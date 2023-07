Marijke (63) had extreme vliegangst: “Nu mag je me bellen voor een retourtje New York”

Marijke Klijn-Griffioen (63): “Als iemand alleen al aan me vroeg waarom ik niet wilde vliegen, brak het zweet me uit. Mijn keel kneep zich dicht en terwijl tranen achter mijn ogen brandden, kon ik enkel een piepende ‘nee’ uitbrengen. Hoog in de lucht zijn en niet zomaar de deur open kunnen doen, leek me het ergste wat er was. Hoe groot de drang ook was om de wereld te verkennen, verder dan een autovakantie kwam ik nooit.

Achternagezeten op de fiets

Mijn vliegangst ontstond rond mijn zeventiende. Laat op de avond, terwijl ik naar huis fietste na een avondje uit, werd ik achterna gezeten door een man. Ik fietste en fietste en kon ternauwernood aan hem ontsnappen. Het voorval deelde ik met niemand, ik stopte het weg. Zo ver, dat ik het zelf vergat. Ik had zelfs niet door dat ik sinds die nacht allerlei angsten ontwikkelde: ik durfde niet meer alleen te fietsen, ik werd bang voor het donker, voor tunnels, voor plekken waar ik geen overzicht had, geen regie had en niet zomaar weg kon komen. En daarmee was ook mijn vliegangst geboren. Niemand om me heen had door dat mijn wereld geleidelijk kleiner werd: dat ik tot minder laat feestte, omfietste om tunnels te vermijden en mijn grote droom om vrijwilligerswerk in Afrika te doen na mijn middelbare school, stilletjes liet sterven.

Pogingen om van mijn vliegangst af te komen

Natuurlijk borrelde mijn reislust op als vrienden me probeerden over te halen mee te gaan naar verre oorden. Ook later, toen ik onze kinderen geregeld afzette op Schiphol, droomde ik weleens weg bij zo’n mooie reis. Ik was nooit bang dat mijn dierbaren iets zou overkomen als ze vlogen, maar zodra ik mezelf voor me zag in een vliegtuig, kwam een nieuwe paniekaanval alweer opzetten en was de drang om weg te gaan snel vervlogen. Mijn broer probeerde me over te halen om de sprong toch te wagen door me een gratis shopdag te beloven in Londen, als ik er met hem heen vloog. Ik stemde in, maar de dagen voor mijn trip at en sliep ik niet meer. Het ging zo slecht met me dat mijn man mijn broer afbelde. Hoewel ik wíst dat de kans dat ik ongeschonden uit het vliegtuig zou komen nagenoeg 100 procent was, kon mijn brein duizend redenen verzinnen waarom er toch gevaar was. Geen verre vakanties voor mij.

Een behandeling tegen vliegangst

Op mijn vijftigste verjaardag besloot ik dat het genoeg was. Alle mensen die me probeerden over te halen om tóch te vliegen, de eeuwige mentale strijd met mezelf en de daaropvolgende paniekaanvallen: het werd me te vermoeiend. Ik wilde een officieel, medisch certificaat waarop stond dat ik vliegangst had. Als onmiskenbaar bewijs aan anderen en mezelf dat ik het hoofdstuk ‘vliegen’ kon afsluiten en ik mijn verre reisdromen voorgoed kon begraven. Ik volgde een behandeltraject bij stichting Valk. Destijds was dit een instelling voor vliegangst, maar inmiddels kun je er terecht met bijna iedere angst of fobie. Ik was ervan overtuigd dat ik bij de 3 procent van de Nederlanders zou horen die nooit over zijn vliegangst heen komt. Alleen al de vragenlijst over vliegen die ik bij het intakegesprek moest invullen, deed me bibberen.

Na de intake volgden gesprekken over mijn angst, sessies waarin ik moest visualiseren dat ik in een vliegtuig zat en een vliegtuigrondleiding door een piloot met uitleg over de werking en veiligheid van vliegen. Aan hem mocht ik al mijn vragen stellen: hoezo is turbulentie niet gevaarlijk? Waarom mag ik de deur van het vliegtuig in de lucht niet openen? Het zijn misschien gekke vragen, maar ik had antwoorden van professionals nodig om wat gewicht te bieden tegen mijn bange brein dat er met de waarheid vandoor gaat. Ik leerde dat mijn doel niet moest zijn om van mijn vliegangst af te komen, maar om óndanks de angst te kunnen vliegen en te leren omgaan mét mijn angst. Zo leerde ik mijn paniek te verminderen met ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken en oefende ik daarmee in een vliegsimulator.

Tegen alle verwachtingen klaarde de lucht in mijn hoofd. Vliegen werd iets waar ik nieuwsgierig naar werd. Op de vraag of ik mee durfde te gaan met de eindopdracht - een retourvlucht naar Barcelona - zei ik dan ook ja. Toen ik voor het eerst het vliegtuig binnenstapte, kwamen jaren van spanning er via mijn tranen uit. Ik zag het als een goed teken dat ik me drukker maakte over mijn lelijke huilbui voor de ogen van de bloedmooie piloot, dan over de vlucht zelf.

Mijn eerste vlucht ooit

Tijdens het opstijgen vergat ik haast dat ik ooit bang was geweest om te vliegen. En net als de huisjes door het vliegtuigraam heen, werd met iedere meter die we hoger vlogen mijn angst kleiner en kleiner. Ik voelde me ongekend rustig toen we boven het witte wolkendek uitstegen en ik enkel een landschap van watten, een blauwe lucht en de zon in de verte zag. Terwijl het vliegtuigpersoneel de landing inzette, dacht ik aan slingers en champagne. Voor mij mocht het feest beginnen. Ik had het gedaan.

Ik heb mijn reislust gevonden

Dat vliegangstcertificaat waarvoor ik mijn therapie begon, is er nooit gekomen. Ik vond iets beters: ik kwam volledig van mijn vliegangst af. Sterker nog, sinds dat ene traject vind ik vliegen niet langer iets engs, maar iets bijzonders. Plotseling ging het luikje met al mijn reisdromen weer open. Ik ging op reis naar familie in het zuiden van Europa, ik vloog naar Australië met mijn gezin en mijn droom om vrijwilligerswerk te doen in Afrika kwam uit. Inmiddels ben ik zelf aan het werk gegaan bij stichting Valk, omdat ik mensen wil laten weten dat het kan, zelfs als je denkt dat je nooit meer van je angst af zult komen. Er is een wereld voor me opengegaan. Als er nu een Libelle in New York moet worden bezorgd, mag je me bellen!”

