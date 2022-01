Marktplaats Misères: “Die vage kennis stal mijn tas en zette ’m op Marktplaats”

Verkoper: een kennis van Sonja Item: een handtas Vraagprijs: €50,-

“Een paar dagen nadat mijn man en ik verhuisd waren, plaatste ik een verhuisbericht op Facebook. Plotseling ontving ik een berichtje van een oude vriendin, Karin, die ik al jaren niet gesproken had. Toen onze kinderen klein waren gingen we veel met haar gezin om, maar dat contact was verwaterd. Nu vroeg ze me enthousiast naar onze verhuizing en hoe het met ons was. In de coronatijd waren onze sociale contacten minimaal geweest, dus ik vond het hartstikke leuk om weer met oude vrienden aan de praat te raken.

Afspraak

Dagenlang haalden we via Facebook Messenger herinneringen op. Ook vertelde ik haar uitgebreid over de verbouwing aan ons nieuwe huis. We spraken af dat ze samen maar eens langs moesten komen als het af was. Zo gezegd, zo gedaan: na maanden verbouwen planden we een afspraak.

Vreemd gedrag

Toen Karin en haar man bij ons over de vloer waren, was het hartstikke gezellig. We hadden elkaar na al die jaren nog genoeg te vertellen. Wel vond ik dat haar man een beetje raar deed. Hij kwam nerveus over en ging meerdere keren langdurig naar het toilet. Ik dacht daar toen niks van, maar de volgende dag kwam ik erachter wat dit vreemde gedrag te betekenen had.

Gestolen tas

Toen ik de dag erna op Facebook ging, schrok ik me rot. Ik ben lid van een Marktplaats-groep op Facebook en bovenaan mijn tijdlijn stond een bericht: de man van Karin had iets te koop aangeboden en gedeeld in deze groep. Tot mijn grote verbazing zag ik mijn tas op de foto! Al snel viel het kwartje: toen hij bij ons op visite was, heeft hij mijn tas gestolen.

Verklaring

Ik rende naar mijn slaapkamer, waar de tas in een kast had gestaan, en inderdaad, hij was weg. Net als een aantal andere accessoires die hij uit mijn kledingkast gestolen heeft. Dat was hij aan het doen toen hij zogenaamd naar het toilet was. Waarschijnlijk wist hij niet dat ik ook lid was van deze Marktplaats-groep, anders had hij het daar vast nooit gedeeld.

Uitgebreide beschrijving

Hij vroeg €50,- voor de tas, meer dan hij eigenlijk gekost heeft. Ik kwam nog drie andere advertenties met mijn accessoires tegen. Wat ik ook bizar vond om te zien is dat hij bij iedere advertentie een uitgebreide beschrijving had gezet. Zo schreef hij bij de tas dat hij 'm voor zijn vrouw gekocht had, maar dat zij toch voor een groter model is gegaan, omdat dat praktischer is voor haar werk. Wat een fantasie heeft die man!

Confrontatie

Ik heb screenshots van de advertenties gemaakt en naar Karin gestuurd. Eerst reageerde ze nog doodleuk dat dit gewoon haar eigen tas was. Toen ik bleef volhouden dat ze van me gestolen hebben, besloot ze me te blokkeren. De tas heb ik nooit meer gezien.”

