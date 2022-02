Marktplaats Misères: “Mijn tienerdochter (16) had een deal gesloten met een voetenfetisjist”

Verkoper: de tienerdochter van Lydia Item: sneakers Vraagprijs: €50,-

“Mijn 16-jarige dochter is altijd in de weer met het verkopen van kleding via Vinted. Laatst zat ze ineens over het platform te klagen. Ze vertelde dat er veel Fransen op de site zitten en daar werd ze nogal moe van. “Waarom ga je niet gewoon op Marktplaats?”, stelde ik voor, zonder er verder bij na te denken. Nu kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan.

Afspraak met een vrouw

Mijn dochter volgde mijn advies op en zette al haar items op Marktplaats. Enthousiast liet ze ons weten dat de biedingen binnenstroomden. Een paar dagen later zei ze tegen mijn man dat er een vrouw had geboden op haar Adidas sneakers. De vrouw vroeg of ze de sneakers kon ophalen en ze dan nog even kon passen. Mijn man zei dat dat prima was en dat de vrouw de volgende avond wel even kon langskomen. De afspraak werd gemaakt voor 19:00 uur.

De beruchte avond

De volgende avond ging de bel al om iets voor 18:00 uur. Ruim een uur te vroeg dus. Mijn man was nog even de deur uit voor wat boodschapjes en ik zat boven te bellen met mijn moeder. Ik hoorde dat mijn dochter naar de deur liep om open te doen. Met een half oor probeerde ik te luisteren wie er stond, terwijl mijn moeder in mijn andere oor een heel verhaal hield. Beneden hoorde ik een mannenstem. Op dat moment gingen er nog geen alarmbellen bij mij af. Ik dacht dat het misschien een pakketbezorger was of een collectant en verwachtte dat ik de deur snel weer zou horen dichtvallen. Dat gebeurde alleen niet. Ik hoorde hoe mijn dochter zei dat ze de schoenen even ging pakken. Dus toch iemand van Marktplaats?

Een man alleen?

Noem me naïef, maar er gingen nog steeds geen alarmbellen bij mij af. Ik dacht dat de vrouw misschien samen met haar man was gekomen. Ik probeerde te luisteren of ik ook een vrouwenstem hoorde. Toen ik dat niet hoorde, kapte ik het gesprek met mijn moeder af om beneden poolshoogte te nemen.

Vlug vertrek

In de woonkamer trof ik een man van ongeveer mijn leeftijd en mijn dochter, die net haar sneakers uittrok. Ik zag de man schrikken van mijn aanwezigheid. “Ik ga toch nog even verder kijken”, stamelde hij terwijl hij richting de voordeur liep, “ik twijfel toch nog te veel.” En weg was-ie. Had ik ’m maar bij zijn nekvel gegrepen! Helaas stond ik met mijn mond vol tanden.

Voetenfetisjist

Wat bleek? Online had deze man zich voorgedaan als vrouw. Eenmaal aan de deur had hij tegen mijn dochter gezegd dat hij schoenen wilde kopen als verrassing voor zijn vrouw. Ze vond het vreemd, maar had hem toch binnen gelaten. Eenmaal binnen vroeg hij haar om de schoenen aan te trekken, zodat hij kon inschatten of zijn vrouw de schoenen ook zou passen. Voor mij is het duidelijk: deze man is een voetenfetisjist en zijn enige doel was kijken naar de voeten van mijn dochter.

Aangifte

Als ik hieraan terugdenk, draait mijn maag weer om. Dat deze engerd in ons huis was en minutenlang alleen was met mijn dochter, neem ik mezelf heel erg kwalijk. Wat heb je toch een walgelijke mensen op deze wereld. Ook vind ik het doodeng dat de man ons adres heeft; straks komt hij terug. Mijn man en ik hebben gelijk aangifte gedaan. Mijn dochter is gelukkig niet erg geschrokken. Ze vertelt aan iedereen die het wil horen dat ze een man met een voetenfetisj heeft gezien en lijkt dat best een cool verhaal te vinden. Gelukkig beseft ze niet hoe het ook had kunnen aflopen...”

Ook zoiets meegemaakt?

