Marktplaats Misères: “Ineens stond die enge vent voor mijn deur, terwijl ik alleen thuis was”

Verkoper: Suzanne’s vriend Item: een koptelefoon Vraagprijs: €30,-

“Mijn vriend besloot op een avond een aantal spullen op Marktplaats te zetten. Onder andere een koptelefoon, waarop al snel veel biedingen kwamen. Hij wilde van de spullen af dus maakte direct afspraken met zijn kopers: hoe sneller het opgehaald zou worden, hoe beter.

Stroef gesprek

Toen hij een hoog bod kreeg op de koptelefoon en dat bod accepteerde, liep het maken van een afspraak stroef. De koper sprak gebrekkig Nederlands en wist niet wanneer hij kon komen omdat hij zelf geen auto had. Even later liet hij weten dat het hem was gelukt om vervoer te regelen en de volgende avond kon komen.

Niet op komen dagen

Toen het eenmaal zover was, kwam de man niet opdagen. Mijn vriend zat die avond te wachten tot er werd aangebeld, maar dat gebeurde niet. Hij nam contact op met de man, maar kreeg geen gehoor. Geïrriteerd besloot hij dan maar op andere biedingen in te gaan. Al snel vond hij een nieuwe koper, naar wie hij de koptelefoon per post zou opsturen.

Alleen thuis

De volgende avond was ik alleen thuis. Mijn vriend had een borrel op zijn werk, dus zou pas laat thuiskomen. Plotseling ging de bel, zo rond 21 uur ’s avonds. Ik deed open en zag een grote man staan. Buiten was het al donker. De man zei dat hij voor de koptelefoon kwam. Het bleek de man te zijn die de avond ervoor niet kwam opdagen. Ik reageerde verward en zei dat ik van mijn vriend begrepen had dat hij inmiddels een deal met iemand anders had gemaakt.

Agressieve toon

Toen ik hem vertelde dat ik de koptelefoon dan ook niet mee kon geven, omdat er al betaald was door een ander, werd hij boos. Op agressieve toon begon hij mij te vertellen dat ik hem de koptelefoon gewoon moest meegeven. Ook commandeerde hij mij om mijn vriend te bellen. Ik vond de situatie behoorlijk beangstigend worden. Hij wist dat mijn vriend niet thuis was, en dus ook dat ik alleen was. Hij had mij uit woede zo aan de kant kunnen duwen en ons huis in kunnen gaan of erger...

Scheldwoorden

Gelukkig kwam het zover niet. Wel kreeg ik een aantal lelijke scheldwoorden naar mijn hoofd toen hij uiteindelijk afdroop. Toen mijn vriend thuiskwam heb ik hem het verhaal verteld, daar schrok hij flink van. Wij hebben ons lesje wel geleerd: voortaan sturen we onze verkochte items alleen nog maar op.”

