wel. En dat het af en toe moeilijk en zwaar zou zijn, wist ik ook. Maar dat is ook zo als je op latere leeftijd een kind krijgt. Mijn man was net klaar met zijn opleiding toen Roosje geboren werd. Hij vond een baan en zijn leven was een tijdlang spannender en afwisselender dan het mijne, zeker toen onze tweede dochter twee jaar later geboren werd. Maar ik was heel gelukkig met de kinderen. Ik was jong en kon veel aan."

Druk

"Twee jaar ben ik thuisgebleven, daarna vond ik een baan voor halve dagen. Toen de kinderen wat ouder waren, ben ik meer gaan werken. We gingen trouwens ook regelmatig uit. Dan namen we de kinderen mee en die legden we in bed waar het feestje werd gegeven. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets miste. Het was druk, maar wat dan nog?"

Vrijheid

"Mijn vriendinnen hebben nu zelf jonge kinderen en klagen dat ze het zo druk hebben en moe zijn, terwijl ik mijn handen vrij heb met twee dochters die niet meer thuis wonen. Ik heb een leuke baan, mijn man en ik zijn nog jong en ondernemen veel. De wereld ligt voor ons open. Er zijn altijd mensen die doen alsof het zielig is om jong kinderen te krijgen, maar ik kan ze vertellen dat het maar net is hoe je je erop instelt. Ik heb genoten van mijn kinderen en nu geniet ik van mijn vrijheid. Ik zou niet weten waarom ik ook maar iets anders had moeten doen.”

De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: GettyImages