Martha: “Mijn haar is weer helemaal terug, maar wel wat grijzer en slapper”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Martha

“Martha heeft mooi en veel haar, alleen valt het nogal plat. Een bob is het best voor haar haartype, maar ze wil het echt helemaal anders, dus kies ik voor een frisse, korte coupe. Ook kleur ik het wat donkerder, want die lichte tint maakt haar een beetje flets. De permanente make-up van Martha’s wenkbrauwen was te dun gezet ten opzichte van de vorm van haar gezicht. Ik adviseer Ombre INGEbrows To Stay, dat ziet er mooi natuurlijk uit vanwege het gepoederde effect.”