Marktplaats Misères: “Toen ik de verkoop afblies, begon ze me te stalken”

Verkoper: Claudia (31) Item: een serie van 4 boeken Vraagprijs: €20,-

“Ik stond op het punt om te verhuizen en verkocht daarom een heleboel spullen op Marktplaats. Oude meubels, kleding en ook mijn boekenkast moest eens flink worden uitgedund. Ik verkocht een boekenreeks voor een zacht prijsje en ging akkoord met het eerste en beste bod, want tijdens een verhuizing wil je gewoon van je spullen af. Ik stuurde een betaalverzoek via de ingebouwde functie daarvoor op Marktplaats, maar de vrouw wilde dat ik per se een betaalvoorstel van haar accepteerde want ze vertrouwde betaalverzoeken niet. Ze deed heel opdringerig omdat ik niet binnen een minuut reageerde en eiste dat ik haar betaalvoorstel gelijk accepteerde. “Als je het niet wil, dan ook goed”, zei ze nog. Ondertussen kreeg ik meerdere biedingen op mijn boekenreeks dus ik besloot de deal af te kappen. Ik gaf op een aardige manier aan dat ik de communicatie niet prettig vond en verder ging met een andere koper.

Honderden biedingen per dag

Daar was de vrouw niet van gediend. Ze zei dat ze boos op me was en me niet aardig vond. Ik besloot het gesprek te blokkeren om meer gezeur te voorkomen, maar wat ik niet wist is dat je dan kunt blijven bieden op iemands account. Dagenlang bood ze tientallen keren met hele hoge bedragen - misschien wel honderd keer per dag - op mijn advertenties. Ze veranderde zelfs een keer haar accountnaam, maar ik kon natuurlijk gewoon zien dat het haar account was. “Je weet dat ik gewoon kan zien dat jij dit bent hè?”, vroeg ik. “U bent geen eerlijk persoon. Wij hadden een deal met de boeken. Ik vind u niet aardig en ben boos op u”, stuurde ze terug.

Wie is deze vrouw?

Ik wilde gewoon mijn spullen blijven verkopen en nam daarom contact op met Marktplaats om te vragen of deze vrouw het toegang tot mijn advertenties kon worden ontzegd. Ze konden niet veel voor me betekenen en ik moest het vooral in de gaten blijven houden. Inmiddels was ik wel nieuwsgierig geworden naar wie deze vrouw was. Ik had haar voor- en achternaam en ook nog eens haar adres. Het is misschien niet netjes maar ik besloot haar te googelen. Ze bleek een vrouw van achter in de veertig die begeleid woont.

Nette uitleg

Op haar laatste berichtje besloot ik te reageren: “Hoi, ik vind het vervelend dat je teleurgesteld bent. Sorry daarvoor. Ik vond de communicatie niet prettig verlopen en het werd te ingewikkeld voor mij, waardoor ik het liever verkocht aan iemand die de boeken kwam ophalen. Je moet begrijpen dat als jij de boeken nog niet hebt betaald, ik in principe zelf mag beslissen aan wie ik ze wil verkopen. Ik begrijp dat het niet leuk is, maar je hebt er niks aan om mij constant berichtjes te sturen en de hele tijd te bieden op mijn advertenties. Ik hoop dat we het hierbij kunnen laten.” Gelukkig heb ik daarna nooit meer iets gehoord. Negeren is dus niet altijd de beste optie.”

Ook zoiets meegemaakt?

