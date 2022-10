Marianne (46): “Het was een regelrechte hel die drie jaar duurde”

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Maar zodra je begint, is het heel moeilijk om er weer vanaf te komen. Marianne (46) slikte negen jaar lang antidepressiva en deed er jaren over om te stoppen. “Had iemand me hier maar op voorbereid: ik dacht dat ik dood ging.”

Eva Breda Privébeeld Marianne

“Toen ik zo’n vijftien jaar geleden met antidepressiva begon had ik geen idee dat het zo fout zou gaan. Niemand had me verteld dat het middel dat mijn leven moest redden, mijn leven zo moeilijk zou maken.

Ik begon met antidepressiva toen onze zoon geboren werd. Hij bleek meervoudig gehandicapt. Wat volgde waren zware jaren waarin ik zorgde voor hem én onze dochter. Om het vol te houden leefde ik op een lage dosis antidepressiva. Maar dat was niet meer genoeg toen onze zoon Bryan overleed. Ik was op, leeg.

De arts verhoogde mijn dagelijkse dosis naar 30 milligram antidepressiva. Maar ik voelde me verre van beter. Mijn persoonlijkheid verdween, ik werd een prikkelbare, lege huls. Soms merkte ik ineens dat ik onderweg was, zonder dat ik wist waar naartoe, ik vergat mijn dochters naam en na onze vakantie had ik ineens geen idee waarom we eigenlijk ook alweer wegreden van Schiphol. Ook werd ik met de dag somberder. Toen ik eens met de auto het spoor overstak, speelde ik met de gedachte om hem daar stil te zetten. Ik schrok ervan. Zou het aan die pillen liggen?

Stoppen met antidepressiva

Ik besloot te stoppen, zo’n tien jaar geleden. En wat doe je als niemand je ooit heeft verteld hoe dat werkt? Gewoon op een dag je pil niet slikken. Nou, dán maak je iets mee… Na een paar uur voelde ik paniek opkomen. Mijn hart klopte in mijn keel, mijn lijf trilde, mijn ogen schoten alle kanten op. Met mijn bevende lijf ben ik op de keukenvloer gaan liggen. Ik ga dood, dacht ik. Toen ik snel weer een pil nam voelde ik hoe de rust zich door mijn lichaam verspreidde. Dat was op het nippertje.

Al gauw voelde ik weer hoe slecht ik me voelde door die medicijnen. Ik wilde gewoon stoppen! Deze keer besloot ik het voorzichtiger aan te pakken: ik zou afbouwen door iedere dag een minuscuul stukje van mijn pil af te breken. Maar mijn afkickklachten werden er niet minder op. Het afbouwen bleek een regelrechte hel: ik werd knettergek!

Achtervolgende auto's en een ufo

‘Mama, wat rijd je hard’, zei mijn dochter eens toen we samen in de auto zaten. ‘Lieverd, we worden achtervolgd’, zei ik haar bloedserieus. Angstig keek ik continu in mijn achteruitkijkspiegel terwijl ik flink harder reed dan normaal. Ik zag alleen maar die auto, die achter ons aan sjeesde. Wat zou hij me aan willen doen? Mijn dochter bleef me verzekeren dat er niets aan de hand was en dat ik rustig kon rijden. Met kloppend hart, maar ongeschonden bereikten we ons huis. Maar later dacht ik steeds: wat had er kunnen gebeuren als zij er niet was om me tot rust te manen?

Steeds vaker had ik wanen en hallucinaties, met flinke paniek tot gevolg. Zo zag ik eens een grote vliegende schotel boven onze tuin vliegen. Rennend voor mijn leven ben ik de tuin uit gesprint. Ik dacht echt dat dit het einde was. Pas toen ik het met mijn man besprak, durfde ik te geloven dat het niet echt was. Ik zag ze vliegen, letterlijk. Mijn ogen speelden spelletjes met me. Angstige gedachten kun je nog relativeren. Maar ufo’s en achtervolgende auto’s zíen is heel anders. Echt denken dat je iets waarneemt, is het angstaanjagendste dat ik ooit heb meegemaakt.

Naar de huisarts

Waarom ga je niet naar een huisarts als je wil stoppen met antidepressiva? vraag je je misschien af. Maar toen ik besloot om te stoppen met mijn medicatie zat ik in zo’n wazige bubbel dat het niet in me opkwam. Googelen ook niet.

Later, toen ik zo hallucineerde, klopte ik natuurlijk wel bij een arts aan om te horen of ik begeleiding kon krijgen. Ik werd doorgestuurd maar de GGD, waar ze me vertelden dat ik binnen een paar weken van mijn gebruik af kon zijn. ‘Dat kan niet’, stamelde ik alleen maar angstig. Van 30 naar 20 milligram afbouwen, had me al twee jaar gekost. Hoe gek moest ik wel niet worden als ik het nog sneller deed? ‘Dat kan gewoon, dat doet iedereen hier op de gesloten psychiatrische afdeling ook’, antwoordde de GGD-medewerker.

Ik heb vriendelijk bedankt voor hun hulp. Vertellen waarom – dat ik door mijn zelf-afbouwende dosering al hallucineerde en echt niet sneller wilde afbouwen – durfde ik niet. Dan nemen ze ook mij per direct op, dacht ik.

‘Wat is het gras gróén’

Stug ging ik door met afbouwen op mijn eigen manier. Op een brandstof van heel veel doorzettingsvermogen en continue gesprekken met mijn partner heb ik het gered. Maar het duurde lang: drie hele jaren ben ik bezig geweest met afkicken. Als ik te veel hallucineerde en de paniek mijn leven overnam, bouwde ik soms toch weer mijn dosis ietwat op. Als het goed ging, probeerde ik weer wat meer van mijn pil af te schaven.

Als ik me echt slecht voelde moest ik de neiging onderdrukken om een hele pil te slikken. Maar ik wist dat ik dan weer helemaal van voren af aan zou moeten beginnen. Ik bleef mezelf voorhouden dat teruggaan naar mijn lamgeslagen zelf geen optie was. En geleidelijk werd het makkelijker. Ik werd helderder, de hallucinaties verdwenen en mijn emoties kwamen terug. Rouw, veel rouw, maar het beangstigde me niet. Gek genoeg voelde ik voor het eerst in jaren dat ik die emoties wel aankon, dat het goed zou komen met mij, dat ik beter af was zonder antidepressiva.

Het leven kreeg weer kleur, letterlijk. ‘Wat is het gras gróén’, riep ik verrast tegen mijn man toen ik bijna geen medicatie meer slikte. ‘Dat is het altijd schat’, vertelde hij me. Ik kon het amper geloven. Wat was de wereld móói.

Wat ik had willen weten

Als je 9 jaar antidepressiva gebruikt, ben je eigenlijk gewoon een junk, weet ik nu. Maar veel mensen realiseren zich net als ik niet dat de gevolgen van afkicken enorm kunnen zijn, voor je geest én voor je lichaam.

Een paar maanden nadat ik was gestopt kwam ik voor een ongerelateerde klacht bij de huisarts en kreeg ik medicatie voorgeschreven. ‘Oh, dit kunt u niet combineren met uw antidepressivum’, zei hij me. Ik vertelde hem dat ik dat niet meer slikte en legde uit dat ik zonder hulp was afgekickt. Hij schrok zich wild. ‘Dat is hartstikke gevaarlijk’, zei hij. Je kunt zelfs hartritmestoornissen krijgen als je verkeerd stopt met antidepressiva. Dat had niemand me verteld!

Gelukkig is het bij mij allemaal goed gegaan, maar tegen alle mensen die nog moeten afbouwen wil ik zeggen: laat je goed informeren, geef aan als het afbouwen je te snel gaat en weet dat er echt een einde komt aan alle ellende die je voor, tijdens en na de antidepressiva voelt. Het is troep. Troep die ik nodig had om mijn leven te redden. Maar ik had voordat ik die troep slikte graag beter geweten waar ik aan begon.”

Stoppen met het slikken van een antidepressivum is niet makkelijk. Slechts 11 procent van de langdurige antidepressiva-gebruikers lukte het om te stoppen, nadat hun huisarts dit adviseerde. Velen zijn niet voorbereid op het effect dat stoppen met antidepressiva heeft. Zo kunnen depressieve gevoelens van voor het gebruik terugkomen, maar ook kun je last krijgen van bijwerkingen, zoals Marianne. Bekende bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het ‘afkicken’ van antidepressiva zijn duizeligheid en een grieperig gevoel, slaapproblemen, prikkelbaarheid en angst. Minder vaak voorkomend, maar ook zeker gemeld zijn bijwerkingen zoals hallucineren, delieren en hartritmestoornissen. Daarom is het noodzakelijk om alleen te stoppen met antidepressiva in overleg met een arts. Tijdens het stopproces kun je steun vinden bij en geven aan lotgenoten via verschillende fora, zoals mijnmedicijn.nl, drugs-forum.com of survivingantidepressants.org.

Bron: Thuisarts, Universiteit Utrecht, GGZ Nieuws, Hulpgids.