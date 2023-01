Maria Jonkers (62): “Met mijn lange, dunne lijf wil ik graag wat voller lijken”

Maria Jonkers • 62 jaar

• gestopt met haar werk als voedingsassistent

• 36 jaar samen met Hans

• twee zoons (32) en (31)

• lengte: 1,75 m.

• kledingmaat: 36-38

Maria

“Mijn man is morgen jarig en nu heb ik mijn metamorfose als verrassing voor hem! Misschien kan ik leren hoe ik mijn ogen zo opmaak dat het minder opvalt dat mijn oogleden wat overhangen. Verder wil ik leren hoe ik verhul dat ik lang en dun ben. Vroeger noemden ze me ‘spijker’ of ‘plank’. Ik heb er geen complex aan overgehouden maar tips en trucs zijn altijd welkom.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Maria “Maria was nooit echt tevreden als haar haren bij de kapper werden geknipt. Ik zou gezien haar lengte van 1,75 meter, de vorm van haar gezicht én haar type haar, kiezen voor iets meer lengte. Daar kan ik op dit moment natuurlijk niets aan doen , maar door de curtain bangs krijgt ze toch een totaal andere uitstraling. In tegenstelling tot veel andere vrouwen heeft Maria heeft geen ­extra volume in haar coupe nodig, omdat ze prachtige ­jukbeenderen heeft. Die komen mooi uit als het haar glad langs haar gezicht valt.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Maria “Die jumpsuit zit Maria als ­gegoten. Door de doorlopende print lijkt ze iets langer, maar dat wil ze liever niet. Daarom draagt ze een ceintuur in de taille. En, niet onbelangrijk; het staat ook nog eens leuk. Bij de grijze set heb ik het gebreide gilet naar achteren geknoopt. Op deze ­manier benadruk je de taille en zie je waar de blouse en de broek ­elkaar kruisen. Hierdoor lijkt ze ­optisch kleiner. De blouse met pofmouwen en glansdraadje zijn heel vrouwelijk. De strakke lijnen van de waistcoat maken de outfit weer wat stoerder.”

Gilet € 149,95 en pantalon € 99,95 (Tramontana), top € 119,95 (Summum ­Woman), schoenen € 119,99 ­(Steve Madden), montuur € 153,- (Liu Jo) Trui € 99,- (Mexx), midirok € 29,99 (C&A), boots € 99,95 (Mexx) Jumpsuit € 59,99 (Mango), ceintuur € 12,99 (C&A), laarsjes met hak € 119,95 (Tamaris), ­montuur € 153,- (Liu Jo)

Een week later

“Het hoogtepunt vond ik het kleding passen. Wat een leuke items en goede tips! Verder kreeg ik handige adviezen over mijn wenkbrauwen en hoe ik mijn ogen er minder vermoeid uit laat zien. Als ik het goed begrepen heb, moet ik de waterlijn – die eindigt in de hoek aan de buitenkant van mijn ogen – met oogschaduw omhoog inkleuren in plaats van het aan de zijkant aan te brengen. Ik ben al druk aan het oefenen.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas | Kleur: Anna van Zunderd en Sylvana Blikman | Visagie: Levi Schuit | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer