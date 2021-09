Marja Koster, moeder van vlogger Famke Louise: “Het was moeilijk dat ik haar niet kon beschermen”

“Een paar uur voor de uitzending van Jinek belde Famke me. ‘Ik denk toch niet dat ik het moet doen’, zei ze. Ze was uitgenodigd om aan tafel bij Eva Jinek te vertellen over #ikdoenietmeermee. Andere artiesten die aan die actie deelnamen, durfden er in de media verder niets over te zeggen. Maar Famke vond dat ze het moest uitleggen. Ze heeft een heel team van mensen om zich heen die allemaal niet meer konden werken door de coronamaatregelen. Famke heeft als artiest een flinke buffer, maar voor veel kleine zelfstandigen met wie zij werkt was en is het een zware tijd. Dat zijn wel haar ­collega’s, de mensen met wie ze dagelijks contact heeft. Het greep haar erg aan. Het #ikdoenietmeermee ging vooral over hen, om aandacht te vragen voor de gevolgen van alle strenge maatregelen.”

Geschokt

“Dat ze opeens twijfelde om in Jinek hierover te vertellen, begreep ik. Ze is geen journalist, debater of politica, ze is een artiest. Het was voor haar superspannend om daar te gaan zitten, met politici en artsen aan tafel. Ik vroeg wat ze écht wilde. Ze vertelde dat ze graag wilde uitleggen waarom ze dat filmpje over #ikdoenietmeermee had gemaakt, ze vond het belangrijk. Nee, ik had er later geen spijt van dat ik haar aanmoedigde om dat interview te geven. Ik heb mijn twee kinderen geleerd dat je je hart mag volgen, mag zeggen wat je vindt. Had ze dan nu haar mond moeten ­houden? Het was moeilijk dat ik haar niet kon beschermen tegen wat er na die uitzending gebeurde. Het was verschrikkelijk. Het ging natuurlijk niet over de inhoud, maar over de manier waarop ze praatte en hoe ze eruitzag. Dat ze er een briefje bij had als geheugensteun, omdat ze het graag goed wilde zeggen. Televisierecensent Angela de Jong schreef: ‘De opgespoten lippen van Famke hebben duidelijk meer inhoud dan haar bovenkamer.’ Het schokte me dat het blijkbaar normaal is om een jonge vrouw zo af te fakkelen.”

Dikke huid

“Het hele gedoe rond #ikdoenietmeermee heeft Famke diep geraakt, en daardoor mij ook. Ze belde me vaak en legde al haar onzekerheid, twijfel en angst bij me neer. Ik heb me veel zorgen om haar gemaakt. Soms was ik bang dat ze er een eind aan zou maken. Mensen hebben geen idee wat ze aanrichten met al hun haat. Bij Famke is dat structureel. Ze is iemand die reacties oproept omdat ze doet wat ze wil. Soms gaat ze de fout in, dat mag. Famke zit al een jaar of zeven in het vak. In die jaren heeft ze weleens keuzes ­gemaakt of muziek uitgebracht waarvan ze nu denkt: had ik niet moeten doen. Ik ben blij dat ze het in elk geval heeft ­geprobeerd. Ik ben trots op haar eigenzinnigheid. Als ze iets wil, gaat ze ervoor, wat anderen er ook van ­vinden. Dat is een enorme kracht die haar helpt om een dikkere huid te ­krijgen en weer door te gaan. Zoals na Jinek ­gebeurde, en wat vast nog vaker nodig zal zijn. Ik ben trots op mijn sterke, uitgesproken en prachtige ­dochter. Ze jaagt haar ­dromen na en dat zouden meer mensen moeten doen.”