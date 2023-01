Marry (61) heeft onbehandelbare slokdarmkanker maar werkt ‘gewoon’ nog op de oncologieafdeling

Vlak voor de kerst hoorde ze dat ze is uitbehandeld, maar ondanks de kanker staat verpleegkundige Marry Versluis nog op de werkvloer. “Ze zeggen dat ik nog een jaar heb, maar ik wil dat eigenlijk niet weten. Het zijn maar statistieken. Ik leef mijn leven nu en ik merk het vanzelf als het anders wordt. Dan ga ik daar op dat moment mee dealen.”

Verpieteren op de bank

Ze moet er niet aan denken om ‘te verpieteren op de bank’. “Ik ben opgewekt, slaap goed. Ik ben heel open over mijn ziekte geweest en met mijn partner en familie praat ik over doodgaan. Daar denk ik ook over na, maar het voelt nog heel ver weg.”

Daarom blijft ze alles doen wat ze al deed, als ze er maar energie van krijgt. Zoals haar werk als verpleegkundige op de oncologieafdeling. Confronterend vindt ze dat niet. Ze wordt juist blij van haar werk en haar collega’s. Daar is ze even géén patiënt.

Sinds de diagnose werkt ze op een andere manier, zegt ze. Zo heeft ze meer rust, neemt meer tijd voor haar werk en voelt zich niet opgejaagd. Daardoor kan ze meer voor een patiënt betekenen. Daarnaast begrijpt ze hen natuurlijk als geen ander. “Ik vertel hen niet dat ik ook ziek ben, hoor. Dat vind ik niet professioneel.”

Ze voelt zich dan even geen patiënt. “Ik voel me zo goed dat ik bijna zelf niet snap dat ik niet meer kan worden behandeld. Na de laatste scan heb ik ook goed gekeken of mijn naam en geboortedatum er wel boven stonden.”

Geen behandeling meer

Versluis werkt al sinds haar achttiende in de zorg, eerst als verzorgende. Op haar dertigste begon ze aan de opleiding tot verpleegkundige. Ze volgde onder meer studies voor gynaecologie- en urologieverpleegkundige. De opleiding tot oncologieverpleegkundige rondde ze vlak voor de coronapandemie af, een paar weken voor ze hoorde dat ze slokdarmkanker had.

Dat begon toen ze slikklachten kreeg en begon af te vallen. Vanuit haar eigen kennis uit de zorg wist ze dat dit niet goed was. Op een vrijdag kwam ze bij de huisarts, op de maandag daarna had ze een gastroscopie. Dat is een onderzoek in de maag en slokdarm. Daar was meteen een tumor te zien. Ze kreeg chemo, radiotherapie en een operatie. Van haar darm werd een nieuwe slokdarm gemaakt.

Eind 2021 werden uitzaaiingen gevonden in haar lichaam. Ze onderging in het voorjaar opnieuw bestralingen, maar in de zomer bleek uit een scan dat het niet had gewerkt; er waren nog meer uitzaaiingen. Die bleken te groeien. Nu wacht Versluis op een telefoontje voor een experimentele behandeling. Als ze daar niet aan kan meedoen, is er geen behandeling meer.

Niet te ver vooruit

“Ik probeer het een onderdeel van mijn leven te maken. Niet te ver vooruit te kijken. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, maar het accepteer het zoals het is.”

Juist deze mindset was voor haar colleg3a’s waarschijnlijk dé reden om haar te nomineren voor Zorgmedewerker van het Jaar 2022, denkt de verpleegkundige. “Ik weet anders ook niet waarom ik ben genomineerd. Ik doe gewoon mijn werk, met heel veel plezier, liefde en inzet. Dat doe ik al vele jaren. Misschien is dat ook opgevallen?”

Het belletje over de nominatie kwam precies op het goede moment. Ze had net gehoord dat haar chemotherapie niet doorging en dat baarde de verpleegkundige zorgen. Toen ging de telefoon: “Mijn hele dag was weer goed. Ik werd er wel verlegen van, hoor. Ik was ongelofelijk verrast.”

Bron: AD