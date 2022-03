Marinka: “Tot mijn 25e was ik nog maagd. Al die jaren hoorde ik fantastische verhalen van vriendinnen en ik droomde van een nacht zoals Guus Meeuwis die bezingt. Mijn verwachtingen voor mijn eerste keer waren torenhoog, maar daardoor wilde ik niet zomaar een man van de straat plukken. Bovendien: hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel.

Toen ik uiteindelijk Niek op een werkborrel leerde kennen en we een relatie kregen, duurde het lang voordat ik durfde te bekennen dat ik helemaal geen ervaring had. Ik voelde me zo bleu. Maar Niek was begripvol en nam alle tijd voor mijn ontmaagding. Hij wilde er een feestje van maken en had letterlijk champagne koud gezet en het bed met rozenblaadjes versierd.

Geen wow-gevoel

Ondanks alle festiviteiten vond ik het die eerste keer tegenvallen. En het werd niet beter. Na elke vrijpartij wachtte ik op het wow-gevoel. Waarom maakte iedereen zich zo druk om de daad? Ik vond er geen klap aan. Dat lag niet aan Niek. Ik was smoorverliefd en hij is lief en totaal niet egoïstisch. Niek nam alle tijd en deed er alles aan om mij klaar te laten komen. Maar ik zag dat niet als een hoogtepunt. Eigenlijk verveelde ik me tijdens een vrijpartij, ik kon mijn hoofd er niet bij houden.

Zelfs niet één keer per week

De eerste jaren van onze relatie heb ik me keurig aan mijn plicht gehouden. Ook omdat we kinderen wilden. We deden het één of twee keer per maand, vaker als ik zwanger wilde worden. Tijdens mijn drie zwangerschappen en de eerste maanden na de geboorte deden we het helemaal niet. Mijn buik zat in de weg, vrijen was gevoelig of ik was moe. Ik had geen enkele moeite met die onthoudingsperiode. Niek wel en dat snapte ik ook. Sex is als het onderhoud van een huis: als je het niet schuurt, verft en lakt, komen er scheuren en gaten. Ik merkte dat Niek sneller chagrijnig en geïrriteerd raakte. Hij zeurde dat hij gefrustreerd werd en dat masturbatie niet genoeg voldoening gaf. Hij verlangde naar vrijen met mij.

Maar na de geboorte van onze derde, nu drie jaar geleden, lukte het niet meer de sex op te pakken. Ik vond het prima om Niek te knuffelen, maar wilde gewoon helemaal geen sex meer. Ik snapte ook wel dat het voor Niek geen doen was. Hij is een gezonde Hollandse man met een even normale seksbehoefte. Hij is niet seksverslaafd, heeft geen maniakale wensen en kan prima leven met één keer per week. Alleen zelfs dat kon ik niet meer opbrengen.

Vrijbrief

Omdat ik dat best een egoïstische beslissing vond, heb ik lang nagedacht over een mogelijke oplossing. Maar ik kon niet van hem verlangen dat hij de rest van zijn leven celibatair zou gaan leven. De enige manier leek me om Niek af en toe sex te gunnen met een ander. Een escort leek me ideaal, want dan weet je zeker dat er geen liefde aan te pas komt. Maar we hebben een groot gezin, we hadden hier geen budget voor.

Na heel wat slapeloze nachten besloot ik de knoop door te hakken: ik zou Niek een vrijbrief geven voor sex met een ander. Het liefst met een gebonden vrouw. Schoorvoetend stemde Niek in met het plan. Nog steeds wilde hij het liefst mij, maar af en toe een seksdate leek hem wel een goed alternatief.

Twee voorwaarden

Samen hebben we op een site voor vreemdgangers een advertentie opgesteld waarin we onze wens kenbaar maakten. Lisette reageerde als eerste en voldeed aan het ideale plaatje. Ze is met haar 56 jaar al wat ouder. Haar man heeft een hersenziekte en zit in een instelling. Maar Niek vond haar gelukkig meteen aantrekkelijk en ze spraken af voor een kop koffie. Ik was bij die eerste kennismaking. Raar misschien, maar ik wilde graag zien met wie mijn man op date zou gaan. Lisette klonk aardig en zag er niet uit als een man-afpakker. Daarna heb ik het losgelaten, op twee voorwaarden na: Niek zou het altijd veilig doen en na afloop thuis meteen douchen en tandenpoetsen. Ik hoefde geen andere vrouw bij hem te ruiken.

In de armen van een ander

Nu spreken Niek en Lisette om de twee weken op vrijdagavond af. Meestal vertrekt Niek na het eten. Ze doen daar een drankje, kijken een film en hebben sex. Al met al is hij ongeveer vier uur weg. Ik kan niet zeggen dat dat makkelijke avonden zijn. Hoe goed ik er ook over heb nagedacht en hoe erg ik ook achter mijn beslissing sta, ik ben wel jaloers. Jouw man ligt toch in de armen van een andere vrouw.

Ik heb ook altijd pijn in mijn buik als hij bij haar is. Ik vind dat kinderachtig van mezelf en probeer mezelf af te leiden met de zorg voor de kinderen, ga in bad liggen en lees een boek. Maar al die tijd kijk ik op de klok en tel de uren af. Ik ben blij als hij weer naast me op de bank zit en we er weer twee weken vanaf zijn.

Sinds Niek Lisette bezoekt, is ons fundament weer in orde. Op deze seksdates na, delen Niek en ik alles wat elk ander stel doet. We zijn stapelgek op elkaar. ’s Avonds liggen we knus tegen elkaar aan op de bank en in bed lepeltje-lepeltje. We kussen en knuffelen veel en delen onze diepste gevoelens. Dat doet Niek allemaal niet met Lisette, de momenten met haar zijn bijna een zakelijke constructie. Zij voorziet slechts in zijn seksbehoefte.

Ik snap dat veel mensen dit vreemd vinden, maar voor ons werkt het. Als ik dit niet zou toestaan, dan vrees ik dat hij vreemd zou gaan of wij toch uit elkaar gaan. Door deze avondjes heb ik mijn vrolijke, blije man terug en daar hebben we als gezin profijt van.

De namen in dit interview zijn om privacyredenen gefingeerd.