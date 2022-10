Marijke (41): “Natuurlijk lieten we ons kind niet achter in Spanje”

Marijke (41): “Afgelopen zomer heeft onze dochter van zestien op de camping in Spanje een Spaanse knul ontmoet. Het klikte meteen toen ze elkaar bij het zwembad zagen. Vanaf dat moment hebben we ons kind nauwelijks nog gezien. Bij het ontbijt even en bij het avondeten, en tussendoor als ze zich ging omkleden. Maar ik heb het gevoel dat ze ons dan niet écht zag.

Ze was zo straalverliefd dat ze in een soort droomtoestand verkeerde. Ze waren een leuk stel, die donkere Spaanse jongen en die blonde Hollandse met haar stralende blauwe ogen. Echt veel bijzonders ondernamen ze niet samen en dat gaf me wel een rustig gevoel. Ze lagen hele dagen bij het zwembad en ’s avonds waren ze in de disco tot het begin van de nacht.

Ondertussen gingen de dagen voorbij. We bleven een maand op de camping. Dat klinkt heel lang, maar als je verliefd bent vliegt de tijd en een week voordat we naar huis zouden gaan zei mijn dochter dat ze in Spanje wilde blijven. ‘Ik zoek hier wel een zomerbaantje, werk genoeg’. Natuurlijk was er geen haar op ons hoofd die eraan dacht om daar zelfs maar serieus op in te gaan. ‘Je gaat gewoon met ons mee naar huis’, zei mijn man.

Ruzie, tranen, argumenten, maar natuurlijk stond ons besluit vast. Je laat je zestienjarige dochter niet zomaar in een vreemd land achter omdat ze verliefd is geworden. De hele weg naar huis heeft ze zitten huilen. Eenmaal thuis at ze bijna niets en weigerde met ons te praten. ‘Trekt wel bij’, zei mijn man en natuurlijk was dat ook zo, maar helemaal zoals het voor de vakantie was, werd het niet meer.

Ondertussen stuurden ze elkaar non-stop appjes en belden de hele dag. Maar na een paar weken veranderde er iets. Het duurde steeds langer voordat ze antwoord kreeg op haar berichten en sinds een paar dagen zijn z’n appjes helemaal gestopt. Mijn man en ik begrepen het wel. Het was een vakantieliefde, heerlijk voor het moment maar zonder toekomst, dat begreep haar Spaanse vriendje beter dan zijzelf. Maar mijn dochter heeft het er nog altijd moeilijk mee.”