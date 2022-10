Marieke (44) werd jong moeder en heeft daar spijt van: “Mezelf opzij zetten voor mijn kinderen verlamde me”

Achteraf bezien kreeg Marieke (44) haar kinderen te vroeg. “Ik was er helemaal nog niet aan toe om moeder te worden.”

Hanneke Mijnster Unsplash

“Ik was een omhoog kijker, als kind al. Ik wilde groot zijn, me optrekken aan oudere kinderen, en het liefst allemaal zo zelfstandig mogelijk. De inkt van mijn middelbare schooldiploma was nog niet droog, of ik stond mijn studentenkamer al in te richten. Mijn stage dacht ik al uit en aan die vaste verkering werkte ik ook al. Grote stappen wilde ik zetten. Dat ik al samenwoonde en een huis kocht voordat ik afgestudeerd was, vond ik logisch. In het grotemensenleven zocht ik houvast. Validatie misschien zelfs. ‘Kijk mij het eens goed doen,’ zoiets. Ik was zoekende als twintiger, en had daar best last van.

Intens verlangen

Tijdens mijn eerste baan, ik was een half jaar bezig denk ik, voelde ik ineens een intens verlangen naar een baby. Ik moest en ik zou. Gelukkig trapte mijn vriend op de rem en verhuisden we eerst naar de grote stad, op zoek naar een grote carrière. We vonden een huis en die mooie banen, en onder de noemer van ‘alvast voorbereiden’ stopte ik met de pil. Die kinderwens bleef, al kon ik nooit zo helder verwoorden wat ik dan precies zo wenste. Ik droomde van paraderen met een mooie kinderwagen, van schattige pakjes met aangenaaide sokjes en van staartjes maken in blonde meisjeskrullen.

Ik was net bij een nieuwe baan begonnen, precies één in het vakgebied waar ik al jaren van droomde, toen ik met een positieve test in mijn handen zat. Nu was het echt. Ik werd moeder! Toegegeven: dat was best even slikken. Maar ja, ik riep zelf toch al jaren hoe graag ik het wilde?

Jong moeder

Voor mijn dertigste verjaardag had ik twee zoons. Mijn leven bestond uit slaapjes afstemmen, groenteprakjes maken en speeltuinen. En drie dagen in de week naar kantoor, in een middelmatige baan waarna ik keurig voor vijf uur de jongens kon ophalen bij het kinderdagverblijf. Om me heen zag ik oud-collega’s en vriendinnen genieten van een onbezorgd leven. Reizen, stappen maken in hun carrière en naar festivals gaan, terwijl mijn wereld alleen maar kleiner werd. Was dit nou waar ik zo sterk naar had verlangd? Ik voelde een enorme verantwoordelijkheid als moeder, en tegelijkertijd een onverschilligheid. Het kostte me moeite om aandacht en energie aan mijn jongens te geven, dat had ik zo niet van mezelf verwacht. Hoe die peutertjes beslag op me legden, dat trok ik helemaal niet. Roepen, aan mijn rokken hangen, weer een verhaaltje: ik voelde me constant overvraagd. Ik kéék ze echt naar bed. Op mijn 28e moeder worden, daar bleek ik achteraf nog helemaal niet aan toe. Het mezelf opzij zetten, de verantwoordelijkheid die ik voelde om het goed te doen, geen grote dromen meer maar een klein burgerlijk bestaan, het verlamde me. Mijn man werkte vijf dagen, ik had geen oma’s in de buurt die wel een dagje wilden oppassen en ik zocht naar uitvluchten om maar even géén moeder te hoeven zijn. Af en toe een koffieafspraakje, maar meestal was dat juist met een andere moeder. Soms een dagje weg met een vriendin, maar ook dan voelde ik me geen goede moeder omdat ik het liefst juist niet over mijn kinderen praatte. En natuurlijk waren er ook veel mooie momenten. Kon ik genieten van hun blije snoetjes wanneer ik ze weer uit bed haalde en van dat mooie bolletje als voor me op de fiets zaten. Ze waren puntgaaf en fantastisch, maar ik kon er zelf nauwelijks bij.

Inmiddels zijn mijn jongens tieners en kijk ik met gemengde gevoelens naar hun babyfoto’s. Wat waren ze schattig en wat is het toch jammer dat ik er toen helemaal niet van kon genieten. Op diezelfde foto’s zie ik mijn holle blik en voel ik mijn worsteling van weleer. Ik had nog zoveel uit te zoeken met mezelf. Nu denk ik, had ik maar een paar jaar gewacht, dat was voor ons allemaal beter geweest.”